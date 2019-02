Gol en Las Gaunas: ‘En la frontera del gol’

Voz 1 00:00 dio Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 1236 00:23 hola qué tal es martes y como bien sabéis toca un nuevo capítulo De Gaulle en Las Gaunas Si estáis aburridos es tan sencillo aceptar mi recomendación os ponéis

Voz 4 00:31 Bar demuestra casa mejor con v

Voz 1236 00:34 con b es demasiado castigo porque con los pufos tíos que se montan con el bar

Voz 4 00:39 no para dejarlo pasar

Voz 1236 00:41 alto

Voz 4 00:44 llegamos los de deporte es si te gusta el fútbol bienvenidos si por el contrario no te gusta te ponemos este te Mazo para ver si logramos conquistar

Voz 1236 00:53 porque ojo se viene un artista de la pista

Voz 7 01:12 buenas

Voz 4 01:23 eh

Voz 1236 01:24 a ver vamos a ver si hay protestas si la gente sale a la calle protestando por este tema razón Manuel Martín

Voz 8 01:31 a su homóloga falta pues la maleta

Voz 1236 01:34 claro la semana pasada vamos estar pero a ver esa entrevista Spain

Voz 9 01:38 lo cual la entrevista de el del del quedan

Voz 1610 01:42 los platos y las alertas a la riojana que se ha hecho viral

Voz 10 01:47 este fin de semana este lunes al chocar una entrevista

Voz 1610 01:49 la Bertín Osborne en la que la gente atribuye bueno atribuyen el periódico y Bertín Osborne

Voz 10 01:55 dato preferida de la cocina vasca son las patatas a la riojana se ha liado el tiempo cuestión

Voz 11 02:00 el barba entre el Bari Bertín Osborne tenemos ya elecciones preparadas donde queríamos

Voz 10 02:06 más o menos pero resulta que es una sección que tiene el diario vasco todo esto lo estoy atribuyendo al diario vasco de memoria que es posible que sea el Gara el de ella

Voz 4 02:14 también le vas con la maquetación no me suena no noticias

Voz 10 02:17 es de alabar el correo algún Noticias de Guipúzcoa por arriba de lo que sería la Rioja del noticias de La Rioja pues un poco al otro lado del Ebro en términos periodísticos de diario de papel y entonces es una sección que tienen que se llama tampoco me acuerdo pero eso

Voz 1236 02:33 de noticia horrible déjalo entrevistas inventadas vamos a dejar entonces no lo has dicho sí es como la entrevista que te hubiera gustado hace les ponen las declaraciones que quieren ir ya me parece a mí porque un galán de esta talla no puede meter no comete ese fallo

Voz 7 02:55 Rato

Voz 10 02:58 nosotros y nosotros no somos ni de sí

Voz 4 03:01 no ves Hatay así que si querido oyente querida o oyente no te hemos convencido para que sigas en compañía de en Las Gaunas vamos con los titulares del fútbol os pedimos perdón de antemano es esto ya nos gusta ya no sabemos cómo enamorar

Voz 12 03:18 a de apuestas te ofrece los titulares deportivos

Voz 4 03:35 acabamos de descubrir Manuel Martín el club de nuestros amores acabamos de enamorar no si no sólo por la presencia de Bertín Osborne en nuestro gol en Las Gaunas y no nos hemos enamorado además a primera vista jamás en gol en Las Gaunas podíamos llegar ni tan siquiera imaginarnos que nos íbamos a enamorar en un territorio tan lejano duro y desconocido como Extremadura pero así es la vida uno no elige a la Familia tampoco de quién se enamora y por supuesto tampoco se elige el club defendemos y siempre lo hemos dicho aquí en Las Gaunas que debe ser que debe ser del equipo de dónde se nace y eso tampoco se elige pero nos hemos enamorado Manuel Martín

Voz 10 04:14 sí además lleva razón con lo que acabamos de descubrir porque me has soltado aquí cuatro folios Ponte al leerlos y yo no sé si si

Voz 1236 04:19 entonces tengo que por cierto lo justo

Voz 10 04:22 cada día mejorando cuya perfecto empezamos el garaje Manuel Martín confesaba eterno al Extremadura

Voz 4 04:30 y es que nos han ganado a primera vista con el eslogan ya de su campaña el Extremadura sólo para valientes como el amor vaya Manuel Martín

Voz 10 04:38 como casi todo en la vida y la primera medida que ha tomado el Extremadura para salvar la segunda división es devolver el dinero pagado por el abono al club de Almendralejo a todos aquellos abonados que deciden tirarse del barco dicen que a los abonados que no quieran o no pueden sufrir a los que no sean valientes a los que tengan problemas cardíacos incompatibles con el riesgo la emoción dicho esto lo dice textual el Extremadura

Voz 1236 04:59 así se les devolverá el importe de lo que queda de abono

Voz 10 05:02 han sido entregan su carné esta misma semana dicen que lo que queda de Liga sólo para valientes y claro nosotros no nos ha quedado otra que enamorar unos de los valientes

Voz 4 05:15 y uno de los posible rivales de la Unión Deportiva Logroñés en el pellejo de ascenso porque de eso no tenemos duda no Manuel Martín no perfecto aquí al lado me rival claro claro de ascenso ha dado un golpe en la mesa y además fuera del periodo de fichajes rollo Coulibaly

Voz 10 05:31 ahí el efecto golpe encima de la mesa vengo acelerado que además he venido con prisa a ver el Hércules que alojado la incorporación del delantero de San Cugat del Vallés Benja ex del Girona FC Córdoba CF Las Palmas eh

Voz 1236 05:46 no palmas Sabadell juntaba eh

Voz 10 05:48 a Las Palmas Sabadell Llagostera que ha logrado el ascenso con Cultural Leonesa Elche aterriza en Alicante para tratar de buscar el tercer ascenso de su cuenta particular como Borja García en la Unión Deportiva Oña

Voz 4 05:59 las adelantado hay vaya vaya

Voz 14 06:02 vaya

Voz 10 06:03 esto les seguían un gran fichaje para tener muy en cuenta al Hércules pero tranquilos gunners que nosotros para compensar tenemos Manuel hombre ascenso claro Borja García que llevados en dos años Imma

Voz 4 06:13 gira Te saltarán chispas en el enfrentamiento entre High Benja en la final por el ascenso eh Manuel Martín nosotros nos gusta flipando no

Voz 10 06:22 lo estamos flipando de Bengala eso está en los infractores

Voz 4 06:24 el fútbol hice Ramos estos infla titulares con uno de los grandes baluartes De Gaulle en Las Gaunas con uno de esos amigos que hemos ido haciendo el camino por cierto ya te digo Manuel Martín tiene que hicieron que que los infla titular del delito

Voz 1236 06:41 era el duren más casi iguales para lo conseguiremos pero es que quería quejarme porque te cada vez te estás poniendo tú más o menos claro más porque bueno vale perfecto con uno de esos nombres que sólo dividirlo nos pone los pelos de punta ahora bien contra todos los males el ibuprofeno por vía oral y Luisito en vena para salir del pozo que se lo pregunten al filial del deporte

Voz 10 07:03 vivo en A Coruña el filial del Deportivo de La Coruña que se llaman como bien saben todos nuestros oyentes el fabril que

Voz 1236 07:09 de ahí el ibuprofeno el fabril y el juego

Voz 10 07:12 de palabras la fiesta de la dislexia es esto eh qué hace el fabril decíamos estaba hace dos semanas prácticamente desahuciado el club coruñés decidió tomar una medida de gran calado porque tomó la decisión de fichar a Luisito al que conocimos en gol en Las Gaunas como técnico el Pontevedra y sus broncas en sala empresa en sala de prensa que son legendarias y un reflejo de goce destino fútbol tan maravilló

Voz 1236 07:33 eso ahora aquí sí que tenemos que admitir un corte de visita echando la bronca bueno pues eso no se todo no se puede

Voz 10 07:38 bueno pues ha llegado Luisito al Depor B partidos ha sumado una victoria y un empate a domicilio el Depor B vuelve a tener alguna opción de salvación de no conseguirlo los litros de Luisito alcanzar todos los rincones del infrarrojo fútbol los estudios de la Cadena Ser en Radio rifa que ya sí tenemos

Voz 1236 07:51 ha ganado todavía todavía recuerdo a Víctor de Pablo que se marchó de la sala de prensa de del campo de la

Voz 4 07:59 Del Ponte Vedra asustado por los gritos de Luisito Dani Hall no

Voz 10 08:03 pasaron

Voz 15 08:06 de todo

Voz 4 08:41 es que no se quede en el tintero quienes que has dicho pasaron no pasaron

Voz 10 08:47 era un juego de palabras de pero no por si acaso

Voz 4 08:49 a alguien le había sonado que había hecho un mal chiste que quede claro

Voz 1610 08:53 no que quede claro que había hecho Machine pasarnos la inicial

Voz 4 08:57 pero has sido horrible bueno ahora si arranca una nueva edición de gol en Las Gaunas es la edición número ciento quince de esta tertulia en clave blanquirroja muchas

Voz 16 09:07 sí sí sí

Voz 17 09:19 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió

Voz 4 09:27 el famoso

Voz 19 09:32 sí

Voz 20 09:37 no no gracias

Voz 21 09:44 es impresionante cantan en un mueble en el local Gólgota algunas es tremendo

Voz 15 09:54 ahora

Voz 23 10:01 que yo siempre quise gritar gol en Las Gaunas

Voz 15 10:05 sí

Voz 24 10:09 se decía que era un disco al que nunca

Voz 19 10:21 colegas Gao que hay

Voz 4 11:01 agentes no te gustaba te gustaba esta teoría pero bueno el Martín centésimo quinto décimo de centésimo decimoquinto con Las Gaunas que llega con un empate a cero entre Real Unión y Unión Deportiva Logroñés y sucedió lo que se podía esperar que Real Unión volvió a empatar que ya lleva quince empates en veinticinco jornadas Iker la Deportiva Logroñés no encajó gol ya son dieciocho los partidos de Liga en los que ha logrado este hecho el de no recibir un gol alguno pero claro otro partido más en el que los riojanos no marcan a su rival ya son nueve los encuentros de Liga en los que no ha logrado marcar a su contrario ahora bien suma un punto lejos de Las Gaunas se mantiene tercero y sigue siete puntos por encima del quinto clasificado una Real Sociedad B que ganó el domingo en La Planilla un partido que nos deja otro empate a cero un punto más para los riojanos

Voz 1236 11:52 es un problema y es que casi nadie vio este partido Manuel Martí muy poquitos ni una docena de aficionados riojanos estuvieron por Irún héroes eso sí

Voz 4 12:02 que tienen nuestro máximo reconocimiento pero claro Manuel nos gusta analizar el partido con personas que lo han podido seguir en directo más allá de haberlo escuchado en la SER tratamos de contar lo bien pero por respeto a los

Voz 9 12:13 profesionales creemos que debe

Voz 4 12:16 hemos contar siempre con gente que ha estado in situ viendo el partido no es tu caso verdad

Voz 8 12:21 hay que reconocer que esta vez no por lo tanto me marcharía o

Voz 1236 12:25 te voy a poner este tema con el tema que teníamos preparada a ver si para que sepas cuál es el nivel que esperamos voy a decir hemos vuelto al garaje y entonces cuando nos estamos confiando

Voz 1610 13:02 cuando la contarán hasta las sí si va a venir allí Ana Castellano jefa de todo

Voz 1236 13:08 a poner al hilo bueno pero el te mato de quienes esto prefiere los test los los puntos por de pum se nos eh

Voz 4 13:17 bueno pero los gunner siempre están presentes buenas tardes Francisco Fran CDL muy buenas muy buenas tardes Sergio dirás que largo este al otro lado del teléfono esperando aguantando ya al final hemos llegado el camino nos ha conducido hacia uno de esos entorno a veinte que es tuvisteis en Stadium Gal viendo el partido

Voz 25 13:34 no si no estaríamos mucho más la verdad es que aunque la tarde apetecía al final pues nos juntamos los cuatro Yemen y en una tarde

Voz 4 13:42 extraordinaria para ver fútbol en un lugar fantástico como el Stadium Gal

Voz 25 13:47 pues sí yo no no había estado no a la ocurría de conocer esa Bin Ali la verdad que un sitio precioso oí

Voz 26 13:52 bueno bueno bueno bueno me enteré es decir que más bonito pero me esperaba a verdad hoy expectativas

Voz 4 14:00 en frante leído en Twitter que andaba un poco mosqueado con eso de que Ander Vitoria saliesen el ochenta

Voz 25 14:07 pues sí era era el clamor que teníamos ayer los cuatro que estábamos en en la grada no esperábamos el primer cambio que salís Ander Vitoria Hay salió Pedrito bueno se hablaba de falta de ambición no este domingo oí yo creo que la primera puesta debería haber sido sacara salir del delantero bueno

Voz 4 14:24 hubo falta de ambición por parte de Sergio Rodríguez

Voz 25 14:27 y yo no hablaría de falta de ambición porque realmente el equipo sí que sí que se puede adelante y que en la segunda parte pues yo creo que bastante superior al reunión tuvo bastantes ocasiones de gol pero quizás

Voz 27 14:39 eh no son no hay que cambiar tanto en

Voz 25 14:43 no fue una falta ambición vaya sino una falta también de de de agitar el árbol con teclas diferentes

Voz 4 14:48 Fran es importante escuchar SER Deportivos La Rioja los viernes se que lo hace es porque eres un tío que se viste por los pies Manuel Martín tú también lo haces bueno no no has venido a menos

Voz 8 14:58 e Izquierda Verde pero sí que siento

Voz 4 15:00 eres ante escuchar a Sergio Rodríguez porque ya dejaba claro en esa previa que este partido olvida enfocar también en búsqueda de este segundo tiempo de buscar la victoria signos acertaba la primera parte que el Real Unión el haber jugado entre semana qué sensaciones Manuel Martín aunque no lo vista te deja al menos el resultado y aunque los solista en la SER que sensaciones te deja este resultado

Voz 8 15:18 bueno pues un poco que hemos vuelto otra vez a lo que ya creíamos haber dejado atrás con la buena fortuna de sólo uno cero cero uno que esa victoria frente al Racing de Santander por la derrota en que había demostrado del juego muy buen equipo

Voz 28 15:35 hemos vuelto hace

Voz 8 15:37 precisamente una hace una pena no el mercado probablemente si donde el equipo pues es plano donde le cuesta hacer goles donde lo tiene todo muy claro pero no lo puede ejecutar no sabemos porque la razón bueno pues eso lleva al equipo también a seguir la misma línea que ha seguido durante toda la temporada no hace goles no le hacen pero es que así de esa manera tiene de momento suerte hablaremos aseguró más tarde de que el grupo es muy flojito como hemos comentado muchas veces el hueco con el playoff ha agrandado mucho entre el quinto clasificado yo si sigo Open

Voz 10 16:13 a siete puntos que es muy positivo de cara al playoff

Voz 8 16:16 cómo está construido este equipo porque el off ya es otra historia

Voz 4 16:19 sí ahí ya evidentemente en los guarismos que se mueve este equipo puede salir fortalecido en el además en el enfrentamiento contra el Hércules Benja contra Borja García ya lo hemos dicho en los infla titula desde del fútbol es Fran de las ocasiones que tuvo la Unión Deportiva Logroñés vamos a ir recordando en la primera parte un lanzamiento lejano de Olaetxea que sale por fuera algo muy muy cerquita después otra de Flaño que sale desviado por poco una de Rubén Martínez que despeja un defensor ya acaba en el palo hubo un remate peligroso por parte de Javi Martínez de cabeza a favor del Real Unión que pudo haber marcado el uno cero en la segunda parte sobretodo hay que recordar una de Víctor López de remate de cabeza y otra de Marcos Andre una asistencia fabulosa de Carlos Salvador que el delantero brasileño no supo aprovechar son suficientes para ganar un partido fuera de casa

Voz 25 17:07 pues hombre a priori deberían de serlo no yo creo que hubo tres cuatro cinco ocasiones bastante bastante clara sobre todo ese remate de De Marcos sangre incluso todo otro disparo de de Iñaki que después le cayó también a Víctor que remató de cabeza e hizo un paradón el colisionador yo creo que deberían de ser suficientes el problema es que no no entran con una una ayer ya vidente hicimos más de cinco seis

Voz 9 17:32 oye qué cosas esto del fútbol el portero lesionado Sequeira el costarricense no se produce el cambio

Voz 4 17:40 en la portería aguanta todo el partido no puede sacar de puerta en todo el encuentro y se enmarca dos paradas

Voz 25 17:46 saber era el único que no podía habernos sacar de puerta porque lo que es con las manos y las estiradas las lo llevo bien

Voz 9 17:51 oye es cierto que este este equipo nos dejan mensajes contradictorios porque hemos sido capaces de empezar esta tertulia diciendo Fran los que hemos a el domingo el partido que

Voz 29 18:01 es bueno que quizás no no no buscó

Voz 4 18:04 qué le faltó no sé si un poquito de de agresividad para buscar la victoria sin embargo el titulado y tuvo cinco ocasiones como para haber roto el resultado a su favor porque el Real Unión es cierto en la segunda parte no compareció en torno a la portería de Miguel Martínez de Corta

Voz 25 18:17 sí es lo que hablábamos que realmente yo no lo achacó a la falta de ambición sino a falta de acierto o a falta de de sacar a otras personas que realmente sí que puedan estar más acertadas no de mover un poco ese árbol ahí adelante

Voz 4 18:31 Fran atrás hubo cambios y esto no se nota eh por sanción Juan Iglesias no estuvo en ningún por lesión y sanción Caneda tampoco formó finalmente se decantó por Boadilla como central derecho por Flaño como lateral derecho por Mikel Santamaría acompañando a Iñaki en la parcela izquierda cómo visten labor defensiva al equipo

Voz 25 18:53 pues la verdad que la vida sigue igual no en este aspecto Nos hicieron Real realmente pocas ocasiones las que hicieron no llevaron excesivo peligro salvo bueno ese disparo lejano que creo que sacó Miguel y bueno presos cuatro ocasiones pero que tampoco ponen demasiado peligrosas no parece que este equipo juega en juego hay atrás a la portería a cero esta Casillas asegura

Voz 4 19:15 además un Real Unión y eso sí que es cierto Beitia por dentro el siete haciendo mucho daño Eneko Mendi con mucho talento por banda izquierda Galán por la derecha a pierna cambiada también generando muchos problemas ya arriba estaba Orbegozo acompañado por Javi Martínez es un Real Unión un poco anárquico de ritmo lento pero que arriba bueno suma veintinueve goles a favor también es cierto que suma veintinueve en contra

Voz 25 19:37 la verdad que tiene el Real Unión tiene piezas suficientemente importantes como para hacer bastante daño bastante arriba pero ayer la verdad es que bueno

Voz 26 19:45 salgo cuatro cinco arreones realmente excesivo peligro

Voz 4 19:51 en lo físico sí que se ve un equipo

Voz 9 19:53 jo de lo habitual en este en este grupo dos en los cambios que te sugirieron los cambios que provocó Sergio Rodríguez desde desde el banquillo llegaron tarde

Voz 25 20:05 bueno la verdad es que quizás el primero llegó incluso antes de lo que nos podíamos esperar que yo lo que no tiene acostumbrado a Sergio no sesenta y siete salió Pedrito que estaba estaba inédito para nosotros

Voz 4 20:17 cómo lo viste porque jugó unos minutos en Gijón el otro día a la semana pasada en el derbi riojano no estuvo convocado ayer sí que ya les dimos un poco más

Voz 25 20:24 sí eso gallega tuvo un poco más minutos bueno yo en Le vi un poco desacertado no quizás en la toma de decisiones final

Voz 27 20:32 y y yo creo que erró algún pase bastante

Voz 25 20:36 lo importante ahí en el en la frontal del área ir tuvo ciertos errores no a la hora de de dar los pases

Voz 26 20:44 oye nervios Juan

Voz 4 20:46 que son los olvidado repasar es un pase atrás de Marcos André con una carrera de Iñaki practicamente de área a área Rubén Martínez con la pierna zurda contó a favor practicamente en el punto de penalti es que se queda enredado en los pies esa pelota cierto es esa esa jugada fue tremenda no

Voz 25 21:02 sí yo creo que ya van unas cuantas la clave en las que la pasado así al pobre de de Rubén Martínez no que está ahí para embocar Si simple pasa algo que no que no hacía

Voz 4 21:12 Fran para uno de titular Ander Vitoria Marcos André Víctor López Olaetxea

Voz 26 21:19 perdonad aparatito tienes tú

Voz 4 21:21 el titular Ander Vitoria Marcos André Víctor López

Voz 8 21:25 lo ha hecho ha ganado tiempo eh

Voz 1610 21:28 ha ganado tiempo lo tenía claro pero que no lo hubiera escuchado

Voz 25 21:31 yo yo quiero ver a Ander Vitoria con Marcos genere juntos

Voz 26 21:36 pero es un deseo no es una realidad no no no es un deseo realidad no no la verdad es que no

Voz 25 21:42 siempre está apostando por los mismos no por Gabor Víctor

Voz 4 21:48 a mí realmente yo creo que no no acaba de funcionar donde ves a Olaetxea de media punta ayer un poco tirado

Voz 26 21:55 la derecha o

Voz 4 21:57 junto a Carles Salvador en sustitución de Andy Rodríguez como Le vimos cuando estuvo Andy hice esa lesionados

Voz 25 22:03 yo creo que a mí me gusta más en esa en esa otra versión anterior

Voz 4 22:08 Manuel Martín donde ves tú a o la eché donde ves tú a Ander Vitoria

Voz 8 22:12 pues a Ander Vitoria también como todos

Voz 1610 22:14 provocaría haberlo oído goles a eh

Voz 8 22:18 edad pero es verdad que no cuenta con la confianza de Sergio sueña muchas jornadas en las que ni siquiera sale al campo como revulsivo lo hablábamos al principio de temporada o sobre la jornada doce catorce es que el equipo no tiene un sistema para el juego de Ander Vitoria cuando ha salido lo ha hecho bien porque protege mucho el balón a la baja islas deja los mediapuntas que suelen llegar de segunda línea pero no le termina de convencer a has tú o por lo menos eso pienso yo

Voz 4 22:50 creéis que hay exceso de celo por parte de la plantilla y sobre todo de Sergio Rodríguez por protegerse atrás por mantener esa buen buenos guarismos defensivos no se está apostando por cambiar cosas hacia arriba para solucionar un problema para seguir evolucionando al equipo porque es que arriba son sólo veinte goles a favor

Voz 25 23:09 pero realmente el juego que desplegó el otro día la Unión Deportiva Logroñés tampoco creo que fuese en contra de lo que puede ser el juego que le viene bien Ander Vitoria no realmente ese ese juego con bastantes es largo ese gusto según bastante la segunda jugada las peinada es que se iba a hacia Víctor que no tiene la envergadura de Ander que hay podría encajar bien podrían salir buenas jugadas de de Santín a las de grandes Vitoria

Voz 4 23:34 no creéis que probablemente lo este también protegiendo un poquito Ander Vitoria porque viene de una rotura muscular y bueno pues lo quiere tener bien para ir al pellejo para el partido contra el Hércules Manuel Martín

Voz 8 23:46 sí para ver también puede se sitúe al final otra obviedad de otra tópico el fútbol pero el entrenador es el que está día a día con el equipo el que mejor conoce cómo están sus jugadores nosotros a veces el Podemos aquí vaticinar cosas no saber algunas cosas que nos pueden ayudar a entender en los comportamientos de Sergio Rodríguez pero no sabíamos que había pasado un proceso vírico o una enfermedad en la que el ha tenido dos días en los que no hayan podido entrenar y por eso el domingo dicho esto es que a la afición y maldición del nueve de que siempre se habla de la Unión Deportiva oyes espera Ander Vitoria como esperó en su día a otros delanteros que tampoco han tenido fortuna creen que con los goles que puede aportar un nueve de calidad como Ander Vitoria pues el equipo estaría ya no aspirando a cotas más altas a en este momento de la temporada porque estamos en una posición muy buenos hemos tercero los tres segundo primero bueno luchando ahí con Racing inmigrantes pues sí pero hablamos de sobretodo ya de un poquito

Voz 9 24:49 en esa fase de ascenso

Voz 4 24:52 va una pregunta difícil yo pregunté a Sergio Rodríguez

Voz 10 24:56 pero para freno para mí para los dos vale pero primero Fran

Voz 9 24:59 les dejó sin saberlo

Voz 4 25:02 cómo valora Isla no entrada en la convocatoria de Rayco García las la rica salsa canaria

Voz 25 25:10 bueno pues como has dicho antes que no sabemos lo que hay internamente pues no sabemos nada

Voz 4 25:16 a bote pronto Manuel Zelaya dejado a bote pronto

Voz 25 25:22 no sabemos si es porque todavía no está al cien por cien no porque realmente nivel que puede dar aunque está dando este año no es el adecuado o el que se espera de él y es un toque de atención

Voz 4 25:33 como yo le pregunté llegaran entras tú Manuel como le pregunté Sergio Rodríguez tampoco se mojó sino que estuvo en una correcta declaración en la en la que decía que venía de de decir que bueno que todos los jugadores deben estar dando el máximo en cada momento

Voz 1236 25:49 ante reconociendo Flaño

Voz 4 25:52 por en el partido de habló muy ya

Voz 1236 25:54 me viene en el partido en el partido

Voz 4 25:57 el domingo hablando reconociendo la labor de de Flaño y le pregunté bueno y lo mismo que dijo si lo mismo para Rayco como entiendes tú la no convocatoria de Rayco porque en un equipo que lo ofensivo tiene problemas no contar con Rayco así desde fuera es complicado de justificar OK

Voz 1610 26:15 bueno no está dejando para que vivan ponte las pilas no no no yo no estaba viajando

Voz 4 26:21 de ninguna manera

Voz 8 26:24 no lo que ha bueno yo creo que sí que puede ser también cierto toque de atención que retomando con lo que decía Flaño ayer en SER Deportivos que venía a decir un poco de yo vengo del mundo del fútbol tengo el culo pelado hoy se les adaptarme a todo darla

Voz 4 26:39 dijo que le dolía de la suplencia de la no convocatoria en los últimos partidos

Voz 8 26:43 pero que se sabía adaptar las circunstancias que sabía cómo funcionaba el fútbol yo creo que Rayco no tienen la experiencia de de Flaño pero también es un jugador curtido y sabe lo que le están queriendo decir Aponte pilas más allá de que físicamente sí que puede hacer también en esos problemas que arrastra durante toda la temporada y que no les están permitiendo jugar al cien por cien dicho esto y y cómo cambia la película en el mundo del fútbol en verano la ficción de la Unión Deportiva Logroñés pedía hacer el esfuerzo económico que fuera por retener a este jugador en la entidad lo hizo no sabemos hasta el que termino iremos que no está terminando de de funcionar este año sea por lesión sea por el cambio de sistema pues la llegada de jugadores también como la Etxea que aportan otras va aunque no sea competencia directa eh pero que aportan otras cosas al centro del campo lo hace más rocoso sujetan al equipo bueno pues creo también que Sergio ha demostrado muchas veces que no se corta en mandar a la grada a quien tenga que mandar y a veces Novo no quiero decir que estoy en esa posición pero hemos visto como jugadores han pasado Borja Sánchez Borja Gómez los Borjas han pasado banquillo grada fuera del club no le tiembla la mano dicho esto ni mucho menos para el canario es un ejemplo de la manera actuar de Serge

Voz 4 27:59 Fran para un día que tenemos engordar aún más con el cuchillo entre los dientes te hago una pregunta complicada vuelve Juan Iglesias esta semana después del partido de sanción estará Mikel Santamaría no lo estará Caneda lesionada entre cuatro y seis semanas como los contó el viernes en el doctor Enrique Guillén Borja García espera turno fue convocado por primera vez el otro día el domingo en Irún pero no jugó ningún minuto

Voz 29 28:21 oye que cuál es tu defensa jugaría

Voz 4 28:24 Flaño por Juan Iglesias después del buen comportamiento en y

Voz 29 28:27 tú cómo cómo lo ves

Voz 25 28:29 o realmente volvería volvería a apostar por Juan Iglesias con la misma defensa que que el domingo pero pero con Juanito el lateral

Voz 4 28:37 no no lo haría sin sitio a Borja eh por por

Voz 25 28:40 a mí me apena me apena porque me apetece muchísimo ver a Borja pero es que está cumpliendo Santa María bastante bien no no entiendo no ningún eh

Voz 8 28:49 algún motivo porque sacarle los Santamaría es un jugador que ha cumplido ya dos partidos de manera silenciosa cuando todos lo habíamos estoy exagerando todo porque los jugadores los socios todo cuando lo habíamos desahuciado pensábamos que el jugador ya que pasaba ahí que no estaba en la dinámica del equipo

Voz 4 29:08 cómo se retiraba enfadado porque algo no le gustaba de su empate a cero como sabes que está ya en la dolido porque no

Voz 8 29:16 además ha vuelto a entrar en la dinámica en

Voz 30 29:19 en Mareo en Irún

Voz 8 29:21 pero está jugando está demostrando porque es que es tan buen central y porque está en la Unión Deportiva Logroñés sin darse cuenta ya echó dos partidos oye el que venga detrás que Hurley ha demostrado que que tiene que es el central titula más allá encima después de la baja de Caner fuera

Voz 4 29:38 han Cisco o que ha sido un placer tenerte en gol en las jam

Voz 8 29:40 pues sí ole el día fue por San Sebastián Irún preguntas social

Voz 26 29:45 era el día fue Logroño con estos al partido de participan

Voz 14 29:50 pero luego claro algo tiene más mérito todavía eh

Voz 25 29:53 o estás atrapado

Voz 4 29:56 Anita enfermedad gracias Francisco ha sido un auténtico placer que ahora es que ahora tenemos pool a vale vale esto es una locura gracias Fran

Voz 25 30:04 el pie a un saludo

Voz 4 30:07 quienes vamos a pulir seguimos rematando un par de pero esto va creciendo todo esto ya es es la ola la ola de gol en Las Gaunas en la SER hasta su muerte

Voz 37 32:23 tener

Voz 1236 32:44 a ver qué palidez bélica muy olvidado esto es que no tengo ni idea ha pasado esta tarde porque me hacía gracia

Voz 10 32:54 cuando en ese momento pero ahora tampoco se sin ningún motivo

Voz 1236 33:02 qué te has das reencontrado con

Voz 4 33:05 su infancia

Voz 1236 33:06 no lo sé es que a ver esto es una canción de unos niños mexicanos como cantan que el mapa de un partido político que apuesta más por la democracia pues en un país que no que no están en nivel de democracia que viene aquí como se hace con las elecciones está ahora pues ahí un poco ciudadanos y tal no sé pues una lonja no tiene que ver con Ciudadanos esta canción canciones por sí si nada no no vale para nada no vale

Voz 4 33:29 absolutamente para nada bueno vamos con un tema que está generando muchísima polémica ríos de tinta en las redes sociales y eso es posible ha habido un cambio de hora Manuel Martín el partido

Voz 11 33:39 se va a jugar un sábado a las cinco y media de la tarde cuidado con lo que digo esto

Voz 4 33:45 pagas en todo lo alto sí señor qué ha pasado con este cambio de hora sábado cinco m a la tarde Sábado cinco de la tarde porque el club ha considerado tener una deferencia evidentemente primero obligado no obligado sino porque así se llegó con el DF Logroño que juega el domingo en Las Gaunas se juega muchas parte de sus aspiraciones de mantener la categoría el domingo en Las Gaunas se tenía que adelantar al sábado y la duda era si a las siete y media a las cuatro las cinco y media a las siete y media juegan el Palacio de los Deportes el sábado copa EHF el Balonmano Logroño ante el Fouché Berlín el INE ha decidido la Unión Deportiva Logroñés modificar la hora para no hacer coincidir esos dos grandes eventos ya a las cinco y media tendremos en Las Gaunas un logroñés Bilbao Athletic y en Anduva un Mirandés

Voz 28 34:32 Calahorra vas a poder hacer Carrusel no

Voz 4 34:36 no lo sé pero qué te ha parecido el cambio de hora

Voz 8 34:38 a mí me pareció bien todo lo que se ha intentar favorecer a que se puedan ir a ver los dos espectáculos a la vez que además están pared con pared que comparten muchos socios pues me parece que la medida que ha tomado la Unión Deportiva Logroñés motu propio es buena hay hay mucha gente quejándose pero en eso de la mayoría silenciosa que se habla alguna vez tenéis vendido ya es todo enfocado hacia el tema electoral entonces

Voz 1236 35:05 tú ya estás intentado defender un tema que es posible la minoría ruidosa es verdad que se queja al que le viene mal pero también hay muchos otros que no se dejan ha intentado Audi

Voz 8 35:15 en nuestros uno que son todos jóvenes y fuertes y valientes serían socios casi del Extremadura montar una cena con sus amigos porque a nadie le

Voz 10 35:23 era el día la hora unos quieren antes otro

Voz 8 35:26 es quieren después otros quieren un restaurante otros Ken en otro pues un horario que a muchos les vendrá bien a muchos otros les vendrá mal y al final no se puede contentar a todos con el tema del horario cuando sea en sábado a mí personalmente como trabajo en función de lo que ponga el fútbol me tampoco pero entiendo que haya gente que tenga que estar en una tienda pero también hay otros que por ejemplo tengan que viajar a pueblos de

Voz 4 35:50 Madrid Un domingo

Voz 8 35:52 ahora toca trae baños pues igual le le viene mejor a las cinco y media porque el sábado a echar la tarde después de cenar Hideo otra forma pues no pueden bueno pues sobre horarios colores como gustos

Voz 4 36:03 si en un día que venimos un gol en Las Gaunas donde la Unión Deportiva Logroñés vienen del empate a cero y puede haber cierta bajón

Voz 8 36:10 que no apetece Kids van a petición

Voz 1610 36:12 a ver en la actual haciéndonos

Voz 4 36:16 foto espectacular bueno pues la Unión Deportiva Logroñés en estos momentos es la segunda mejor plantilla en estas diez temporadas de la Unión Deportiva Logroñés en Segunda División B como la Thiem

Voz 10 36:27 lo vas a explicar en cuanto a números en la temporada

Voz 4 36:29 quince dieciséis es decir dos mil quince dos mil dieciséis el equipo era segundo con cuarenta y seis puntos actualmente la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve la Unión Deportiva Logroñés es tercero con cuarenta y cinco puntos es decir sólo un punto por debajo de aquellas guarismos históricos de Carlos Pouso pero la quince dieciséis cuáles la quinta en la quince dieciséis es la que te elimina el Villarreal B en semifinales

Voz 29 36:51 es

Voz 8 36:52 el Sevilla Atlético El Sevilla eso en Sevilla Atlético

Voz 4 36:54 las al Villarreal B en cuartos si te eliminan semifinales el Xala el segundo play off especial

Voz 1236 36:59 no es la del anterior playoff

Voz 4 37:02 equipo sumaba los mismos puntos actualmente cuarenta y cinco puntos los mismos guarismos que sabrán ha gustado es muy bueno pues para que la gente sepa dimensionar y proporcionar los números y los registros que está logrando éste

Voz 8 37:15 bueno no ver es que lo comentábamos antes como decía que al final es un tema recurrente pero es que el equipo está funcionando muy bien va tercero sólo por detrás de Racing inmigrantes están en el sitio que le corresponde en la tabla es verdad que todos vemos por aspiraciones y por lo que se ha palpado sobre el césped que el equipo podría ir mejor

Voz 4 37:35 pero son las dudas esas ofensivas de la de la fiabilidad que te puede dar este equipo sí pero es que siempre pasa que cuando

Voz 8 37:40 eh tú no queda excampeón teniendo una plantilla que aspira a estar en play off es porque cometes errores de esos que te colocan tercero porque si los cometiera pues tenía una plantilla como la del Racing de Santader o una tema harías una temporada el Racing esquí ISI hubieron Easy claro pues al final de temporada siempre acabasen la posición que te corres

Voz 4 37:59 es indudable que el equipo sigue está mostrando ciertos problemas decimos que lo hemos comentado con Fran en relación a ese partido de Iruña los que lleva porque sí que gana uno cero cero uno que en cuanto empieza perdiendo por ejemplo no es capaz de remontar es decir que es un equipo que todavía no tiene una fiabilidad ofensiva como para tener un futuro mucho más despejado como por ejemplo Miranda eso Racing de Santander no es un equipo perfecto si en lo defensivo claro pero es que lo compensa

Voz 10 38:25 de tal manera con lo defensivo que está haciendo esta temporada está en play off ya todos estamos con el runrún de que se va a jugar pero

Voz 1236 38:31 es como volvió al Hércules y como decía antes es que en un play off empiezas de cero Jaycee que cada gol vale media eliminatoria Iggy cuando les

Voz 8 38:41 no está tanto acepte pues es que perfectamente se puede ascender con seis empates a cero

Voz 4 38:46 pues Manuel Martín que llegamos al minuto treinta y no a las cuatro de la tarde ya prácticamente cuando Javi me enseña el luminoso del tiempo de descuento de este nuevo capítulo de Las Gaunas Javier Gallo ciento quince gracias Manuel Martín

Voz 10 38:59 muchas gracias a todos los que lo hacemos