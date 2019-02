Escucha las noticias de las 16:00 (19/02/2019)

Voz 1460

01:42

buenas tardes el que fuera alcalde de Caracas actualmente exiliado en España Antonio Ledezma aún no ha contestado al ofrecimiento de Why Do de aceptarlo sería representante oficial del presidente encargado ante las instituciones europeas no tendría rango de embajador pero sí de interlocutor válido de Why do la tramitación de los asuntos burocráticos oficiales seguirá en manos de la delegación diplomática del régimen de Maduro que siga actuando como tal tanto en España como en Bruselas creándose una bicefalia política y diplomática sin precedentes