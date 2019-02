Escucha las noticias de las 19:00 (19/02/2019)

la Ester Bazán aquí lo más destacado es la iniciativa presentada por el Partido Popular para castigar con cárcel la convocatoria de un referéndum ilegal iniciativa que no tiene ningún recorrido congreso José María Patiño buenas tardes

precisamente el grupo socialista ha argumentado que el juicio que tiene lugar en el Supremo contra los líderes del proceso muestra que no hay motivos objetivos para modificar el Código Penal volver a introducir una medida que lo hizo a través de Aznar suprimió después Zapatero

Voz 0259

01:21

serán los últimos efectivamente serán los últimos porque el Gobierno no va a permitir la inscripción de más bebés nacidos en Ucrania por vientres de alquiler a partir de ahora para los que nazcan en un futuro las familias tendrán que conseguir de las autoridades de Ucrania un un pasaporte para que puedan entrar en España como menores ucranianos y uno sí será el Ministerio de Justicia el que establezca la fórmula que lo registre como españoles a esas XXXIX parejas que están atrapadas desde diciembre con los bebés se les va a dar una solución individualizada caso por caso y Exteriores va a trasladar a un diplomático a Kiev para agilizar los trámites que son muy complejos hay que recordar que desde dos mil dieciséis el Gobierno desaconseja la gestación subrogada en Ucrania por graves irregularidades relacionadas con el tráfico de niños y hay que recordar también Esther que estas familias no cumplían los requisitos por no poder acreditar todo el proceso con una sentencia judicial que Ucrania anuda