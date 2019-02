Escucha las noticias de las 21:00 (19/02/2019)

Voz 1 00:00 nuestro amigo el italiano acaban en el bar

Voz 1284 00:02 no es más me gusta lo ocupadas que al ser italiano y el poder que tienen los italianos en UEFA ya la Comisión de Arbitraje alguno muy buenos partidos no pero no es no es de los italianos que hemos visto

Voz 1 00:13 la última en poder de los italianos

Voz 1284 00:18 por cierto ahora clara ya no remarcar Adrià no les había informado del cambio de finalmente momentos

Voz 1 00:26 la en el campo nos ha sorprendido la presencia del lateral izquierdo francés de momento juega Mendi ha calentado Marsal por si al final no puede jugar Méndez

Voz 2 00:35 pues va a comenzar el partido el Barça echó de la tribuna principal el Olympique de Lyon ala izquierda y el Barça creo que podría haber jugado de azulgrana pero no a pelo amarillo comienza el partido la mueve Luis Suárez el hombre que tiene que romper si os sillas su sequía europea fuera de casa priva cargaron para el Barça jugar Jordi Alba Conde envíele que se ubica como era de esperar a la Izquierda Jordi Alba será quita de encima presiona el público fuerza también el PP

Voz 3 01:03 ver del Barça que buena boda de Busquets para que corran espacio de embeleso dentro del área letona de zurda el francés se marchó cruzado el primer aviso sabio al Barça dispuesto a asustar rápido Busquets primeras Ana al espacio para el más veloz dándole el disparo lo cruzó demasiado se marchó fuera

Voz 1 01:22 fíjate Marcos que le ha faltado el regate habitual deben Belén no porque no suele ser de remate de primera yo esperaba ese recorte no es raro porque esto es lo suele hacer ese ese recorte esa pausa esa tranquilidad que tienen pero bueno el Barça ha empezado fuerte en marcha perdido Leoni y también comenzó a quise cumbre ya el primer minuto

Voz 4 01:41 el juego de la primera parte puso el balón en funcionamiento el Liverpool que ha estado un minuto sin perder el esférico de momento sin goles Liverpool cero Bayern cero vámonos la que va no

Voz 2 01:50 compara el Olympique de Lyon al que remarcar que el Barça sale a presionar arriba nada que ver con la aparición de otros partidos de los últimos tiempos balón para el conjunto francés en zona defensiva obligado a jugar de nadie para el portero para Anthony Lopes el aquí en fin Manuel llega Busquets y lo hace Piqué la tocado cabe Tarraco y Rakitic para Busquets el balón sales vivido hay que remarcar Adrià pera que recupera ser Servet habido falta antes peor es Sergi Roberto se ubica hay para doblar banda derecha vigilar a Díez

Voz 1 02:16 sí ahí está en banda derecha junto a ese miedo para vigilar a Melendi aunque el lateral está tocado y en principio no le va a dar muchos problemas al Barça pero Sergi Roberto en esa banda para ayudar a Nelson se miedo

Voz 2 02:29 da el Olympique de Lyon presente Mendi tocando atrás para de Naher el belga el central buscando aterrice en banda izquierda buena presión de semana obligando a teoría recular ojo están zona de peligro intenta pero es todavía más el balón para la posición de Marcelo Marcela tras dolido la va a quitar de encima acaba de empezar el partido en León dos minutos de juego tuvo ya la primera en vez de la vía la por poco estamos como digo en el dos de la primera Olimpic cero Barça cero que el partido de la jornada en el carros el Champions de la Cadena SER

Voz 5 02:59 la emoción porque tú sí que sabes hacerlo de lo demás podemos descargar costra cargar una PP por ejemplo móvil una batería descargaron documento pero sólo unos pocos pueden cargarle y descargarlo todo esto si eres mensajero transportista yo creo que lo que te mereces hombre tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas de este sólo diez y seis mil quinientos euros oferta es hasta el veintiocho de bajo

Voz 3 03:29 a ver si sólo K en la frontal del área fue alta Jeep primera cartulina si letra valor antes de que cargara Pierre remitió

Voz 5 03:38 el arrebata lo tú también en consulta condiciones en tu profesión

Voz 6 03:41 a vehículos comerciales

Voz 5 03:44 Kraft after tú mejor partido cada jornada gracias a y tú

Voz 1284 03:49 llamaría a Malta y amonestación muy bien el árbitro en minuto dos y medio y aquí no le tiembla el pulso

Voz 1 03:54 sí que es una de las revelaciones además de el campeonato en Francia primera gran oportunidad la que va a tener el Barça Flagey

Voz 2 04:01 que ayer reconocía que sus ídolos eran Xavi e Iniesta que creció

Voz 7 04:03 no tiene más vistosa es Barça Sergio Roberto fue a quién es lo que pasó en la presión el pelo largo robo vale vale te bueno también podría ser cierto ya está calentando en la banda

Voz 1 04:17 Marsal porque Mendi

Voz 7 04:20 tener muchos problemas que ha seguido el olímpica perdido en cambio

Voz 3 04:22 con eso pero la falta ideal para Messi quizá incluso un poquito cercana está dentro de la lado una PP gente centraba respecto a la portería puede elegir cualquiera de los palos pueda intentar el remate por debajo de la barrera pude hacer diabluras es Messi bueno el golito veremos si toro gol primera gran ocasión del Barça trasladado veladas arrancar el partido liga lo que hay el turco mírame Si al balón

Voz 7 04:44 sí gran barrera mira el portero coordenadas de Laporta

Voz 3 04:46 Oria la perra izquierda suavecita para el metraje para que reservaron pudiera bajar hacia la red se marchó por encima del larguero

Voz 1 04:55 no era mala la falta poquita fuerza no demasiado bien chutado tiene que adelantar el pie Luiz poco a poco sí sí bueno y tal pero Barça Jack Si bien pero sus armas se montó pienso Jordi sí hombre si el azar más te velé velocidad buscando las espaldas de los centrales

Voz 3 05:13 porque rodé de Ter Stegen perdonar Jordi corro para el balón para intenta buscar ángulo la conduce tranquilo buscando el trabaja bien rematado ataja esto es mira mira al mar es la luna de derechas Iker está en las salidas con el pie manopla para enviar el balón a las esquinas córner para el día