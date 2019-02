Escucha las noticias de las 22:00 (19/02/2019)

Voz 1157

00:25

tiene pinta de que habrá algún cambio de cara a la segunda parte o no no lo parece porque no ha calentado ningún futbolista ni del Barça ni de los LIC pique Lyon así que no parece que vaya a haber cambios en ninguno de los dos equipos pedías ya son Lucky a Coutinho a mí me ha gustado la idea de Jordi sé que no va a ocurrir se que Luis Suárez va a acabar el partido Bastoña ocurre no pero bueno por meterle Marc más dinamismo de falso delantero meter más control Gudiño como lo que es no creo que Valverde sea capaz de señalar a Luis Suárez me parecería incluso contraproducente para los intereses del equipo en el intento de recuperarlos sí es verdad que nos Sancho mejor versión pero supongo que Luis Suárez en condiciones normales acabará el partido creo que no va a tener sus minutos para imagino que será por más los manden peleo por Sergi Roberto que que que no por por la oposición del nueve se que Cotino no anda fino aunque el otro día ante el Valladolid los últimos veinte minutos no estuvo mal en cuando sale del banquillo pero no sé igual si el Barça necesita pues más presencia arriba alguna jugador que pueda romper con un disparo lejano ICO centran su versión buena que hace tiempo que no vemos fuese igual puede tener minutos pero insisto me imagino más entrando por los man de Emelec por por Luis Suárez iguales duró lo que voy a decir mí me parece Luis Suárez el mejor delantero centro de del mundo nuestra forma pero es que creo que está estropeando las jugada de ataque del Barça no ya sólo hoy sino en algún otro partido evidentemente el esperáis un grande ir cuando tenga que hacerlo bien lo hará pero es que sobre todo fuera de casa está desconocido