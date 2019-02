Escucha las noticias de las 05:00 (20/02/2019)

Voz 0055

01:55

acusado de gestionar la logística de la cita electoral Jordi Turull negó ayer haber gastado dinero público y haber alentado la violencia una declaración alejada eso sí de las alegaciones de juicio político todo lo contrario de lo que hacía minutos después el exconseller de Exteriores Raül Romeva hace un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión y por lo tanto me considera un preso político que sólo contestaba a su abogado y que sea de hería a la estrategia de Oriol Junquera reconociendo que gastó dinero público en internacionalizar el pluses pero que considera que no es delito sino hay cambios este miércoles empezará la declaración del ex conseller de Territori Josep Rull acusado entre otras cosas de no permitir que atacase en Palamós un buque destinado a alojar policías