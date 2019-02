José Manuel Franco va a venir debe estar a punto de entrar les prometió que vendría yo efectivamente habilita al secretario general del Partido Socialista no ha contestado supongo que tengo desconozco ocupaciones actividades en este momento en que sí van a convocar elecciones

Sabas y De la Rosa el presidente del Gobierno y presidente de su partido que sí estuvo en el acto de lanzamiento de la candidatura de su favorito no lo ha ocultado Pepu Hernández de Larrocha hacia un nuevo llamamiento a la igualdad entre los días

Voz 4

01:02

datos todos los candidatos a las primarias teníamos que estar en condiciones de igualdad que no hay candidatos oficiales oficiosos que no hay candidatos de primera o de segunda que unos creemos este proceso de primarias como un proceso democrático abierto pues no es mejor el modelo anterior las hacemos hagamos las lluvias clara extractos