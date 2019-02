Voz 0871 00:00 Laura Gutiérrez qué tal buenos días sigue la inversión térmica más pidió por la mañana temperaturas más que agradables por la tarde y los termómetros seguirán subiendo a medida que avance la semana hoy dieciocho grados de máxima en casi toda la región se lo cuenta a la Ser esta mañana revés del Supremo a la precariedad laboral en el Canal de Isabel Segunda el alto Tribunal castiga a la empresa que gestiona el agua de los madrileños por sus contratos en fraude de ley Ilie obliga a reconocer como personal fijo a todos los interinos que ha estado contratando de forma irregular durante años Javier Bañuelos el Supremo ha dado un duro revés al Canal Isabel Segunda por haber perpetuado en su plantilla a trabajadores temporales que han con catenaccio trabajos eventuales desde hace diez años a través de la figura de los indefinidos no fijos en un auto al que ha tenido acceso a la SER el alto Tribunal no reconoce ese tipo de contratos y obliga al canal a darles la categoría de fijos esto es importante porque el Supremo ha unificado el criterio supone un vuelco en el caso de las indemnizaciones por despido que hasta ahora no disfrutaban estos profesionales Alfredo Favreau es uno de los abogados que llevará este caso ante su

Voz 1 01:10 el escenario es cambiar fundamentalmente Antich canal que estaba trabajando y es continuidad no había indemnización con este auto al considerar común indefinidos lógicamente la indemnización serás la máxima

Voz 0871 01:23 Isabel Segunda precisamente está a punto de ofertar setecientas plazas públicas este auto según apuntan desde la Comunidad no afectaría a esa convocatoria entre otras cosas porque precisamente de las setecientas plazas que se ofertan cuatrocientos de ellas serán para consolidar el empleo temporal las irregularidades en la gestión del canal que investiga la Audiencia Nacional el pufo del Campus de la Justicia los sobrecostes de la M cuarenta y cinco o la privatización de hospitales son algunos de los grandes proyectos del PP de Madrid que según el dictamen final de la comisión de la deuda de la Asamblea generaron gastos sin justificar para las arcas madrileñas la deuda de la comunidad se disparó desde los once mil millones en dos mil ocho a los treinta y tres mil millones a finales de dos mil dieciocho la Comisión llevará todos estos sobrecostes detectados a la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer las posibles irregularidades el presidente Ángel Garrido acusa a la oposición de armar una causa

Voz 0177 02:14 era contra el PP es lo tenía un interés que era un interés partidista por parte de los tres grupos de oposición ahí tratando de hacer una causa general que además es algo que expresamente esta prohibido justo las en la comisión de investigación lo que aprender a hacer una causa general meter todos los temas posibles y en todos acabar diciendo que había algo mal mide afortunadamente muchos de los temas de los que hablamos están judicializado por lo tanto la resolución

Voz 2 02:37 la tendrá los tribunales de justicia es miércoles veinte de febrero hay más titulares

Voz 5 02:52 el Supremo revisa hoy la sentencia de Alberto Granados por el chivatazo de la Operación Púnica el alto Tribunal podría confirmar la condena por revelación de secretos a dos años de cárcel del ex consejero madrileño del PP por el soplo que le dio el guardia civil José Manuel tal amigo

Voz 0871 03:04 que ahora unida prepara una querella contra Begoña Villacís por un presunto delito de negociaciones prohibidas entienden que la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid podría incurrir en un conflicto de intereses al decidir sobre cuestiones que afectan a los policías municipales que representas

Voz 5 03:16 Marino el Gobierno regional ha aprobado el nuevo proyecto de ley de salud pública que incluye medidas para prevenir el sobrepeso y reducir el consumo de alcohol el texto pretende abordar también medidas de salud laboral y adicciones

Voz 0871 03:27 la maratón la media maratón de Madrid la carrera también de diez kilómetros adelanta finalmente al sábado veintisiete de abril día de reflexión para no coincidir con las elecciones generales participarán treinta y nueve mil corredores que podrán solicitar gratis el cambio de titularidad del dorsal sino pueden asistir

Voz 0871 04:00 la boda del equipo paralímpico español el tráfico empezamos en las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 8 04:14 buenos días a esta hora en Madrid plena hora punta Laura está muy complicado especialmente la M40 y los accesos íbamos a destacar también la salida por la M seiscientos siete en Las Tablas donde hay una colisión

Voz 0871 04:25 en la capital cómo se circula pantallas ahora alcanzar buenos días

Voz 1322 04:28 hola qué tal buenos días Laura he ahí un accidente en la salida por la M seiscientos siete a la altura del kilómetro once junto a Montecarmelo está cortado el carril derecho y hay importantes retenciones pero ojo porque también las hay en otros accesos aunque no hay incidencias pero ya tengan en cuenta la entrada por las seis entre Cardenal Cisneros Moncloa también la avenida del Mediterráneo Plaza del Conde de caza de Casal la M once a su paso por Arturo Soria o la Avenida de América en sentido

Voz 12 05:41 las tres casitas estuvieron terminaba basó el lobo feroz grito cerdito a ritmo de Lapuerta procuraré

Voz 13 05:49 sin la presión ejercida preso es clara

Voz 10 05:53 el cerdito

Voz 14 05:55 sin caso

Voz 15 05:57 en típica del digo

Voz 0871 06:01 siete y cincuenta y seis seguimos

Voz 0871 07:37 Pedro Sánchez al que había invitado por carta y también en público ver arropado por la ejecutiva del PSOE en Madrid y de muchas caras conocidas del socialismo el exconsejero Manuel de la Rocha celebró anoche un acto para lanzar su candidatura a las primarias del partido a la alcaldía de Madrid con un nuevo llamamiento a la dirección federal para que el proceso sea igualitario Enrique García De la Rocha comenzó su

Voz 20 07:55 intervención yendo al grano todos los candidatos

Voz 14 07:58 los a las primarias tenemos que estoy en condiciones de igualdad os y no es mejor al modelo anterior las hacemos hagamos las limpias claras transparentes

Voz 20 08:08 al ex alcalde de Fuenlabrada no le acompañó Pedro Sánchez a pesar de que le había mandado una carta invitándole sí recibió un mensaje de ánimo que no de apoyo explícito del ministro Josep Borrell mensaje que leyeron en el acto donde definía las primarias como el momento de dar voz a la militancia la importancia de la autonomía de los militantes y la experiencia del candidato fueron las ideas fuerza de un acto donde además de José Manuel Franco Ángel Gabilondo Ipurua Causapié acudió José Bono el ex alcalde Juan Barranco de la Rocha lanzó una crítica a su propio partido

Voz 14 08:37 el error de no haber entrado en el gobierno municipal cuando viajan se habían suavizado los discursos y los relaciones con Podemos y otras fuerzas políticas de la izquierda

Voz 0871 08:48 sí defendió el entendimiento entre esas fuerzas el día después de las elecciones y en Ciudadanos nada menos que diecinueve precandidatos con el portavoz del partido naranja la Asamblea Nacional dado en las primarias para liderar la lista a la Comunidad Aguado es el favorito de la dirección nacional ayer decía que las instrucciones para no pactar con el PSOE tras las próximas elecciones no afectan a lo que pase en los gobiernos autonómicos y municipales Aguado asegura que lo hará con todos después del veintiséis M

Voz 0771 09:13 yo pretendo ser presidente de todos los madrileños para eso hablaré con todos los partidos políticos que tengan representación a partir del veintiséis de mayo y pondremos encima de la mesa un programa y un proyecto de reformas concretas y medidas que se pueden impulsar desde la Comunidad de Madrid y habrá que ver qué hacen otras formaciones políticas señor Gabilondo está de acuerdo en bajar impuestos que lo diga si el Partido Popular está de acuerdo en eliminar aforamientos que lo diga que se comprometa

Voz 0871 09:38 ya a finales de esta semana o principios de la que viene acaba el plazo para que el jurado popular del caso espías tome una decisión tras haber escuchado las declaraciones y los alegatos finales de los seis acusados de estos supuestos seguimientos a los adversarios políticos de Esperanza Aguirre estos acusados han vuelto a señalar