Hoy por Hoy La Rioja (19/2/2019 Tramo de 6:50 a 7:00)

para básicamente tener cursos on line que ayuden a en podrá el currículum de estas personas y ayuden también a mejora de sus Skil de pues como digo a buscar empleo impartir la mejor formación universitaria y de mayor calidad posible pero también ayudar a las entidades económicas sociales de cada una de las ciudades países donde compartimos formación a mejorar la sociedad para mejorar el futuro de muchos profesionales que también aquellos por ejemplo que está dentro de este programa todavía no tienen la posibilidad a una formación universitaria pero que pueden optar a una serie de cursos que les prepare y como digo les pongan en mejor disposición para abajo

la ayudo a la gente a apuntarse en el curso dos si la gente que no tiene acceso a Internet pues que hacen realizan allí los cursos hay en el otro cosas de Cáritas Chavicar pues que mi que a mí me interesaron y iré al hice dos cursos uno de cómo comunicación interpersonal y otro de orientación al cliente y me han ayudado muchísimo en en tanto como tema a ver mundo laboral como personal Samar asegura que sí

a la gente que busca trabajo voy bueno tienen muchas responsabilidades y no puede mira cursos eh presenciales Si bueno estos cursos de unir a tiene mucho valor porque yo personalmente cuando presentó mi currículum pues que cuando hay cursos de de unir entonces se llaman mucho más atención a estos cursos pues que he conseguido trabajo también

Voz 10

09:10

para que La Rioja además de ser Mi tierra y estar muy orgulloso es que es una un decorado para mí que siempre me he inspirado mucho no es la primera vez que ruedo allí ya había rodado otros videoclips quizás este es el único el primero que rodó integramente allí y que además el grupo va allí cuando pienso que empieza a pensar en en un poco la historia de la de la canción me doy cuenta que necesitó grandes decorados muy justo en ese momento estaba hablando para otros temas con con la gente de La Rioja Film Commission y fue como bueno es perfecto sea ahora mismo hay un organismo por fin por cierto que se encarga de gestionar y los lugares y en los entornos