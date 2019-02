Hoy por Hoy La Rioja (19/2/2019 Tramo de 7:20 a 7:30)

Voz 2 00:00 dio Concha Bezares

Voz 4 00:10 qué tal muy buenos días la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes diecinueve de febrero

Voz 1452 00:15 la Rioja intervalos nubosos de tipo bajo al principio que pueden dar lugar a brumas y nieblas tendiendo y al final a poco nuboso y en cuanto a las temperaturas las máximas hoy estarán entre los catorce y los quince grados ahora en el centro de Logroño algo más de tres en las carreteras de momento sin complicaciones la pero la DGT está llevando a cabo hasta el próximo domingo una campaña de intensificación de vigilancia y control de camiones autobuses y furgonetas la vigilancia se realizará en toda clase de Biasi a cualquier hora del día especial ante en aquellas carreteras de intensidad de circulación por este tipo de vehículos es porque este tipo de vehículos es mayor los camiones autobuses y furgonetas implicados en el once por ciento el uno por ciento del trece por ciento respectivamente de los accidentes con víctimas están implicados así que hasta el domingo esta campaña de la DGT y les contamos que en las últimas horas ha habido un susto grande Nájera un niño de dos años caía desde un quinto piso al tejado de un tercero en esa localidad el pequeño fue trasladado inmediatamente al Hospital San Pedro así lo relataba a los micrófonos de la Cadena Ser el alcalde de Nájera Jonás Olarte

Voz 5 01:28 dado Guardia Civil y Policía Local Bomberos no pues bueno pues que sacan se ha encaramado a un a un pequeño una pequeña Tapia ha debido pero eficaces pues bueno hasta hasta el tejado abajo que era quedan aún más o menos un tercero no en principio pues bueno yo por lo que me han podido decir pero tampoco lo quiere asegurar porque bueno hay que es el han llevado al al Hospital San Pedro es que tiene un matiz vamos que en principio no ha perdido la conciencia y que ha respondido no va pues bueno ha actuado con con los médicos pues bueno lo que el San Pedro pues para para hacerle más pruebas a ver si hay algún daño más no interno pero bueno en principio el niño estaba consciente

Voz 1452 02:12 lo pues que se recupere el niño también sus padres de este susto hasta siete pacientes que estaban ingresados en el Hospital San Pedro de Logroño sufrieron en la madrugada del viernes al sábado robos en sus habitaciones según les estamos contando y confirmaba esta emisora la Consejería de Salud una persona que accedió a las habitaciones a través del servicio de Urgencias se apoderó de varios móviles es la primera vez que ocurre Nos decía en un hecho de estas características actualmente hay cuatro vigilantes de seguridad por turno la Consejería ha acordado reforzar ese servicio para así poder realizar ronda por las diferentes plantas además salud también ha puesto a disposición de los afectados las cámaras de seguridad

Voz 4 03:39 siete y veinticuatro más de tres grados en Logroño y todo gira ya en torno al

Voz 1452 03:44 las elecciones de abril y de mayo las maquinarias de los partidos están en clave electoral incluso sin tener candidatos para las nacionales los mandatos de los partidos que llegan de Madrid van a tener que combinarse con los hechos locales y regionales y ahí es donde entra la política del día a día la que vemos más cercana en esta línea Partido Popular y Ciudadanos han pactado las últimas horas la proposición de ley de medidas urgentes que incluye la implantación de la gratuidad de cero a tres años años la tarifa plana para autónomos o rebajas de impuestos los portavoces de ambas formaciones señalan que es un buen día para La Rioja y dicen que esta proposición se va a llevar a pleno el veintiocho de febrero para que se apruebe por lectura única escuchamos a los portavoces de Partido Popular Jesús Ángel Garrido de ciudadanos Diego Ubis

Voz 1893 04:28 más de ciento veinte mil riojanos van a poder eh verse beneficiados por la presentación de manera conjunta de esta proposición de ley entre nuestras dos formaciones políticas y que de alguna manera podemos decir que van a suponer inyectar directamente en el bienestar de los riojanos veintidós coma cinco millones de euros

Voz 8 04:49 creemos que es bueno para son medía centradas en los riojanos el desarrollo económico y por tanto medidas que benefician

Voz 4 04:59 precisamente en ese momento

Voz 1452 05:01 esto en que estaban anunciando Partido Popular y Ciudadanos ese acuerdo el PSOE hablaba también de ello y de los bandazos que han dado estos partidos para llegar al mismo Francisco con

Voz 9 05:10 el Partido Popular tasa de incluir repito no es ese a ciudadanos al señor hubiese en el tripartito de la oposición de repente a incluirlo en el bipartito del Gobierno para llegar a acuerdos sobre los que no han hecho nada en cuatro años y el señor Ubis o Ciudadanos pasado decir que nada se ha cumplido de los objetivos ya hace cuatro años a que por enésima vez esta legislatura pues todo se ha visto cumplido han sido incontables los bandazos llevados a cabo por el señor Ubis a lo largo de esta legislatura en su relación con el Gobierno y también la relación del Gobierno con el señor obispo que nos parece un planteamiento escasamente serio

Voz 1452 05:56 es en suma la batalla electoral el Partido Riojano que se presenta a las elecciones generales eh con el objetivo de que dicen al fin alguien defienda los intereses de La Rioja en el Congreso y el Senado el presidente de los regionalistas asegura que independientemente del color del Gobierno central la Rioja ha resultado siempre perjudicada en este punto en Hoy por hoy los deportes Sergio Moreno qué tal Sergio buenos días

Voz 0116 06:18 hola Concha buenos días triple éxito para el deporte femenino riojano para el atletismo regional en los Campeonatos de España de pista cubierta celebrados este pasado fin de semana en Antequera regresa el atletismo riojano con un oro una plata y un bronce firmado por dos promesas del deporte riojano que se van convirtiendo poco a poco en realidad Patricia Urquía sea proclamado campeona de España de doscientos metros en pista cubierta y ayer estuvo en SER Deportivos

Voz 10 06:43 yo esta mañana en la final te si olvidarme de toda la prensa a los medios y la tele que había tenido el sábado decidí no agobiar me por el digamos por los demás y disfrutar de la carrera para mí pensé en las posibilidades sabía con quién corrías por la calle exterior hice mía Molina mi compañera de equipo pues la calle interior y sé que ella es muy fuerte y que aunque eso después servido a poner al lado o incluso me pasaría entonces me quedaba confiar en mis últimos metros aquí desde luego disfrutar y no agobiar me por lo que pueda pasar a lo que no pueda pasar China depende de mi mí no pudo ir mejor en la verdad

Voz 0116 07:21 Patricia Ortega sea bañado en plata y bronce es desde este pasado fin de semana subcampeona de España en pista cubierta de pétalos bronce en sesenta metros valla también estuvo ayer en SER Deportivos La Rioja

Voz 11 07:33 algo es muy contenta o sea que esperaban

Voz 12 07:37 esta temporada hacer marca en pentatlón bueno como todos siempre se casa sus obras no entonces

Voz 11 07:44 pues no además me estaba viendo bien en las vallas también me estoy encontrando muy a gusto entrenando muy bueno el hice marca aunque me hubiese gustado alguna cosita más por ahí que se quedó suelta algún punto en alguna prueba pero estoy muy contenta además eso hizo marca por muchos puntos así que no no no me voy a quejar

Voz 0116 08:08 brillo para el atletismo riojano en los nacionales de pista cubierta

Voz 4 08:16 rápido repaso a la prensa regional

Voz 13 08:19 Diario La Rioja destaca en portada que el Gobierno Sánchez pone en duda artículos de la Ley de Protección Animal además doscientas ochenta y tres viviendas construidas antes de dos mil quince La Rioja siguen sin venderse en el digital nueve cuatro uno el sarao de Richard Un vecino de Logroño reúne a doscientos sesenta y nueve amigos de sus cuadrillas para vivir un día inolvidable en la sidrería es del País Vasco y en Rioja dos punto com alerta por webs que fomentan la anorexia y la bulimia te enseñan a vomitar ocultar tu trastorno

Voz 1452 08:53 por primera vez en La Rioja se pone en marcha destino estén una iniciativa de la Fundación Riojana para la Innovación que surge con la intención de que las participantes aprendan y conozcan de una manera lúdica y divertida los diferentes campos que abarca la ciencia la tecnología tiene como objetivo hacer llegar las diferentes disciplinas estén ciencia tecnología ingeniería y matemáticas a las jóvenes de entre quince y diecisiete años el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo uno de marzo

