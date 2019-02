Hoy por Hoy La Rioja (19/2/2019 Tramo de 7:50 a 8:00)

a las ocho una casi figurar de la editor Navarro autor navarro Aitor y tenemos aquí la presentación y tres no quiero este no olvide tampoco la cinta que tenemos este sábado en el pabellón Europa de las seis de la tarde entrada gratuita hasta completar aforo será la presentación pero insisto la primera salida será el día alguno a la son cuarto de dame

Voz 19

09:15

la verdad es que La Rioja además de ser Mi tierra y estar muy orgulloso es que es una decorado para mí que siempre me he inspirado mucho no es la primera vez que ruedo allí ya había rodado otros videoclips quizás este es el único el primero que rodó integramente allí y que además el grupo va allí cuando pienso me empieza a pensar en en un poco la historia de la de la canción me doy cuenta que necesitó grandes decorados muy justo en ese momento estaba hablando para otros temas con con la gente de La Rioja Film Commission y fue como bueno es perfecto sea ahora mismo hay un organismo porfía por cierto que se encarga de gestionar y los lugares y en los entornos tan maravillosos que tenemos en La Rioja