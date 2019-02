Escucha las noticias de las 09:00 (20/02/2019)

pero de Unidos Podemos enseguida Pedro Sánchez tendrá que explicar esa decisión ante la cámara respondiendo a preguntas de Pablo Casado Irene Montero idea Albert Rivera sobre su balance de estos ocho meses de gobierno José María Patiño está casi lleno no Albert Rivera lo veo que también ha llegado Patiño

Voz 1727

01:39

no pregunto cómo no sabemos Patiños íbamos a tener debates electorales supongo que sí pero por si acaso esto es un anticipo de un debate electoral con los cuatro protagonistas bueno luego estará ya en la campaña al candidato a la presidencia del Gobierno de Unidos Podemos Pablo Iglesias pero es un anticipo de un posible debate vamos a escucharlo en directo con mucha atención porque Alves Rivera pregunta también algo parecido no con otra formulación pero