Las noticias de Cantabria, 10:02 (20/02/2019)

viene del Partido Popular ayer junta local de la formación en Torrelavega que nos deja la última consecuencia del terremoto político provocado por la decisión de la presidenta del partido María José Sáenz de Buruaga de imponer a la candidata a la alcaldía de la ciudad ya les hemos contado que será la farmacéutica Marta Fernández Teijeiro quien encabece la lista electoral de los popular es antes de conocer esta decisión dimitió el ex alcalde Ildefonso Calderón que ha dimitido también como diputado autonómico ya ha dejado el partido y anoche anunciaba su dimisión el concejal Miguel Remón que registrará esta semana su renuncia a su puesto como edil en el grupo municipal del Partido Popular Remón se postulaba como candidato ahora dimite no descarta incluso abandonar el partido aunque esta decisión todavía no la tiene tomada y mientras tanto en los corrales de buena la exalcaldesa y actual presidenta de la Junta Local del Partido Popular Mercedes Toribio ha comunicado a sus compañeros de formación que no será ella la candidata a la alcaldía lo será no por decisión suya sino por la decisión unilateral que ya ha tomado la propia María José Sáenz de Buruaga que encomendará a la candidatura a otra persona cuyo nombre no ha desvelado cielo azul en Santander nueve grados en el centro es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el infame