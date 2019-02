el nuevo cheque bachillerato de la Comunidad sólo será accesible a las familias que ingresen menos de diez mil euros per cápita anuales y sus hijos no serán aptos si repite en primero de Bachillerato mañana se abre el plazo para solicitarlo Laura Guti

quince días da de plazo de la Comunidad de Madrid desde mañana para solicitar esta nueva ayuda a los alumnos que quieran pedir el cheque tendrán que tener una plaza reservada en uno de estos centros privados estar cursando haber cursado cuarto de la ESO en cualquier otro centro no ser repetidores la renta familiar será importante sólo podrán pedir la ayuda quiénes tengan una renta per cápita de toda la familia inferior a diez mil euros tendrán un punto cuatro aquellos con renta inferior a los cinco mil euros dos puntos y medio cuando la renta per cápita familiar se mueva entre los cinco mil de los siete mil quinientos euros el curso que viene solo habrá ayudas para los que empiece en primero de Bachillerato en el curso dos mil veinte dos mil veintiuno se extenderán también asegura