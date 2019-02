Escucha las noticias de las 12:00 (20/02/2019)

la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos buenos días hola qué tal buenos días todo indica que no será posible realizar un último intento para conseguir un acuerdo político sobre el futuro de las pensiones la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo la popular Celia Villalobos admite que no puede convocar una reunión formar por el hecho de que ni siquiera existe un documento sobre el que pronunciarse a pesar de ello la ministra de Trabajo Magdalena Valerio confía en retomar el diálogo antes de la disolución de las Cámaras el próximo cinco de marzo vamos al Congreso Rafa Bernardo

sí a pesar del llamamiento desde la tribuna de la ministra de Trabajo todo apunta a que no habrá nuevo debate de la comisión del Pacto de Toledo porque lo tiene que decidir la mesa de la Comisión en la que PP y Unidos Podemos tienen tres de los cinco puestos estos dos grupos políticos por razones distintas no se muestran favorables a convocar mañana esa comisión escuchamos a Celia Villalobos del PP ya Irene Montero de Unidos Podemos preguntadas en los pasillos del Congreso yo no puedo convocada

Voz 3

01:05

hace yo no lo sé pero me temo que es lo que quieren el resto de partidos es una foto preelectoral en la que nosotros no vamos a entrar si no va acompañada de una garantía unas pensiones dignas