Escucha las noticias de las 13:00 (20/02/2019)

noticia darle unos minutos la Fiscalía de Madrid pide dos años de cárcel para el ex comisario Villarejo por calumnias y denuncia falsa información de Ana Terradillos buenas tardes

aumenta la tensión entre PSOE y Podemos después de que no haya habido acuerdos en el seno del Pacto de Toledo los socialistas acusan a la formación morada de promover una pinza contra ellos podemos argumenta que quién apoya el pacto está metiendo la mano en el bolsillo de los pensionistas vamos al Congreso Rafa Bernardo adelante buenas tardes se acerca la hora de posicionarse

iconos no estamos creemos que el camino que hay que recorrer es justamente en el sentido puesto que es defender los intereses de la gente trabajadora no está incomprensible han puesto encima de la mesa porque esto no es un pacto esto es meterle la mano en el bolsillo a la gente trabajadora este país