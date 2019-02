Escucha las noticias de las 14:00 (20/02/2019)

Voz 1018 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:21 muy buenas tardes no esperen grandes acuerdos sobre el futuro de las pensiones a corto plazo el horizonte electoral rompe cualquier pues debería de pacto in extremis sobre este asunto que afecta directamente ahora mismo más de nueve millones de personas ya a medio y largo plazo probablemente a todos los demás los reproches entre los partidos la falta incluso un documento sólido de propuestas concretas sobre el sistema de financiación no permiten a la presidenta la popular Celia Villalobos eh convocar una reunión formal de la comisión según ha dicho en los pasillos aunque desde la tribuna del Congreso la ministra Magdalena Valerio asegura que todavía se puede por lo menos intentar

Voz 0403 00:54 si no hay un documento que hay un noventa y tantos por ciento de acuerdo del conjunto de los grupos yo no puedo convocar la la la Comisión del Pacto de Toledo para votar para votar que ha habido un grupo político que por los intereses que ellos quieran tienen todo el derecho del mundo lo han dinamitado con lo cual hace imposible un acuerdo

Voz 3 01:11 confío plenamente en que esto todavía tiene solución y que en aras a que millones de pensionistas están esperando una solución se vuelve a convocar la comisión de Pacto de Toledo se pueda llegar a un acuerdo antes de las elecciones

Voz 1018 01:23 a partir de las doce y media esperamos conversar en directo con Celia Villalobos que no parece muy optimista apuntó además de decir adiós a su vida política al Pleno de control al Gobierno el penúltimo de esta legislatura ha permitido confirmar cómo se elevan los reproches en el fondo y en la forma

Voz 0579 01:38 ahora aquí sabemos en esa feria de las vanidades que han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del Gobierno les recomendamos que vaya tomando la última en paquetes colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses

Voz 1722 01:49 tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira no no insulta y con ello pierde la razón es que usted insulta porque no tiene razones ni argumentos señor Sánchez usted no contesta porque no puede contestar porque necesita esos señores de arriba para ser presidente su única aspiración ser presidente con los Cano golpe Estado señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina la de la ultraderecha Hora catorce

Voz 1018 02:22 en el juicio del proceso es el exconseller Josep Rull ha llegado a decir que no obedeció al Tribunal Constitucional por su falta de legitimidad moral y son términos literales

Voz 5 02:31 este elemento de desde mi punto de vista de una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado para suspender cualquier tipo de iniciativa este también es un elemento que se tiene que poner en valor

Voz 1018 02:53 el Rey que acaba de clausurar el congreso mundial de derecho con la presencia de más de dos mil juristas de sesenta países han sido particularmente contundente en la defensa de la libertad y la democracia frente a quienes no respetan la ley María Manjavacas

Voz 1444 03:04 buenas tardes acaba de terminar el acto de juristas internacionales en el que se ha premiado al Rey por su defensa del Estado de derecho en su discurso Felipe VI sin alusiones al juicio a los independentistas y que ha tenido referencias implícitas al proceso no es admisible apelar ha dicho a una supuesta democracia por encima del derecho porque sin el respeto a la ley no hay convivencia no hay democracia ha dicho el Rey por su parte Felipe González ha sido el encargado de la laudatio ya agradecido al Rey su neutralidad en su discurso del tres de octubre

Voz 1018 03:39 puede ser una simple escalada verbal pero que poco tranquiliza escuchar al presidente ruso Vladimir Putin su intención de desplegar misiles con capacidad de alcanzar EEUU Europa

Voz 6 03:48 yo ya lo dije antes Rusia no tiene ninguna intención de desplegar misiles de mediano y corto alcance en Europa tampoco tenemos la intención de ser los primeros en hacerlo pero si Estados Unidos planea producir y suministrar misiles en el continente deteriorará gravemente la seguridad internacional y también supondrá un peligro para nuestra seguridad puesto que en un intervalo de diez a doce minutos algunos misiles podrían alcanzar muy por tanto actuaremos consecuentemente a las acciones del Gobierno

Voz 1018 04:14 Sirius gurús e yo conseguía puntos Díaz alargado convocada por el Papa con los presidente de las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el problema de la pederastia en la Iglesia el obispo de Astorga que es el encargado teóricamente de luchar contra esa lacra en nuestro país asegura que lo más importante es saber prevenir se llama José Antonio Jiménez

Voz 7 04:32 me he dado cuenta que por muchos protocolos que tengamos muchas normas que tenemos sino no hay un sentimiento persona que alguien se ocupe de ello es muy difícil que lleguemos a conseguir este objetivo que la diócesis sea un espacio seguro para

Voz 0202 04:49 los demás Iberia tendrá seis meses de plazo para adaptar su accionariado a la normativa europea hay un Brexit duro e impedir así que los aviones se queden en tierra según esta normativa el control de la compañía más del cincuenta por ciento debe estar en manos europea

Voz 0824 05:03 la Fiscalía de Madrid pide dos años de cárcel para el ex comisario Villarejo por denuncia falsa y calumnias por asegurar entre otras cosas que el director del Centro Nacional de Inteligencia había amenazado de muerte a Corinna polémica en Daimiel

Voz 0202 05:14 la celebración de un concurso de belleza entre niños y niñas de cuatro a trece años los pequeños tendrán que desfilar en ropa de baño este tipo de certamen fomenta estereotipos la competitividad entre los pequeños por su aspecto físico

Voz 0824 05:26 el Ayuntamiento de Palma llevará a pleno una ordenanza que limita a tres los animales que pueden tener en casa y que obligará si se aprueba la semana que viene a llevar una botella de agua sus dueños para por la calle para limpiar orines víctimas eficacia

Voz 0202 05:37 estas celebran que el Senado apruebe hoy endurecer la pena por darse a la fuga tras un accidente de tráfico hasta con nueve años de prisión se daba la paradoja de que hasta ahora no había delito de omisión de socorro si la víctima fallecía en el acto

Voz 0824 05:48 la Champions vuelve al metropolitano del Atlético de Madrid juega frente a la Juventus con Koke como titular antes el Sevilla recibirá a la Lazio entre extraordinarias medidas de seguridad