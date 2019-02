SER Activos: 'En el Caballero de la Rosa'

Voz 2 00:00 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 1906 00:16 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja hoy es miércoles y como cada miércoles llevamos la decana de la radio riojanas por los colegios de La Rioja en esta ocasión estamos en Logroño en el colegio público caballero de la rosa pero como hacemos siempre antes de arrancar esta nueva edición de ser activos Nos damos un rápido repaso por los principales titulares deportivos de la jornada en La Rioja

Voz 1906 00:44 la Unión Deportiva Logroñés ha regresado esta mañana a los entrenamientos lo ha hecho con la enfermería prácticamente vacía un hecho poco habitual esta temporada sólo Caneda está lesionado y el resto de la plantilla está a disposición del técnico riojano ya que Juan Iglesias puede volver a ser convocado para este sábado tras cumplir el domingo pasado su partido de sanción por acumulación de amarillo días el Calahorra también ha regresado esta mañana a los entrenamientos con la tensión rebajada tras el día de descanso de ayer además de por la derrota los rojillos se mostraron muy enfadados al término del encuentro del pasado domingo por la actuación del colegiado esta tarde del Calahorra presentará a un nuevo futbolista para reforzar su primera plantilla hice Ramos esta ronda de titulares con el partido que esta tarde va a jugar el Balonmano Logroño en tierras cordobesas jugará a las ocho y media de la tarde en Puente Genil ante el Pedro Jiménez en un nuevo encuentro de Liga Asobal la actividad es frenética para los de Miguel Ángel Velasco llevan varias semanas jugando sábados y miércoles esta semana no va a ser menos jugaron el pasado sábado en Francia lo hace hoy en Puente Genil volverán a jugar el sábado que viene en el Palacio de los Deportes a las siete y media de la tarde ante el Fouché Berlín alta intensidad los franjivino

Voz 1906 02:11 y como ya sabéis los miércoles SER Deportivos La Rioja se convierte en ser activos que es una acción que nos está permitiendo citar y conocer los diferentes colegios de La Rioja con el objetivo de reconocer el deporte como un elemento trascendental en la educación de los jóvenes riojanos Nos encanta el deporte porque nos lo pasamos bien cuando lo practicamos cuando lo vemos pero sobre todo también porque fomenta valores como el trabajo en equipo el esfuerzo la constancia el sacrificio y la vida saludable así que llegados a este punto decimos lo que siempre Nos encanta decir cuando visitamos un cole es que comenzamos ser activos aquí en Ser Deportivos La Rioja en la Cadena Ser

Voz 1906 02:54 como decía estamos en el colegio público Caballero de la rosa de Logroño os queremos agradecer tanto a los alumnos como a los profesores que nos abre hoy las puertas de vuestro centro para montar aquí este pequeño estudio radiofónico queremos explicaron cómo se hace un programa de radio que lo veáis que lo sin Thais iba a dejar constancia entre todos de lo importante que es además el deporte para nuestro desarrollo intelectual y físico para quitar los nervios porque me imagino que habrá un poquito de nervios porque luego alguno de vosotros vais a subir hacer preguntas a nuestros invitados en el día de hoy lo mejor para romper el hielo no si os

Voz 5 03:27 trece y yo creo que así va a ser es que el caballo

Voz 1906 03:29 pero De la Rosa de un fuerte aplauso a todos los oyentes a los invitados a mí a vosotros mismos venga

Voz 6 03:34 acosado plaza

Voz 1906 03:40 el aplauso gran aplauso hasta con vítores y señor aplausos que aprovechamos para presentar a nuestros invitados en el día de hoy esta semana queremos reflexionar sobre una cuestión importante poner los focos sobre una figura determinante en cualquier deporte nos referimos a los árbitros a los colegiados a los encargados de regular cualquier juego para que éste sea lo más justo posible en cualquier deporte se necesita la presencia de un juez que ayude a repartir justicia ya que todos los participantes puedan jugar bajo las mismas reglas es cierto que la labor de los árbitros siempre muy comentada habitualmente eh porque siempre nos acordamos de ellos cuando se producen errores llega la polémica pero si algo tenemos claro y si algo nos gustaría dejar hoy bastante claro es que sin la presencia de un árbitro cualquier deporte sería más injusto y a buen seguro ya os lo digo no se podría practicar este deporte por la elevada desigualdad existente porque no se podrían poner de acuerdo los dos rivales la labor del árbitro por tanto es de vital importancia y por suerte con mucho trabajo también el arbitraje se va abriendo a la igualdad de género cada vez son más las mujeres que toma la decisión de ser arbitral no es una labor fácil aciertan y fallan como los hombres evidentemente pero además has deben aguantar esos insultos machistas que con espacios como el de hoy queremos ayudar a desterrar de una vez por todas de los terrenos de juego no se puede insultar a un árbitro pero menos aún por una cuestión de género espero que esto no quede claro tras este ser activos de hoy ya ahora si os presentamos a nuestros invitados de hoy ellos son Carlos López del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Riojana de Fútbol está su lado también Eider Franco que a sus veintitrés años es una mujer que está dirigiendo partidos en Tercera División les damos un fuerte aplauso yo creo que sí

Voz 6 05:21 no hola Carlos hola Eider gracias por estar lo primero aquí en Ser activos

Voz 5 05:30 buenas al ministro cuántos ojos mirando no se con qué expectación eh así así da gusto

Voz 5 05:37 en el primero hemos venido con con un Flyer Don que queréis explicarles también hoy a los niños aprovechando ser activos

Voz 8 05:48 ya es explicarle que el derbi

Voz 7 05:51 pero no es nada raro ni nada que vaya más allá de de ser un deportista más una parte activa del fútbol sea es es buscar nuevas amistades esto no lo tenéis que ver como una parte negativa el arbitro bueno pues hace ya un tiempo esto ya se va cambiando parecía que era el malo de la película no el árbitro en el árbitro parecía que hablábamos del malo bueno esto ya no es así ya hay muchos medios ya el el tema arbitral está cambiando con las nuevas tecnologías hay mucho más respeto hacia esa persona se ha integrado muy bien la mujer en el mundo arbitral bueno y aquí se consiguen pues lo que hemos dicho nuevas amistades hay posibilidades de crecer profesionalmente incluso porque ya se ha llegado a una parte profesional se haya uno va va creciendo incluso puede ser árbitros de fútbol

Voz 5 06:52 porque claro lo que se trata aquí es de decirles a los oyentes y también a los alumnos de de Caballero de la Rosa que que hay cursos para ser árbitros para tener una progresión en el mundo de arbitraje porque no vais a llegar a dirigir un partido del Mundial

Voz 7 07:07 correcto si esto es así esto es así de sencillo y de complicado y a saber a partir de los catorce años vosotros estéis ahí ya a puntito ya empezamos a ya se pueden inscribir en el comité vale si empiezan si hay preparación técnica práctica osea aseos asesora muy bien Se os prepara muy bien para que en un día podéis llegara

Voz 5 07:35 lejos pues es una manera fantástica

Voz 1906 07:38 de progresar de estar cerca el deporte del formar parte

Voz 5 07:40 el deporte de ganarse evidentemente la vida hizo un ejemplo lo tenemos con Eider Franco muy buenas bienvenida a Ser antes

Voz 9 07:47 muchas gracias por qué decidiste hacerte con

Voz 5 07:49 preciado

Voz 9 07:50 bueno yo decidí ser arbitrado los quince años era muy pequeñita Un poco más que vosotros y nada pues al principio jugaba fútbol ya hay dije bueno es un deporte que me gusta mucho me apasionaba y bueno dije pues por qué no voy a aprobar a ver y la verdad es que a día de hoy ocho años arbitrando y estoy encantado ahora mismo es una cosa indispensable para mí y no se trata de que llegue el fin de semana y arbitrar los dos partidos que me toquen también durante la semana yo lo trabajo entreno también como los jugadores durante la semana tener no mis entrenamientos inmiscuya esas Expósito

Voz 7 08:34 eh ganarte la vida relacional al arbitraje bueno es un poco complicado ojalá hay ahora

Voz 9 08:41 se ha creado la primera división femenina que también nos da un punto a favor también para nosotras yo pues voy a intentar llegar lo más alto posible

Voz 5 08:51 bueno vamos ahora porque como en mis preguntas habitualmente son muy aburridas son serias y la verdad es que no no tienen nada de pegada vamos a llegar a la mejor parte de este ser activo salir aquí en el colegio Caballero de la Rosa ahí es cuando vosotros los alumnos de este de este centro de aquí de Logroño vais a pasar a la mesa principal uno por uno ibais a comenzar a realizar vuestras preguntas tanto a Carlos como como Haider así que yo creo que lo mejor es que pase el alumno y les damos la bienvenida con un fuerte aplauso para quitarle esos posibles nervios que pueda tener así que adelante el primer alumno de la clase a que pasen dándose ya en el escenario principal o acércate un poquito más para que te puedan escuchar harto y claro también los oyentes de la Cadena SER en tu casa cómo te llamas

Voz 10 09:38 Ariel Ariel oye de cursores

Voz 5 09:40 de quinto curso vale Ariel haces practica algún deporte judo judo bueno porque te de cantas te ponen oído que es lo que te gusta de judo

Voz 11 09:49 las personas con las y combates igualdad de condiciones

Voz 5 09:56 bueno pues esos son dos valores muy muy importantes y que está muy bien explicado se bueno aquí le quieres hacer tu pregunta a los dos puede ser también eh cosa no te voy a poner en el en la duda de tener que elegir a quien adelante con tu pregunta

Voz 11 10:13 alguna vez han hecho una falta tan dura que tiene más que saca una roja directa

Voz 6 10:20 su labor en la pila de esta

Voz 9 10:24 sí claro muchas veces no ha tocado bueno a ver que cuando un jugador comete una una falta o con uso de fuerza excesiva no nos queda otra que sacar la roja están para

Voz 5 10:37 eso para repartir justicia hay para evidentemente lo que decía igualar cuestiones que sin hubiesen colegiados au colegiadas pues esto sería sería un descontrol nadie repartiría justicia así que gracias por tu pregunta les damos un aplauso

Voz 6 10:51 qué pasa

Voz 5 10:55 adelante ya puede no sé a quién le toca no sé a quién

Voz 1906 10:58 aquí perdona

Voz 5 11:00 adelante con cómo te llamas Yago hola Diego qué curso eres de sexto de sexto venga pues que quede por te gusta el fútbol el fútbol en qué equipo vas Efe oye qué tal te llevas con los árbitros si bien no se respeta no sí el latín ellos siempre te van a respetar así que venga pues adelante con tu pregunta se lo quieres hacer

Voz 10 11:23 y Haider pues este momento

Voz 12 11:28 bueno aprovechando que él EDF femenino este año ha subido a Primera me gustaría preguntarte si alguna vez la arbitrado

Voz 10 11:36 en un partido

Voz 9 11:37 sí si les arbitre el veinticinco de agosto que fue Poor por la presentación

Voz 10 11:44 si contra la Real el eso les estuviste viendo el partido sí

Voz 6 11:50 por eso a mí pues para para mi ha sido

Voz 9 11:55 de los partidos más especiales yo creo que el más especial por por todo en general yo estaba muy nerviosa un acuerdo in en realidad era un simple amistoso pero para mí fue algo muy especial pocos la el campo el ambiente

Voz 10 12:10 todo muy bien qué tal estuvo porque estuviste

Voz 5 12:15 el campo no estuvo bien o bien se muy bien todo

Voz 6 12:19 van pasa la siguiente alumno hola

Voz 5 12:29 estás nervioso tras una cara de susto no pasa nada esto es la radio seguro que en clase alguna vez te han dicho que que no se puede hablar verdad pues hoy hay que hacerlo contra

Voz 10 12:37 eh

Voz 5 12:38 hoy esto que toca hablar cómo te llamas bueno pues eh quede porque te gusta atletismo atletismo bueno que quede disciplina te gusta más del atletismo lanzamiento de peso lanzamiento de peso bueno pero eso es una disciplina muy complica

Voz 10 12:51 sea no no mucho pero cuando coges muy poco es fácil llegar pero cuando coges mucho

Voz 5 12:59 el delantero ella al disco bueno lo más lejos posible verdad que no te queda en el pie ya es un reto importante bueno pues adelante con tu pregunta no

Voz 10 13:13 con lo besa una falta y no la pitas te insulta lo

Voz 5 13:19 bueno pues eso es eso es lo que hay que evitar pero bueno seguro que en algún momento evidentemente claro si algo lamentable si la gente

Voz 9 13:29 el público lo obvio mucho yo muchas veces

Voz 7 13:32 sí

Voz 9 13:32 tengo muchas dudas tienes dos segundos para pensar si pitas pitas muchas veces que no lo pitas predice espero que hecho o tenía que haberla pitado pero bueno al final somos humanos somos árbitros pero también los confundimos mucho

Voz 10 13:47 hay

Voz 5 13:50 Carlos como podemos ir educando a estos jóvenes también a los papás sobretodo a los adultos para evitar esos insultos tan desagradables

Voz 7 14:00 en relación a los colegiados pero también a los jugadores rivales porque es una cuestión tremenda es un aspecto que además en que no se evoluciona si yo creo que que esto viene de la educación la tenemos que llevaría a los campos sea esto no ni los entrenadores ni los árbitros tenemos que educar a los niños ya gente esto tenemos que venir educados los árbitros tienen que arbitrar los entrenadores tienen que entrenar esto al final lo que ves en en casa entre comillas es un poco lo que lo que llevas

Voz 5 14:31 hay mucha gente que aprovecha cuando va al terreno de juego a

Voz 7 14:34 a ver si el Barça sin justificación y luego con mucha gente que habla hablas con gente de lo que mucha gente al final dices Itu como has visto esto me estás diciendo dando un motivo que que no es real yo pero si no sabes no saben lo que me estás diciendo que sea un poco más neutro velas cosas un poquito más abiertas que no todo es blanco es negro y los árbitros equivocan evidentemente que se equivocan pero son los primeros que no se quieren equivocar eh yo me acuerdo en mi época arbitral entonces no había ni tanta y tanta cosa logia ir cuando que llegaba algo y veías tú que te habías equivocado decías joe cómo es posible sea siguió en el campo no no lo he visto así

Voz 5 15:19 bueno bueno forma parte de vuestra correcto

Voz 7 15:22 tú pitas lo que ves en ese momento que no quiere decir que sea eso eh porque luego muchas veces en los jugadores juegan con la picaresca oí que acaban confundiendo es decir que es un poco eres una parte más del juego e es decir él ya

Voz 5 15:37 sí debemos así debemos comprender la de chicos que al final es lo que ellos decía desde un principio que sin árbitros sin sin colegiadas sería imposible desarrollar o practicar cualquier tipo de deporte gracias por tu pregunta ha estado fantástico eh un poco nervioso pero muy bien notas te gusta esto de la radio

Voz 6 15:56 esto es como ponerse a cantar hay que empezar a cantar y después mejora gracias lo damos un aplauso recibimos alumnos ahora sí que es tu momento

Voz 5 16:07 yo te quería dar paso antes de tiempo cómo te llamas Marco o la marco que deporte hace fútbol fútbol en qué equipo juega son bueno que cantera más fantástica tiene de sí señor que juegas de en centro y delantero bueno que te gusta amar dar pases o meter goles cuyos las dos cosas te das el mismo pasa tú mismo lo metes todo

Voz 6 16:28 adelante adelante con tu pregunta

Voz 10 16:31 cuántos partidos sabéis arbitrado bueno

Voz 7 16:37 no pero muchos muchos muchos no se doscientos ocho trescientos no se no te sé decir no recuerdo hace muchos años ya soy muy mayor seguramente que sea

Voz 5 16:50 los de Eider tú has pitado ya

Voz 9 16:53 muchos cada dos cada del fin de semana pitó dos partidos durante ocho años a cuentas

Voz 5 17:00 con en torno a unos cuarenta y pico fines de semana son muchos los partidos que les sale ya Eider me imagino que esto es como todo no se va aprendiendo también conforme vas pitando más partido

Voz 9 17:10 sí claro vas aprendiendo conceptos lo que nunca va a pasar es que no te confundan noventa minutos que que que dure el partido entonces bueno intento mejorar intento cada fin de semana hacerlo lo mejor posible

Voz 5 17:25 y aprender sobre todo empezaste desde abajo con los más pequeños au como ha sido un bonito todo evolución

Voz 9 17:31 sí bueno yo empezó con los más pequeños empiezas con los más pequeños empiezas de asistente haciendo muchos partidos evolucionando poco a poco luego pasas va a jugar

Voz 10 17:42 les pasa regional hasta ahora tercero bueno pues poco a poco y después segunda B Segunda en Primera

Voz 5 17:51 la Champions eh yo mundial por qué no lo habéis hablado con Eider grande un fuerte aplauso para

Voz 6 17:58 por tu pregunta de alumnos

Voz 5 18:02 encantado de saludarte primer día en la radio primera vez sí bueno pero me habían dicho aquí que en el Caballero de la Rosa tenéis una radio hasta el curso pasado no saben que no es ajena bueno cómo te llamas Elio Elio qué deporte practicas fútbol fútbol en el F no

Voz 6 18:20 ya sería yo que era un triple malta

Voz 5 18:23 la donde juegas tú en el Villegas en el Villegas buena cantera de Villegas

Voz 10 18:30 por eso no

Voz 5 18:31 bueno pues adelante con tu pregunta es la para a

Voz 10 18:34 que si habrás arbitrado partidos no tan importantes bueno o en cualquier importante también si expulsa a un jugador IM ese jugador no quiere irse qué haces

Voz 5 18:46 pregunta complicada

Voz 10 18:50 sino que el jugador no

Voz 5 18:53 de alguna vez no la verdad es que nunca es el la autoridad al final no el respeto a la autoridad claro hombre ese jugado se tiene que ir como sea pero se tiene que yo no continuaría hasta el partido hasta que ese fue el campo

Voz 9 19:06 pero ya más al delegado que se que se vaya

Voz 5 19:09 existen problemas de de autoridad en relación deportistas colegiados árbitros de baloncesto de fútbol pues una cuestión que evidentemente todos facilitamos la labor no creo que haya imposible

Voz 7 19:22 cada vez cada vez menos eh antes era más más normal que hubiese más complicaciones en la actualidad expulsar a un jugador a jugador no pone ninguna pega se va él sabe ellos saben que quedan han mal y se tiene que marchar hay un poco de pataleo pues porque no gusta en ese momento pero bueno acto seguido se se van

Voz 5 19:44 te han expulsado alguna vez

Voz 6 19:46 ah bueno pero siempre hay que ser bueno también cuando se en mayo vale gracias les damos un fuerte aplauso por la pregunta la siguiente caló bienvenido a la Cadena Ser

Voz 5 20:01 eh eh

Voz 6 20:02 cómo te llamas humor vale

Voz 5 20:05 deporte practicas fútbol fútbol en qué equipo juegas en el billar oye juegas con tu con la anterior invitado en otro equipo no distinta categoría Bali de que juegas

Voz 10 20:21 yo juego de lateral y centrocampista

Voz 5 20:25 Jordi Alba en potencia bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 13 20:30 que que que con se llama

Voz 10 20:34 que han cuando tú eras pequeña por ejemplo antes de preguntarte si tú querías ser arbitra no querías participar en otro o en otros deportes

Voz 9 20:46 sí yo estuve jugando a fútbol empecé a jugar a fútbol a los trece años estuve hasta los dieciocho ya ella fue cuando tuve que decidir entre el fútbol el arbitraje porque claro yo arbitrará a dos partidos y jugó a uno entonces llegaba el domingo que no me podía mantener en pie de aludes ahí a fue cuando dije oye

Voz 5 21:06 qué te hizo cambiar todo el mundo al final todas las pues jugábamos a fútbol han jugado a fútbol practican otros deportes por qué decidiste hacer te da Árbitro

Voz 9 21:16 porque me gustaba mucho en esos tres años que estuve practicando el fútbol con el arbitraje me decanté más el arbitraje Poor pues me engancho una manera sucesos lo eso es que es un mundo disco

Voz 7 21:30 pide ahora hay una se puede compaginar fútbol con arbitraje y hay muchos jugadores que que se se hacen árbitro se acaban hablando abandonando el fútbol no así practicando el fútbol de otra manera e hice pasan a al arbitraje bueno es un es un mundo que que que gusta nuevas amistades viajas bueno al final es es otra manera de ver el ex goles debidamente puede en una evolución fantasma si se prepara así eres luego quieras que no hay una remuneración en nosotros te te preparamos

Voz 8 22:06 el tema de de la

Voz 7 22:09 el las equipaciones y todo esto bueno esto esto vamos bien no conmigo bueno pues apuntando que como una

Voz 5 22:16 debilidad a la que ahora que apuntaron Si disfrutar mucho el deporte gracias por tu pregunta que serios estado

Voz 6 22:24 proponga un abrazo para el compañero parace la siguiente aluda gracias por acompañarnos

Voz 5 22:32 cómo te llamas hola Yolanda practicar algún deporte no pero me gusta jugar al baloncesto al baloncesto bueno que lo haces en el recreo con las amigas con los amigos no me imagino a veces oye te gustaría dedicarte al mundo del arbitraje ya sea de baloncesto de fútbol eh bueno bueno te lo ahí no la nevera para por si acaso te parece Yolanda venga pues adelante con tu pregunta Aimar

Voz 10 22:56 asimismo en el fútbol

Voz 6 23:00 quiénes de los dos creo que está para que tiene la experiencia

Voz 9 23:06 bueno a ver yo es que cuando arbitro me me centro en el partido y me encierro en mi misma no hago mucho caso a lo que me dicen pero lógicamente bueno comentarios escuchan desde fuera pero al final yo creo que lo que te tienes que centrar ese en hacerlo tú bien ir el trabajo que estás haciendo

Voz 5 23:23 que es un hecho muy reprobable evidentemente que hay que erradicar del mundo del deporte Carlos porque esto no se sujeta pues estoy en es de educación y es razonable ni tiene ningún sentido nada

Voz 7 23:37 yo creo que cada vez vamos a mejor esto es evidente no bueno hoy en el mundo del fútbol pues desgraciadamente pues algo un poquito queda cada vez menos porque todo el mundo entiende que que somos iguales pero bueno hay todavía queda un poquito no mucho

Voz 5 24:00 bueno pues hacerme un favor cuando vayáis creciendo vaya hija ver cualquier evento deportivo podéis celebrar festejar lamentaron de llorar eso forma parte de ir animar a tu equipo pero nunca se puede insultar ni los rivales ni a los colegiados Ny a nadie vale y eso apuntaron lo bien porque bueno será dice entonces mejores que que es lo que somos nosotros a día de bueno pues gracias Yolanda por tu pregunta muchas gracias

Voz 6 24:24 muy buena pregunta

Voz 5 24:29 cómo te llamas hola me llamada Adan estás nervioso sí un poquito bueno acércate un poquito las sillas ibas a estar más cómodo ya verás qué bien te va a salir la pregunta Oye practica algún deporte practicamos bueno cual practicaba fútbol has dejado porqué eh no sé

Voz 9 24:47 mi equipo no me gustaba pero bueno pues hay que

Voz 5 24:49 por otro deporte que te no pruebas acuerdo digo

Voz 9 24:52 no no sé cómo estamos bueno pues bien

Voz 5 24:54 pues por ahí a practicar ya apuntarse a un equipo que seguro que que además tienes buena cosa que eh para para lograr hacer mates seguro que que que va bien bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 9 25:06 que si alguna vez habéis sido injustos injusta con alguien

Voz 7 25:11 muy buena pregunta conscientemente yo te garantizo que no que no nos hemos equivocado seguro

Voz 5 25:22 en el hecho de repartir justicia también está el reto de de acertar no

Voz 9 25:27 claro sí yo siempre yo siempre intento hacerlo lo mejor posible hay pitar lo que veo o amonestaron expulsara al lo que veo y bueno al final lógicamente no iba a confundir mucho pero yo lo que hago es porque los es el momento y creo que es así luego a lo mejor que a mi casa y ojo pues igual no tenía que haber sido de esta manera pero eso bueno forma parte también del proceso

Voz 5 25:53 eso de aprendizaje de Di formándose como todos en la vida tropezamos pero también hay que saber eh aprender sacar una lección y mejorar para para el día siguiente como vosotros en los escaños no seguro que alguna vez se tropieza pero se aprende rápido la lección no así es bueno pues un fuerte aplauso gracias

Voz 6 26:11 el activismo adelante Koyama

Voz 10 26:17 hola hola qué tal estás todo bien si acércate de un poquito más que hacemos mejor que deporte

Voz 5 26:23 ópticas y si no practicó deporte

Voz 10 26:26 pero me gusta jugar a fútbol los días de de de campos de fútbol que nos toca claro cuando dices esto claro tan bueno no te Cepeda

Voz 13 26:39 que bueno

Voz 5 26:41 no se me da bien pero no me están diciendo por detrás que se te da muy bien osea que llevo ya creerá que me lo dice tuvo la modestia al cine

Voz 6 26:50 algo no te vas a Chati Flores así como esto cuesta bueno pues adelante

Voz 5 26:55 tu pregunta Isaac

Voz 10 26:56 pues ávido algún partido que estas que es que te has cansado muchísimo

Voz 13 27:03 sí ha sido falta yeso

Voz 10 27:07 cansado muchísimo de que me cansa Oue correr él

Voz 7 27:11 cansancio físico sí bueno

Voz 9 27:14 en los partidos de Tercera División por ejemplo no Tomás cansancio porque me entregó mucho en los partidos intento hacerlo lo mejor posible ya es una categoría nacional pero bueno en general me suelo cansarse hay que tener alguna preparar

Voz 5 27:29 en física al final el ritmo de juego es más alto y vas a subiendo de de categoría y hay que seguir

Voz 10 27:35 no

Voz 5 27:36 en el partido de cerca lo más cerca posible no hay vidas yo siempre

Voz 9 27:38 te digo que siempre vas a tener más más posibilidades de más prueba de acertar cuanto más cerca estés del balón entonces lo que tienes que hacer es correr en Cannes hace

Voz 6 27:47 Veri Sign no los iba muy de cerca que el tapón se viene y tampoco nos vamos a poner delante del toro gracias Isaac un fuerte aplauso para nuestro compañero gracias si tenemos más alumnos para hacer pregunta sí pues fantástico además estas improvisando no me encanta cómo te llamas África o la África qué nombre más

Voz 5 28:08 bonito tiene gracia que deporte practicas yo hípica hípica porque empezaste a practicar hípica pues desde desde que tenía los tres

Voz 10 28:17 el años me encantaban los caballos los animales

Voz 5 28:20 y cuál es tu caballo Fraga favorito a día de vivir que más te gusta de los que montas por tú por tú qué nombre más chulo también sí bueno oye a tu pregunta

Voz 10 28:29 sí cuántos años suelen tener los jugadores pues

Voz 9 28:35 vende la categoría

Voz 10 28:36 infantiles tienen dos once doce años en tercera te puedes encontrar

Voz 6 28:43 cualquier edad está super el plan

Voz 5 28:48 o sea que es una barbaridad hay mucha variedad oye cómo te llevas con cuanto más mayor no sé si eso impone o al final tú haces tu trabajo bueno yo hago mi trabajo

Voz 9 28:56 les son eso es yo intento Si bueno siempre trato a todos por igual respeto lógicamente se pero eso a mí yo siempre digo que si quieres que te traten goles respeto tienes que tratar totalmente

Voz 5 29:09 pues el respeto muy importante África gracias por tu pregunta saludos a Portu de la cadena bien claro

Voz 6 29:17 el consumo pregunta cómo te llamas

Voz 5 29:22 esa Isaac que bien cuanto Isaac qué deporte practicas

Voz 10 29:27 eh no practica ahora ningún gustar

Voz 5 29:30 ya no sé si alguno te llama la atención al menos te gusta verlo por la nadie está fútbol por ejemplo de qué equipo eres

Voz 10 29:35 del Atlético de Madrid

Voz 5 29:37 está muy bien bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 10 29:40 esto es para los dos si observa alguna diferencia entre la liga masculina en la Liga Femenina

Voz 5 29:45 muy buena pregunta eh a la hora del tratamiento de cómo se dirigen a vosotros

Voz 9 29:50 sí hay hay mucha diferencia ahí al final el el ritmo de un partido femenino es más lento es más tranquilo que que un partido masculino el trato igual para mí es lo mismo un equipo pues aún una categoría

Voz 10 30:08 mira qué masculino

Voz 7 30:11 bueno yo creo que es eso lo que es lo que dice lidera es es una cuestión de ritmo no sea un partido de Primera División masculino con un partido de Primera División femenino no tiene nada que ver al tratamiento no así en cuanto al tratamiento igual el fútbol no es lo mismo para que os hagáis una idea un Primera División se podría en ritmo se podía comparar con un partido de Tercera División eh poco en esa línea sea bajan bajan unos unos puestos a nivel de ritmo e de ritmo de velocidad luego ya no es lo mismo en la forma de evitar lo mismo todo no cambia nada simplemente que bueno pues la mujer es otro ritmo

Voz 5 30:56 ya la hora de comportarse hacia el colegiados hay diferencia entre la jugadora y el jugador au

Voz 9 31:01 no no lo mismo lo mismo se pasa

Voz 5 31:04 cuál es ese dejan de protestar al igual

Voz 6 31:08 pues Isaac gracias por tu pregunta Le damos un fuerte aplauso no bueno sí sí hombre no se va a quedar con la pregunta no hay peor cosa que una periodista con una pregunta que no la puedo hacer ver

Voz 10 31:21 bueno como hola inocuas

Voz 5 31:24 oye qué deporte practicas au cuál te gusta patinaje sobre hielo para cuando te pones casco

Voz 7 31:28 sí

Voz 5 31:29 sí bueno me lo he dicho unas veces sean buenas no pues adelante con tu pregunta

Voz 10 31:36 es la primera vez que fuiste arbitró estuviste nerviosa partidos lo recuerdo como si fuese ayer

Voz 9 31:45 fue en Rentería yo soy de San Sebastián fue en Rentería encima vinieron mis padres haberme está muy nerviosa y fue el partido más desastroso que pitado

Voz 5 31:55 de mis padres

Voz 9 31:58 es un poco asustados pero bueno

Voz 6 32:01 pero todo mejora verdad así pues gracias por tu pregunta un fuerte aplauso tenemos que llegar al final de esta parte de cero

Voz 5 32:10 activos ciento por las preguntas pero que vamos a volver eh no os preocupéis cómo estamos también en este cole volveremos gracias Eider gracias Carlos ha sido un auténtico placer charlar con vosotros de verdad fue por iluminar los este camino un tanto siempre y con muchas bifurcaciones y trampas pero enhorabuena y a seguir evolución muchas gracias felicidades gracias a vosotros y animal

Voz 7 32:30 a a a la juventud

Voz 5 32:33 Vitro se a que sean árbitros le hace falta gente repartiendo justicia soy superhéroes del deporte que en el momento que entren lleguen a este mundo les va les va a gustar pues hacemos un breve receso para la publicidad y enseguida regresamos con los profes del colegio Caballero de la Rosa para que nos cuente los proyectos en los que es que nos interesa mucho

Voz 4 32:52 espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja comunicación para todos hola

Voz 1906 34:54 seguimos en ser activos evidentemente seguimos en el Caballero de la Rosa hallará damos la bienvenida a Roberto que es el director del Centro buenas tardes buenos días buenos días bienvenida a Ser activos y está también cunde que es profesora de Educación Física lo primero gracias fuera viendo las puertas de vuestros centro

Voz 5 35:12 muy bueno como director

Voz 1906 35:14 cuéntanos qué proyectos te gustaría destacar o qué proyectos de estáis desarrollando quién el Caballero de la Rosa

Voz 17 35:20 bueno el el proyecto educativo que tenemos en el cole es el de comunidades de aprendizaje llevamos ya seis siete años con ello es un proyecto en el cual las familias pueden participar e incluso voluntarios que no son unos familiares pueden participar en varios apartados en el cole pueden participar en grupos interactivos de hecho luego de explicará que ya está haciendo en Educación Física pueden participar en comisiones mixtas formadas por profes y pour por familiares incluso en algunos también hay alumnos para que quizá sea compartido porque al final es un proceso compartido entre familiares y profesores

Voz 5 36:01 yo alumnado sorprende precisamente en relación a la educación física como trabajáis con todos los alumnos en favor de estos valores que para ser activo son muy importantes como el trabajo en equipo la integración la colaboración la cooperación cuenta

Voz 18 36:14 bueno he al ser una comunidad educativa al trabajar por comunidades educativas para nosotros es todo eso que has dicho es un valor añadido dentro de dentro de nuestras clases sobre todo en educación física que es donde más tenemos que intervenir este tipo de cosas en con relación al centro con relación al proyecto que llevamos hacemos grupos interactivos dentro de la clase de educación física en la cual consiste en realizar diferentes actividades centrándonos básicamente la colaboración en el en el que compartan en el que se ayuden unos a otros y aparte eso encima entran voluntarios que pueden ser familiares pueden ser padres voluntarios de todo tipo dentro del aula

Voz 5 36:51 que tiene el deporte que es un mezclados fantástico de de de de grandes e alumnos y de grandes personas después

Voz 18 36:59 el deporte tiene de maravilloso que ahí dentro del polideportivo dentro de la actividad que realizamos vemos realmente cómo son ellos vale dentro de aula a veces tan

Voz 10 37:09 dos pero pero en el polí realmente bien

Voz 18 37:11 hemos como son nuestros alumnos ir realmente vemos actitudes reales que luego salen fuera del aula a la calle hay donde podemos intervenir vale e intervenir en el sentido

Voz 9 37:22 lo de pues eso se hay una actitud que no es la adecuada

Voz 18 37:24 el abrirla para todos comentar la el intentar saber qué es como tenemos que actuar síntesis de esta manera o de esta otra verlo entre todos que para nosotros es lo más importante que ellos sean capaces de darse cuenta de que actitudes son las adecuadas y cuáles no son las adecuadas y luego también pues a nivel de profesorado como tienen una profe que es profesora de Educación Física soy chica pues trabajo mucho el tema de la coeducación estas historias que que que al final salen dentro de aula salen mucho dentro del aula

Voz 5 37:53 me imagino que tocáis todos los deportes no que no

Voz 18 37:56 no no

Voz 5 37:57 bueno pues casi por el de primeras

Voz 18 38:00 porque porque trabajando en primaria cómo trabajamos el deporte en sí no lo trabajo lo trabajamos a través de otro tipo de cosas trabajamos a través de juegos sobre todo de juego y dejó cooperativo ya de juego deportivo entonces eh no el deporte en sí pero sí adaptaciones de los deportes dentro de aula y el fútbol intento tocar lo menos posible porque está nuestra sociedad está muy copada por él

Voz 5 38:23 entonces hay muchos otros juegos muchos otros deportes

Voz 18 38:25 es que podemos tocar y que podemos practicar sin necesidad de que sea al fútbol entonces es practicamos además ahora estamos con la unidad didáctica de de juegos tan populares ballet de de deportes de deportes que no se suele nada habitualmente practicar también practicamos Natació

Voz 5 38:42 no nos hemos ido al

Voz 18 38:44 son intentamos tocar cosas que no son las más habituales dentro de nuestra sociedad

Voz 5 38:49 pues que gracias gracias Roberto que llegamos al final de este ser activos que ha sido un auténtico placer

Voz 16 38:55 ha abierto las puertas de vuestro centro que hemos estado

Voz 5 38:58 súper a gusto gracias a todos los alumnos por lo bien que soy portavoz pues las grandes preguntas que habéis hecho y que ha sido un auténtico placer Ike volveremos pronto así que ponemos un poco de música despedimos este ser activos e como siempre me gusta decir con un fuerte abrazo de que De Gaulle no en este caso pues fuerte abrazo De Gaulle a todos seguimos aquí en la SER