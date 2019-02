Hora 14 (20/2/19)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1315 00:14 muy buenas tardes no sólo hay que serlo sino también contarlo y estos de contarlo sea o no sea es fundamental hacerlo en los foros adecuados quizás sea este el objetivo del presidente del Gobierno de La Rioja para estar hoy en Madrid ofrece allí una conferencia para hablar de los potenciales de nuestra región en el encuentro económico que lleva por título La Rioja Comunidad abierta Llesta dio García qué nos cuentas buenas tardes

Voz 0496 00:35 qué tal buenas tardes desde el salón Príncipe del Casino de Madrid José Ignacio Ceniceros ofrecer esta conferencia ante un centenar de representantes de empresas fondos de inversión Banca Privada consultorías y prensa especializada es un acto en el que también ha intervenido el presidente de la patronal CEOE Antonio Garmendia ya saben que el jefe del Ejecutivo viene insistiendo en la forzar esa económica de La Rioja una economía que según el Gobierno crece de manera sólida y sostenible además ceniceros también destaca la reducción del paro en esta legislatura de hecho la última Encuesta de Población Activa conocida revelaba que el paro bajó en mil seiscientas personas a lo largo de dos mil dieciocho en La Rioja con lo que la tasa del desempleo se situaba en el diez coma treinta por ciento al jefe del Ejecutivo considera además que el clima de paz social de estabilidad es muy importante para el fortalecimiento económico recuerda que esta comunidad está empeñada en afrontar de manera unida retos tan importantes como la demografía o la agenda digital

Voz 1315 01:32 gracias Diego seguiremos pendientes de todo lo que allí en Madrid ocurra nos quedamos también con otros temas de aquí de casa temas del día Concha Bezares el viernes es el día de la igualdad salarial yo y UGT Nos ha ofrecido la cifra de que las trabajadoras riojanas cobran cinco mil seiscientos euros menos al año que los hombres

Voz 0028 01:47 es lo que refleja la Encuesta de Estructura Salarial que además revela que esta brecha subido cuatro décimas respecto a otras comunidades por todo ello UGT exige políticas de igualdad que reduzcan esta brecha eliminen los techos de cristal Ana Victoria del Vigo

Voz 2 02:00 que trasladadas jornadas de trabajo las mujeres riojanas

Voz 3 02:03 trabajan veinticinco días regatistas otro

Voz 2 02:06 los ahí seguiremos existiendo seguiremos insistiendo en nuestra ley de igualdad salarial en nuestra en en eliminar los techos de cristal en que pueda seguir en que nos siga siendo infravalorado el trabajo de las mujeres que desaparezca la brecha

Voz 1315 02:27 más asuntos según los últimos estudios cerca del sesenta por ciento de los pacientes con trastornos alimentarios buscan en redes sociales contenidos que ponen en riesgo la salud

Voz 0028 02:36 la presidenta de acabar Rioja asegura que hay webs en las que la anorexia y la bulimia no se presentan como una enfermedad mental sino como un estilo de vida Gloria Martínez

Voz 1438 02:45 sí claro grupo de autoayuda del cual tenemos demanda para mayores de más de cuarenta y cinco años se nos presenta de más de sesenta estas personas son que han tenido el trastorno alimentario no es que estén enfermas nuevas pero sí que son enfermos crónicos eso sí que no tienen tratamiento ya Ike que me han pedido en grupos pues para que sea que vengan alguna clase de tratamiento no en para que les pueda dirigir los psicólogos que tenemos que estarán mejor así basta que lo han demandado ellos

Voz 0028 03:24 por todo ello acabó Rioja organizado unos talleres que comienzan esta tarde en el Centro Cultural Ibercaja en Logroño y también dos conferencias con el psicólogo Daniel Esteban Se van a desarrollar mañana jueves y el próximo veintiocho de febrero y la Guardia Civil ha investigado a un hobby

Voz 1315 03:36 en de dieciséis años por tráfico de drogas el G

Voz 0028 03:39 bueno ocultaba en el interior de un vehículo diez bolsitas de marihuana preparadas para ser distribuidas a pequeña escala las actuaciones han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores la actuación se enmarca dentro del plan contra el tráfico minorista y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión

Voz 1315 03:54 y en los deportes Sergio Moreno qué tal buenas tardes buenas

Voz 4 03:57 esperamos hoy pues hoy en primer lugar abrimos con que se acaba de confirmar cuándo va a debutar Javier Zabala el pelotari campeón del mundo el joven pelotari de Logroño cuando va a debutar en profesionales iba a ser el treinta y uno de marzo en el frontón Adarraga o no se sabe en qué va a consistir ese partido pero esa fecha treinta y uno de marzo en el Adarraga debut de Javier Zabala una de las grandes promesas del Depor te riojano y como miércoles Ana nos vamos a ir al caballero de la rosa al colegio de Logroño donde vamos a conocer la historia de Eider Franco una joven árbitro de veintitrés años guipuzcoana pero formada aquí en la Federación Riojana de Fútbol que ya está arbitrando partidos de Tercera División y hemos creído muy oportuno que los niños y alumnos de La Rioja en ser activos conozcan esta trayectoria como hay otros caminos para seguir pegados al mundo del fútbol también el grado de autoridad y de respeto que hay que tener por los colegiados y los jueces de todos los deportes

Voz 1315 04:47 histeria interesante y además interesante porque los niños son niños

Voz 4 04:50 a los que no sacan del apuro de preguntarle Haider

Voz 1315 04:53 bueno pues estaremos muy pendientes de de bueno de ese programa a partir de las tres y veinte hasta las cuatro de la tarde ser activos aquí en la Cadena Ser además en portada nos quedábamos cuando pasan ya once minutos de las dos de la tarde con la información de servicios se circula con normalidad en estos momentos por los viales riojanos y en cuanto al tiempo todos los detalles Carlos Asensio de la Agencia Estatal de Meteorología buenas tardes

Voz 5 05:16 buenas tardes hoy en La Rioja predominan los cielos poco nubosos pero por la tarde irán apareciendo algunas nubes de evolución en el cielo riojano las temperaturas máximas han subido ligeramente hoy hasta el entorno de los quince grados en general y mañana volveremos a tener estabilidad con cielos despejados aunque habrá heladas débiles en la sierra en general las temperaturas seguirán subiendo aunque las mínimas serán de un grado en Calahorra Arnedo y Alfaro ir de dos en Logroño y Haro las máximas rondarán los diecisiete grados en las horas centrales aunque en Alfaro podrían llegar a los diecinueve es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1315 05:50 en estos momentos tenemos diez grados en el centro de Logroño así comienza este Hora catorce aquí en la Cadena Ser

Voz 1315 06:26 y les estamos contando que este próximo viernes es el día de la igualdad salarial yo y UGT nos ha ofrecido la cifra de que las trabajadoras riojanas cobran cinco mil seiscientos euros menos al año que los hombres

Voz 0028 06:37 y ante la proximidad también del ocho de marzo y coincidiendo con el viernes ese día contra la desigualdad salada salarial UGT ha presentado la Encuesta de Estructura Sade salarial que revela un año más la permanencia de la brecha en La Rioja que se sitúa cuatro décimas por encima de la nacional una brecha que se traduce en eso aunque las mujeres cobran anualmente cinco mil seiscientos euros menos que los hombres Ana Victoria del Vigo

Voz 2 07:00 en términos de salarios vemos que las trabajadoras riojanas cobran cinco mil seiscientos seis euros anuales menos que la media de los hombres que hacemos un cálculo global de estas cifras vemos que las mujeres dejan de percibir doscientos ochenta y seis millones de euros al año respecto de los varones que trasladado a jornadas de trabajo en dos mil dieciséis que esta vez que los datos son de dos mil dieciséis las mujeres riojanas trabajan veinticinco odiar a ti

Voz 0028 07:28 la evolución de la brecha salarial desde dos mil diez a dos mil catorce no ha dejado de aumentar para empezar a bajar eso sí muy ligeramente en los últimos tres años así las cosas con cincuenta y un mil asalariada riojanas en esta región las mujeres dejan de percibir un montante global de casi doscientos ochenta y seis millones de euros por sectores la brecha es mayor en Industria

Voz 1438 07:48 me infectó de Industria

Voz 2 07:51 está en unos seis mil cuatrocientos cincuenta y seis euros menos que los hombres cobran las mujeres en el sector servicios una riojana que trabaje en este sector cobra unos dieciocho mil novecientos treinta y siete euros de media frente al hombre que percibe veintitrés mil novecientos noventa y ocho a las mujeres por tanto en este sector de servicios cobran unos cinco mil sesenta y uno euros menos que el hombre mientras que en el sector de Industria cobran las mujeres unos seis mil cuatrocientos cincuenta y seis euros menos que los hombres que se aumenta la temporalidad aumenta la brecha curiosamente

Voz 0028 08:23 Gerencia salarial que según del Vigo tiene su repercusión también en las pensiones y es que si la brecha salarial desde casi el veintitrés por ciento en el caso de las pensiones riojanas supera el treinta y siete por ciento el sistema de pensiones agranda esa brecha porque obvia que las mujeres tienen carreras de cotización más cortas con interrupciones contar constantes provocadas por salidas periódicas del mercado laboral y por ser las principales receptoras involuntarias del contrato a tiempo parcial

Voz 2 08:49 vemos que las pensiones son también castigadas con una brecha de un treinta y siete por ciento vemos que además él no se tiene en cuenta que las mujeres pensionistas han tenido más salidas del mercado laboral que los hombres e incluso vemos que las pensiones máximas las cobran tres veces más hombres que mujeres así los cosas UGT

Voz 0028 09:10 asegura que esta encuesta revela que la legislación actual tanto la europea como la española es insuficiente el sindicato denuncia la ausencia de una normativa que regule esta diferencia salarial entre hombres y mujeres

Voz 2 09:21 sí exige la aprobación de la ley de igualdad salarial consensuada con los agentes sociales e sabemos que la negociación colectiva y los planes de igualdad en las empresas consiguen que se comienza a bajar las brechas salariales pero de hecho vemos que que bajan bajan en trece de las dieciocho grandes secciones de actividad pero aumenta en cinco de ellas no obstante UGT asume la enorme responsabilidad de introducir en las mesas de negociación colectiva cláusulas que elimine no reduzcan estas brechas salariales pero pero este recorrido está claro que se allanaría ese pondría más fácil con una ley de igualdad salarial que obligue a introducir en todos los convenios colectivos y planes de igualdad la propia igualdad males dentro de la de las condiciones laborales una ley que cuente con un presupuesto económico suficiente para quienes no para que quienes negocian tengan una alta capacitación en el análisis de los trabajos de igual valor

Voz 1315 10:16 Nos quedamos ya con otros temas de interés esta tarde de seis a ocho en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales en Logroño se desarrolla el taller anorexia cómo detectar y actuar destinado a identificar las señales de alarma relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria es una primera cita que organiza Caja Rioja para abordar esta enfermedad Gloria Martínez es la presidenta de esta asociación

Voz 1438 10:36 que aunque parezca mentira que llevamos veintitrés años con que ese fondo acá en La Rioja pues todavía la gente no se acaba de de enterar de que son esas es una epidemia silenciosa y sería conveniente porque la gente está este es más instruida para eso generó

Voz 2 10:55 decir que esto esto al dedos son preventivo

Voz 1438 10:58 por qué no son de de talleres pues se me han estado preguntando esta mañana pues para pacientes y tal no no son talleres para pacientes con talleres y pues para público general adultos profesionales para todo aquel que quiera que quiera eh

Voz 1315 11:17 además mañana jueves y el próximo veintiocho de febrero también en este mismo lugar el psicólogo Daniel Esteban hablará de la apología que desde algunas páginas web se hace de la anorexia y la bulimia porque se presentan como estilos de vida y no como enfermedades mentales y es que según los últimos estudios cerca del sesenta por ciento de los pacientes con trastornos alimentarios buscan en las redes sociales contenidos que ponen en riesgo su salud son páginas web que ofrecen trucos para ocultar la enfermedad a padres ya amigos dar ánimo y apoyo para lograr una gran pérdida de peso o retar Se para comprobar quién pierde más kilos en un determinado tiempo

Voz 1438 11:49 supuestos son siempre los preadolescentes y adolescentes qué es lo peligroso en el caso Bárcenas no tienen un credo de la nada sea también en estas páginas en el Chad ha llegado a la gente es decir que es el te dedo por ahí detalles internet precisamente eso no lo vimos también hace unos años hice nada lo reclamaba que lo demos otra vez porque es muy interesante para saber que los hijos en las casas les tiene que tener como más cuidado el ordenador más en el centro donde lo ve la familia en el domicilio y que no los tres inane las aplicaciones sobre todo en edades muy peligroso meter en estas páginas además de esta iniciativa cabría

Voz 1315 12:41 Java crear un grupo de autoayuda psico educación para pacientes mayores de cuarenta y cinco años a raíz de la demanda de esta ayuda por parte de personas afectadas de cuarenta cincuenta y sesenta años

Voz 1438 12:51 Ellos dicen en estas páginas pero esto es un estilo de vida no pero nada más lejos expresamente por eso pues estas ballenas lo que conducen ya digo a veces esa o a los fallecimientos porque le gana unas pos que de ahí que se puede ir a ningún lado bueno eh son muy extremadamente peligrosas acaban riojana pertenece a la Federación Española alimentarios de la cual fui su primera presidenta entonces junto con Protégeles punto com que es una asociación a nivel nacional y se cierran alrededor de doscientas horas más anormalmente sólo que en el fondo internas las abren por otro lado pero constantemente estamos cerrando páginas de estas por el peligro que entrañan

Voz 1315 13:42 y también les contamos que el CIBIR investigará los efectos neuronas protectores de la uva sobre las enfermedades neurodegenerativas

Voz 0028 13:49 hipótesis del proyecto de investigación Se basa en las numerosas evidencias científicas que sugieren que las dietas ricas en antioxidantes cuentan con propiedades contra las enfermedades del sistema nervioso central Alfredo Martínez lidera la investigación del CIBIR

Voz 7 14:04 el primer objetivo de los investigadores será comprobar los efectos que poseen los antioxidantes procedentes de la uva sobre las enfermedades neurodegenerativas posteriormente la investigación lo que pretende es desarrollar los primeros productos alimenticios con propiedades neuropático lectoras en forma de una bebida no alcohólica y que esa fortificada con los extractos naturales obtenidos a partir de estos compuestos que están presentes tanto en la semilla como en la piel de la uva tinta como en las partes las cosas en la vida

Voz 0287 14:34 cuál es la aplicación en los pacientes bien sabemos que la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer el parkinson etc sabemos que no es que que que no se sabe cuál es la etiología no cuál es cuál es la causa de estas enfermedades pero en todas ellas sabemos que hay una gran cantidad de de de de sustancias tóxica antes no de lo que se llaman radicales libres tanto de oxígeno como de nitrógeno que forman parte el desarrollo de la enfermedad quizá no sea la causa pero sí que están en el desarrollan enfermedad ir se ha visto ya se ha comprobado que algunas de estas sustancias antioxidantes frenan estos intermediarios de la enfermedad no entonces sería actuar a ese nivel al final que es lo que pretendemos pues que haya en el mercado una bebida saludable que se pueda tomar casi como una prevención más que como un tratamiento no

Voz 1315 15:32 son las dos y veintiuno Nos quedamos hasta ahora también con asuntos políticos el Congreso de los Diputados aprobado una proposición para abolir la prostitución y la trata a pesar de que la mayoría de grupos han considerado en todo caso que no era la forma ni el momento de debatir el asunto Podemos no tenía una posición definida al respecto por lo que decidió abstenerse sin embargo dos diputadas una de ellas Zara Carreño de aquí de La Rioja rompieron la disciplina de voto apoyando esta proposición socialista porque asegura en determinados asuntos hay que votar en conciencia

Voz 3 16:05 el caso creo que la prostitución es incompatible con la con la igualdad entre hombres mujeres en en una sociedad creo que cuando se habla de de libertad a la hora de prostituirse es una falsa libertad porque estamos hablando siempre de una libertad que curiosamente tiene diríamos solamente dicen las personas más vulnerables no las personas migrantes las personas de clases bajas etcétera entonces no se puede hablar de libertad sino creo que es algo que se hace en una situación de necesidad de coacción y que siempre lleva a la mujer a una posición de subordinación respecto al hombre el hombre codifica la mujer lo la compra cuando paga por sus servicios sexuales digamos portando Mi opinión es que esto es algo que debería de desaparecer lo que deberíamos de avanzar hacia hacia ello no mediante la educación mediante prácticas que me merecen mediante leyes abolicionista

Voz 1315 16:56 también hablamos e del Partido Popular que ha hablado hoy de elecciones

Voz 0028 16:59 y asegura que las cincuenta y seis candidaturas fantasmas ha dicho del PSOE de La Rioja en las municipales de dos mil quince evidencian su absoluto desprecio a los municipios riojanos el coordinador del partido Diego Bengoa dice que el Partido Popular representa el voto útil para el medio rural

Voz 9 17:14 lo que demuestra un absoluto desprecio a los municipios riojanos a los vecinos de estas localidades en general a todos los riojanos que viven en nuestra comunidad frente a un Partido Socialista que evidencia con sus decisiones lo poco que le importan los municipios riojanos y los problemas de quienes allí viven el Partido Popular es el partido del medio rural riojano el que mejor lo conoce el más pegado al terreno y el que está trabajando diariamente por mejorar su futuro

Voz 0028 17:50 por su parte el Partido Socialista ha hablado de comercio si los candidatos socialistas al Gobierno de La Rioja ya al Ayuntamiento de Logroño se han reunido hoy con comerciantes de la capital riojana para escuchar sus demandas Pablo Hermoso de Mendoza dice que hay que atender sus necesidades y sobre todo escucharles

Voz 0865 18:05 aquí estamos con un montón de comerciantes que han sabido adaptarse que han sabido innovar que han sabido crear campeones regionales en sus diferentes sectores en alimentación en en en papelería en en en juguetes en bueno en muchas disciplinas asociadas con el comercio comercios enfrentar nuevos retos la digitalización se enfrenta va a la necesidad de crear un producto mucho más especializado que que que que verdaderamente convenza a que permita que el sin ciudadano muestre su confianza hay cosas también que se están haciendo bien en algunos en algunos sectores como la gastronomía pero tenemos que hablar de forma regular con el comercio fijarnos en aquellos que lo están haciendo bien ver lo que está pasando en el mundo concienciar a la ciudadanía de que es mucho mejor invertir y gastar en el comercio de La Rioja que arrase dos euros comprando algo por ejemplo en nada

Voz 1315 18:53 Nos desplazamos también hasta el Casco Antiguo de Logroño la alcaldesa ha visitado el hotel Ruavieja que está a punto de estrenar sus nuevas instalaciones tras anexionar mil doscientos treinta y seis metros cuadrados que permiten una importante ampliación con la que prácticamente duplica su capacidad según Cuca Gamarra la aplicación la ampliación de este hotel confirma la confianza de la iniciativa privada por el casco antiguo como una zona de inversión e impulso económico y además el incremento de plazas hoteleras certifican certifica la fuga la pujanza del sector turístico en Logroño

Voz 0424 19:22 y sobre todo cuando hablamos de este hotel hablamos también de la rehabilitación y la recuperación del casco antiguo a través de la colaboración público privada una colaboración que se materializó en su momento a través de el impulso de este pero también a través de las ayudas a la rehabilitación que se destinaron a este pery ir pero que no hubiera sido posible si no es por la iniciativa privada que al final pues e interactúa con nosotros y apuesta por el casco antiguo en este caso concreto además en un Peri que como todos ustedes conocen había quedado paralizado por la crisis económica y que sin embargo ella el pasado el pasado año en dos mil diecisiete se reactiva a través de un cambio de propietarios en lo que era en el hotel que había quedado paralizado por la crisis como les decía que hoy pues podemos visitar ya con esa previsión de la apertura de la aplicación

Voz 1315 20:18 también como estamos a miércoles Nos desplazamos hasta el Ayuntamiento de Logroño allí ha celebrado junta de gobierno

Voz 0028 20:24 el Ayuntamiento de Logroño ha sido informado de la conclusión de las obras de mejora del Centro de la Cultura del Rioja que sean desarrollado durante tres meses con un presupuesto superior a los noventa y cinco mil euros Miguel Sáinz es el portavoz

Voz 10 20:36 para poder continuar en proceso de reapertura que nos llevará a que para finales de este año el centro pueda reabrir sus puertas sea un referente para la cultura y el turismo enológico de la ciudad de La Rioja decirles que esta mañana la Junta de Gobierno Local ha dado por concluidas las obras llevamos tiempo trabajando para reconducir el futuro de este centro el Centro de Cultura del Rioja quiero recordar que primero el pasado mes de agosto dos mil dieciocho resolvemos el contrato que unía al Ayuntamiento con la empresa que gestionó el centro durante un par de años después en el mes de octubre se incorporó a la plantilla municipal una directora del centro para promover promocionar su reapertura Id eh hace apenas unos días se han dado por concluidas las obras con un importe de noventa y cinco mil euros

Voz 0028 21:33 además la junta ha aprobado abrir un expediente para estudiar un posible incumplimiento por parte de la empresa en lo referente a la contratación de trabajadores desempleados también se han aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la creación de nuevas iniciativas económicas de micro empresas así con un gasto de cuatrocientos mil euros

Voz 10 21:52 cuatrocientos mil euros de ayudas es nuestro punto de partida aunque ya adelantó que si fuera necesario se puede ampliar presupuestariamente durante este ejercicio la verdad es que ha seguido esta están siendo un auténtico resorte para promocionar el empleo en la ciudad para que se hagan una idea sólo el dos mil dieciocho con los trescientos cincuenta mil euros en ayudas para estas microempresas con menos de diez trabajadores se pusieron en marcha en Logroño ciento cuarenta actividades se crearon ciento sesenta y siete puestos de trabajo pero si echamos la vista atrás solamente durante los últimos siete años esto fue puesto en marcha en el año dos mil doce pero este equipo de gobierno se han repartido se han dado más de tres millones de euros en ayudas con un total de mil ciento ochenta y dos nuevas actividades o empresas puestas en marcha y más de mil quinientos empleos creados gracias a estas ayudas sí por supuesto gracias al espíritu emprendedor de los logroñeses

Voz 1315 22:51 y al cierre de esta Hora catorce les contamos que hoy concluye el ciclo de conferencias Cebreros pública organizado por las AMPAS de Arnedo espacio por el que han pasado entre otros ponentes el ex ministro Alfaro Alfredo Pérez Rubalcaba o José Luis Arsuaga hoy estará el entrenador el ex jugador ya árbitro internacional de rugby Alhambra Nievas que va a participar en talleres para niños iba a pronunciar una charla sobre el deporte como filosofía de vida

Voz 11 23:14 es una deportista granadina que bueno centrada en el deporte en el rugby bueno ya va a estar toda la mañana con alumnos de los los centros de Educación Infantil y Primaria de la Antonio Delgado Gal Betty de la estación Yadav siendo talleres con ellos primero en un cole luego en el otro día hablará sobre el trabajo en equipo y fortalecer la confianza entre los compañeros les da esa pertenencia de cada equipo esa pertenencia a grupo y como eso refuerza la autoestima de los chavales y luego por la tarde a partir de las seis y media en la Casa de Cultura la edad cubre sobre el deporte como filosofía de vida y entonces ahí sí que trasladaremos los de palos desde el deporte a nuestro día a día los valores del deporte son muchos ahí nos viene bien