Escucha las noticias de las 16:00 (20/02/2019)

la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo ha tranquilizado a los pensionistas un día después de que no se haya alcanzado un acuerdo en el Congreso y eso a pesar del esfuerzo por el consenso decía realizado entre todos los grupos políticos excepto Podemos que ha sido señalado por los demás Celia Villalobos lamentaba no haberlo conseguido pero tranquilizaba sobre las consecuencias hemos hablado con ella en el informativo Hora catorce

Voz 2

00:27

en primer lugar a los pensionistas y hoy está cobrando una pensión no tienen ningún problema porque el acuerdo del se ya venían los presupuestos de que hizo el Partido Popular por lo tanto ese tema no es discutible en esa aprobaba un real decreto para el diecinueve con el IPC sin problemas para el año veinte los que ganen las elecciones traerá un nuevo presupuesto seguro que vendrá con el IPC por lo tanto el el paso de Toledo trabaja no para los pensionistas actuales que también fundamentalmente para los el futuro