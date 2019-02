ambos de en España no son para competir son para recuperarle para hacer más fuerte el país yo creo que de esta manera queda desarrollada de una manera más equilibrada que se salir a sólo una parte pantera yo soy un firme defensor también de la relación con Portugal y creo que es la puesta en marcha de la licitación del tramo es Évora Elvas una muy buena noticia desde luego para nosotros lo es

y hablando de Inversiones el Fondo de infraestructuras europeos Marguerite ha adquirido el ochenta por ciento de participación de la planta solar fotovoltaica que la multinacional OP de Energy construye en Mérida con una potencia de cincuenta megavatios una inversión de treinta millones de euros por otra parte cien puestos de trabajo creará al parque fotovoltaico de tal ayuda a la provincia cacereña donde la empresa solar Century Iberia tiene previsto instalar un parque de trescientos megavatios Además se les contamos que el vuelo procedente de Madrid que tenía que llegar a Badajoz sobre las ocho y media de hoy ha tenido que ser desviado a Sevilla por la niebla mientras que el vuelo de las nueve y cinco entre Badajoz y Madrid sea cancelado y otra fecha porque el veintisiete de abril finalmente será cuando se lleven a cabo las oposiciones para auxiliar de enfermería es el acuerdo que ha salido tras la Mesa Sectorial de Sanidad que ha llevado a cabo esta mañana una decisión que se va a tomar también en el resto de comunidades autónomas para no entrar en competencia entre territorios y el motivo del cambio ya lo sabe es la convocatoria de elecciones generales para el veintiocho de abril