Las noticias de Castilla y León, 17:03 (20/02/2019)

el futuro de los municipios mineros está incluido en el documento que ha presentado hoy en Madrid el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha detallado hoy la estrategia de la Transición justa que pretende que los cierres de las centrales térmicas in minas de carbón no produzcan efectos negativos en el empleo y en las comarcas afectadas

Voz 2

01:32

en Valladolid no sé si quieren que haya democracia que la haya de verdad pero que no la haya con procesos irregulares que es lo que yo he puesto ayer de manifiesto que son procesos irregulares y es que no es que lo diga yo es que lo saben muchos afiliados y mucha gente ha dejado de voz de votar al Partido Popular de esa afiliado del Partido Popular por más motivos pero bueno este entre otros sobre todo en la provincia de Valladolid es todo sigue La Ventana ya saben que no tienen todo en Cadena SER