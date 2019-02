Las noticias de Galicia, 17:03 (20/02/2019)

Voz 0028

00:00

agentes de la Guardia Civil en Ferrol se han incautado de ochenta y siete pieles de zorro sin documentación sobre su origen no destino ha sido durante un control rutinario de carretera las pieles tenían diferentes estados de conservación y humedad y en algunas de ellas aún no había rastros de sangre o rastros también orgánicos el material ha sido trasladado al cuartel de Ferrol y el conductor identificado más cosas este mediodía se ha inaugurado en la sede de la Xunta en Santiago una exposición fotográfica coincidiendo con el Día Internacional de la justicia social durante ese acto la Rede Galega Contra la Pobreza ha reclamado un mayor compromiso de las administraciones para garantizar un acceso igual de todos los ciudadanos a los servicios de Bienestar su presidente Antonio Hernández reclama medidas concretas porque dice no hay que dar la partida ganada