Escucha las noticias de las 17:00 (20/02/2019)

son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias se ha retomado hoy al juicio del proceso en el Tribunal Supremo con la declaración de la ex consellera de Trabajo estamos ya Ester Bazán en quinta jornada quinta jornada si el fiscal nos cuenta Alberto Pozas está llevando las riendas el interrogatorio ha preguntado por ejemplo que hizo para evitar el referéndum ilegal entendía que no era delito ha dicho basa comunicación con el tribunal Alberto adelante

como muchos acusados la exconsellera de Trabajo ha reconocido que el Tribunal Constitucional se dirigió a ella seis veces para advertirle de las consecuencias de seguir adelante y ella ha introducido una novedad con respecto al resto de imputados se dio por enterada no hizo nada más

sí pero es que tampoco hizo nada para no cumplirlas la sentencia del Tribunal Constitucional por tanto sí que me las notificaron pero ahí se quedaron

Voz 4

01:47

por qué no la te lo que sabemos ha explicado los desconocía entonces era realmente lo que queríamos era que ellos no se nosotros cuál es el plan de acción cuál es la hoja de ruta como el lunes no presente cumplirán a escala global mundial en condiciones que el Papa Francisco va perder toda la acreditada