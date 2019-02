Voz 2

00:19

ahora sentencia la acatamos faltaría más nosotros acatamos la sentencia aunque no compartimos el resultado por eso recurrimos en casación porque no estamos de acuerdo con el contenido esa sentencia y además vemos reforzado nuestra posición con el voto particular de nada más y nada menos que el presidente de la sala es que el presidente de la Sala está diciendo que está de acuerdo con los argumento el Ayuntamiento y que no entiende cómo el Tribunal resuelve lo que esté resolviendo