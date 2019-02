Ventana (20/2/19)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja

Voz 2 00:08 hola qué tal cómo están muy buenas tardes les saludamos ya escuchan desde La Rioja abrimos esta Ventana la información local y regional como están les hablan a castellano y les estamos contando que hoy el presidente del Gobierno de La Rioja está en Madrid allí ha ofrecido una conferencia que ha llevado el título La Rioja Comunidad abierta enseguida entramos en detalle porque ha estado con el nuestro compañero Diego García pero además también en esta jornada les estamos contando que el viernes es el día de la igualdad salarial por eso hoy UGT nos ha ofrecido la cifra de que las mujeres trabajadoras riojanas cobran cinco mil seiscientos euros menos al año que los hombres de una cifra más según los últimos estudios cerca del sesenta por ciento de los pacientes con trastornos alimentarios buscan en redes sociales contenidos que ponen en riesgo la salud enseguida entramos en detalle de este y otros asuntos de interés de este miércoles antes el tiempo que nos espera para las próximas horas para ello como es habitual nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología Carlos Asensio buenas tardes

Voz 2 02:06 el presidente del Gobierno regional ha pronunciado esta mañana en Madrid una conferencia en el encuentro económico que lleva por título La Rioja Comunidad abierta Diego García

Voz 0496 02:14 el presidente ha comenzado su intervención destacando que La Rioja está ubicada en un enclave estratégico con salida al mercado nacional en el eje Bilbao Barcelona Madrid ya los mercados del sur de Europa además Ceniceros ha defendido lo diversificado islámico de nuestra economía algo que nos ha permitido ha dicho el presidente soportar mucho mejor los efectos de la crisis y afrontar la salida de la misma en una mejor posición creando empleo y creciendo también exportando

Voz 1046 02:40 la Rioja presenta máximos de PIB en términos de volumen en el PIB per cápita desde el año dos mil trece año tras año las exportaciones riojanas marcan nuevos récords además presentando un importante superávit comercial al contrario que España que tiene déficit en su balanza comercial y en estos últimos años La Rioja también ha registrado máximos históricos en el número de visitantes nacionales y turistas extranjeros el crecimiento económico de estos años La Rioja lo ha sabido transformar en creación de empleo objetivo principal de cualquier gobierno La Rioja está entre las comunidades con mayor reducción del paro de creación de empleo

Voz 0496 03:36 el jefe del Ejecutivo ha destacado el esfuerzo que está haciendo La Rioja por la innovación con la Fundación Riojana para la Innovación como eje fundamental junto con el trabajo de los centros tecnológicos y el sector privado de hecho José Ignacio Ceniceros dice que el objetivo es convertir a nuestra región en un territorio inteligente competitivo y sostenible queremos

Voz 1046 03:54 es potenciar enfoques colaborativos entre la iniciativa pública y privada una concertación productiva injusta que nos garantice ser competitivos buscamos proyectos innovadores intensivos en inteligencia y tecnología queremos desarrollar un sector de servicios avanzados sustentados en la industria del conocimiento que supere visiones estrictamente sector realizadas desde nuestro liderazgo en sectores maduros como el vino o la industria agroalimentaria buscamos un cambio de modelo basado en la economía y la salud a partir de innovación especialización Tecnificación La Rioja es también un emplazamiento singular para atraer proyectos ligados a la sostenibilidad energética hídrica ambiental social el presidente insiste en que la

Voz 0496 04:55 dejas un territorio atractivo para invertir gracias a cuestiones como el diálogo social unos salarios contenidos y la baja conflictividad laboral ceniceros recuerda que nuestra comunidad cuenta con dos universidades está impulsando la formación profesional dual cuenta también con un instrumento como es la ADER junto a todo esto es una comunidad según ceniceros capaz de legislar para ser competitiva

Voz 1046 05:17 la Rioja cuenta con dos instrumentos legislativos que pueden ser claves a la hora de tomar una decisión por un lado la ley de proyectos de interés estratégico para otorgar un impulso preferente y urgente a nuevos proyectos empresariales tanto en su tramitación en lo que son plazos y requisitos como en su desarrollo posterior me estoy refiriendo al máximo nivel de ayudas suelo industrial bonificado eliminación de rigidez es en materia de planeamiento y expropiaciones por otro lado

Voz 5 05:55 la inclusión de La Rioja

Voz 1046 05:57 en la ley de incentivos económicos regionales la que nuestros recursos se sumarían al respaldo del Estado a la hora de conceder ayudas directas a la inversión lo que permite la implantación de proyectos de gran dimensión el presidente dice que las

Voz 0496 06:14 dijo ofrece calidad de vida y un alto nivel de funcionamiento de los servicios públicos además recuerda que junto con Madrid es la comunidad con una presión fiscal más baja

Voz 1046 06:23 y así es como les presentamos como una comunidad fiscalmente competitiva junto a la comunidad la de Madrid somos la región de régimen común con mejor tratamiento fiscal a empresas y familias ya así lo acredita el índice autonómico competitividad fiscal del año dos mil dieciocho por eso queridos empresarios es cierto que los incentivos fiscales o las infraestructuras son importantes para la competitividad sin embargo en muchas ocasiones y así lo reclama y así lo reconoce es lo mejor que puede hacer un Gobierno es establecer un clima de estabilidad de diálogo y de concertación de seguridad jurídica previsibilidad que conviertan a su país o a su región en un ecosistema Segur y favorable al desarrollo

Voz 0496 07:23 ceniceros y les ha dicho a los empresarios e inversores que La Rioja es capaz de generar distribuir la riqueza de sus gentes ofrecen capacidad de trabajo

Voz 1060 07:31 edad en este proceso

Voz 1046 07:33 encontrarán ante si una comunidad ávida de progreso de novedad encontrarán un gobierno y un pueblo llenos de optimismo que han decidido avanzar juntos en un proyecto común de superación encontrarán hombres y mujeres que creen firmemente en su capacidad de cambiar las cosas a hacer lo que nunca se ha hecho estoy convencido también de que la única forma

Voz 1046 08:04 que tiene nuestro país y nuestra comunidad de avanzar hacia el desarrollo es mediante una fuerte alianza entre los empresarios y los gobiernos por eso en La Rioja impulsamos la ley de impulso y consolidación del diálogo social creemos y queremos un sólido sector empresarial

Voz 0496 08:26 presidente considera que la colaboración entre gobiernos y empresarios es fundamental para el desarrollo de un territorio además ha recordado que La Rioja es la comunidad autónoma que ofrece más facilidades para hacer negocios en España según el índice del Banco Mundial en su último informe sobre nuestro país publicado en el año dos mil quince

Voz 2 09:29 según la Encuesta de Estructura Salarial las trabajadoras riojanas cobran cinco mil seiscientos euros menos al año que los hombres además esta encuesta revela que esta brecha subido cuatro décimas respecto a otras comunidades por ello UGT exige políticas de igualdad que reduzcan esta brecha y acaben con los techos de cristal escuchamos Ana Victoria del Vigo

Voz 9 09:48 qué trasladada jornadas de trabajo las mujeres riojanas trabajan veinticinco días latinos otros ahí seguiremos existiendo osea seguiremos insistiendo en nuestra ley de igualdad salarial en nuestra en en eliminar los techos de cristal en que pueda seguir en que nos siga siendo infravalorado el trabajo de las mujeres y que desaparezca la brecha

Voz 2 10:12 y además en el terreno sanitario les estamos contando que el CIBIR investigará los efectos negro protectores de la uva sobre las enfermedades neurodegenerativas la hipótesis del proyecto de investigación se basa en las numerosas evidencias científicas que sugieren que las dietas ricas en antioxidantes cuentan con propiedades neurona protectoras contra las enfermedades del sistema nervioso central el doctor Alfredo Martínez va a liderar la investigación en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja gracias a la creación de un consorcio de colaboración compuesto por tres socios empresariales Un centro tecnológico yen propia Ciber

Voz 1060 10:45 cuál es la aplicación en los pacientes bien sabemos que la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas con pues el alzheimer el parkinson etc sabemos que no que que que no se sabe cuál es la etiología no cuál es cuál es la causa de estas enfermedades pero en todas ellas sabemos que hay una gran cantidad

Voz 10 11:05 de de de

Voz 1060 11:07 sustancias que que antes no de lo que se llaman radicales libres tanto de oxígeno como de nitrógeno que forman parte el desarrollo de la enfermedad quizá no sea la causa pero sí que están en el desarrollan la enfermedad se ha visto ya se ha comprobado que algunas de estas sustancias antioxidantes frenan estos intermediarios de la enfermedad no entonces sería actuar a ese nivel al final que es lo que pretendemos pues que haya en el mercado una bebida saludable que se pueda tomar casi como una prevención más que como un tratamiento no

Voz 2 11:43 ya aquí en Logroño el Ayuntamiento ha sido informado de la conclusión de las obras de mejora del Centro de la Cultura del Rioja que se han desarrollado durante tres meses con un presupuesto superior a los noventa y cinco mil euros Miguel Sáinz al portavoz

Voz 11 11:54 para poder continuar Netzer proceso de reapertura que nos llevará que para finales de este año el centro pueda reabrir sus puertas sea un referente para la cultura y el turismo enológico de la ciudad de La Rioja decirles que esta mañana la Junta de Gobierno Local ha dado por concluidas las obras llevamos tiempo trabajando para reconducir el futuro de

Voz 1439 12:27 y en estos momentos en el Centro Cultural Ibercaja en la calle Portales aquí en Logroño el colectiva capaz Rioja está desarrollando un taller denominado anorexia cómo detectar y actuar destinado identificar las señales de alarma relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria por eso y porque todavía quedan eh diferentes actividades por delante queríamos en este tiempo de ventanas saludar a Gloria Martínez es la presidenta de acabo Rioja qué tal Gloria como está buenas tardes

Voz 13 12:53 hola buenas tardes bueno pues es una

Voz 1439 12:55 interesante cita no Gloria es sobretodo para identificar este problema tan importante no que es una lacra en esta sociedad

Voz 13 13:03 exactamente es que aunque parezca mentira que llevar porque es verdad que ese fondo acá en La Rioja pues todavía la gente no se acaba de de enterar de que son esas enfermedades es una epidemia silenciosa y sería conveniente porque la gente está más para eso quiero decir que esos talleres son preventivos que no son talleres pues se me han estado preguntando esta mañana pues para pacientes y tal no nos son talleres para pacientes con talleres y pues para el público en general adultos profesionales para todo aquel que quiera que quiera eh

Voz 1439 13:45 estos talleres es son hoy pero es una cita previa también eh bueno pues a una interesante conferencia que se va a desarrollar e mañana jueves y también el próximo veintiocho de febrero con el psicólogo Daniel Esteban que va a hablar sobre la apología que desde algunas páginas web eh pues está realizando en torno a la anorexia y la bulimia no según los últimos estudios Se que ustedes ofrecen en Gloria cerca del sesenta por ciento de los pacientes con trastornos alimentarios buscan en las redes sociales contenidos que ponen en riesgo su salud no estamos hablando de porcentajes bastante altos

Voz 13 14:23 sí por supuesto son siempre los preadolescentes y adolescentes qué es lo peligroso en el caso ajenas pues no tienen un credo de La Caixa y también en estas páginas y ha llegado a la gente quiero decir que es muy querido por ahí es internet precisamente eso no porque lo vivimos también hace unos años hice nada reclamaba que lo vemos otra vez porque es muy interesante para saber que los hijos en las casas les tienen que tener como más cuidado el ordenador más en el centro donde lo de la familia en el domicilio y que no los tengan en las habitaciones sobre todo en estas edades

Voz 1439 15:11 bueno muy muy peligroso por ahora en estas páginas que ocurren estas páginas Gloria porque parece que se presenta eh bueno pues estas enfermedades e que son eh enfermedades mentales no como llevarán estilos de vida

Voz 13 15:25 exactamente eso nos dicen en estas páginas pero estos Chad es un estilo de vida no pero nada más lejos solamente por eso pues estas páginas lo que conducen a Diego a veces esa o a los fallecimientos porque les dan algunos consejos que de ahí no se puede ir a ningún lado bueno e son muy extremadamente peligrosas acaban riojana pertenece a la Federación Española de esa alimentarios de la cual fui su primera presenta entonces junto con Protégeles punto com que es una asociación a nivel nacional se cierran alrededor de doscientas va más anualmente en el en el fondo internas las abren por otro lado pero constantemente estamos cerrando páginas de estas por el peligro que entrañan

Voz 1439 16:17 Gloria aquí en La Rioja están viendo casos de estos ya

Voz 13 16:21 sí sí por supuesto por supuesto que si a nosotros nos lega niñas sobre todo muy jovencitas que se han metido las

Voz 1439 16:31 hablamos de niñas eh de jóvenes eh eh pero también desde acá por Rioja bueno pues han visto que este problema no de la anorexia y la bulimia también afecta a personas de entre los cuarenta y los sesenta años no de hay que vayan a crear también un grupo de autoayuda

Voz 13 16:50 sí vamos a crear un grupo de autoayuda del cual tenemos demanda para mayores de más de veinticinco años se nos presenta a gente de más de sesenta estas personas que han tenido un trastorno alimentario no es que estén enfermas nuevas pero sí que son enfermos crónicos es que no lo tiene en tratamiento ya que ya han pedido en grupos pues para que sea que a alguna clase de tratamiento no es para que les pueda dirigir los psicólogos que tenemos aquí yo creo que estarán mejor así basta que lo demandado ellos

Voz 1439 17:27 además son personas que quizá arrastran esta enfermedad no ya de

Voz 13 17:30 idea arrastran de mar de veinte años la enfermedad

Voz 1439 17:33 la Gloria Martínez por la verdad que son muchas presidenta de acabó Rioja las eh citas eh que ustedes tienen prevista esta tarde este taller pero también estas otras dos conferencias con el psicólogo Daniel Daniel Esteban para mañana jueves también para el veintiocho de febrero que se iban a desarrollar en el Centro Cultural Ibercaja en la calle Portales eh yo creo que sólo nos queda e invitar a todos aquellos no que eh bueno pues eh sepan que pueden tener algún problema de estas características no en este en su familia no que se acerquen porque el objetivo de acabar Rioja sigue siendo eh bueno pues ayudar no a todas las personas que puedan surgir un trastorno de estas características

Voz 13 18:16 eso y ya digo se tienen que escribir lo antes posible en Ibercaja Portales o bien por medio de Internet en Fundación Ibercaja que también lo pueden hacer ya y tienen el teléfono también pero se tienen que estar inscritos y no hay demasiado sitio por ejemplo en el aula de informática pues tienen que ser veinte personas porque veinte ordenadores no podemos hacer otra cosa son aulas pequeñas entonces que cuanto antes apunten pues es mejor

Voz 1439 18:51 Gloria Martínez presentada como Rioja gracias como siempre buenas tardes

Voz 13 18:56 gracias

Voz 2 19:12 de esta manera despedimos esta Ventana de La Rioja adiós buenas tardes