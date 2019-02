Escucha las noticias de las 19:00 (20/02/2019)

primer parlamentario de la ultraderecha no ha explicado los motivos a los senadores del Grupo Mixto al que pertenece tuvo tiempo suficiente para leerla estudiarla pero se negó firmemente a apoyarla dentro de su grupo y la declaración institucional ya no llegó ni siquiera al pleno que tenía previsto aprobarla por unanimidad Lorena Roldán es senadora de Ciudadanos

tampoco Vox ha explicado a la Cadena Ser las razones del no de Francisco José Alcaraz a esta declaración promovida por el PSOE con motivo del Día contra la homofobia en el deporte el también ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo lleva por cierto Carles todo el pleno sin votar nada ha decidido estrenarse sin aportar ni una sola vez el botón para votar para pronunciarse sobre sobre las iniciativas en este su primer pleno no en el en el seno

Voz 0738

03:01

habrán ustedes notado el efecto de un gesto no intencionado afectando me por primera vez en la vida con quince años dice irónico y sangrado idea aquí la tirita se lo digo para que no se crean que ha sido Theresa May son declaraciones previas a la llegada de la jefa del Gobierno británico claro con quién tienen que estudiar hoy hasta dónde podrían ampliarse los plazos siguen ya les reclama una prórroga opción con la que se podría intentar evitar el caos de un Brexit sin acuerdo aunque las elecciones europeas limitan mucho esta posibilidad