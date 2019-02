Escucha las noticias de las 22:00 (20/02/2019)

Voz 1 00:00 porque él no puede ir a ver las imágenes que según el protocolo es obligatorio todas las manos tiene que ir a verlas el árbitro eso es lo que ha pasado y que no hay ya pasó no

Voz 2 00:09 la Champions más que nada para los que decís que que funciona muy bien el bar en Champions

Voz 3 00:13 a funcionar mal en Europa funcionado realmente mal y que sepáis también tés

Voz 2 00:18 saldrá a la UEFA al final del partido a decir lo que ha pasado la UEFA va a decir penalti para mí no es pero bueno como es de interpretación ir yo simplemente os doy la información si para la UEFA es para mí también otras pero luego yo opine lo mal si yo con cincuenta

Voz 3 00:32 primera funciona mal y segundo para mí no es no es una mano a mano pero

Voz 2 00:35 los penaltis sí disiparía Esteban a decir ellos van a llegar de la mano está abierta yo te digo lo que van a decir mano está abierta y lo que ha pasado ha sido eso que es imposible ver las imágenes por lo tanto decide el VAR

Voz 3 00:48 ha aclarado gran noticia de González bueno Fulham inalámbrico en esas dos amarillas hay gente calentando en el equipo del Cholo no no están calentando dado habitualmente en el descanso tocando un poco de los suplentes pero no hay ninguno que vaya a salir de inicio de la segunda parte una primera parte buena Gustavo de la Atlético Madrid

Voz 0749 01:06 a mí me gustó la verdad me gustó porque creo que solucionó problemas importante no por ejemplo el caso debido al al caso de Cristiano el propio Mandzukic Pjanic no lo dejaron Juanlu estuvo alejado del área de esa fuera mejor noticia para el Atlético de Madrid lo deja del área solamente un tiro libre de Cristiano que paró muy bien Oblak al un cabezazo en jugada de estrategia pero poco más y eso es fundamental para Atlético de Madrid tener ha dejado los jugadores individualmente más potente de la Juventus en la mejor noticia por parte de la Juventus es un equipo también que defiende muy bien que alejó muy bien a los jugadores más potente del Atlético Madrid lo decíamos en el primer tiempo tácticamente son dos equipos muy correcto muy bien trabajado que asimilan muy bien la pérdida de balón achica muy bien los espacios repliegan muy rápido muy muy juntos todos y cada uno de esos diez jugadores detrás del balón y eso hace muy difícil por dónde está el Atlético Madrid yo creo en ese sentido la la la posibilidad de ganar el encuentro tanto por banda derecha izquierda más por la banda izquierda de Filipe Luis que no sumó mucho en ataque por ahí caso Diego Costa por ahí tabaco que ABS caiga Griezmann pero tiene que tener más incidencia ahí Filipe Luis y poder bucal de la costilla a al lateral ahí estará el partido Atlético Madrid buscar mucho por ahí después las pérdidas innecesarias fundamental en el mediocampo enseguida

Voz 4 02:19 segunda mitad de que Madrid cero nueve cero

Voz 2 02:21 es seguida vamos al recibir al triple

Voz 4 02:24 de