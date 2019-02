Escucha las noticias de las 02:00 (21/02/2019)

quedaron sin ningún tipo de ingreso en dos mil dieciocho lo que eleva a seiscientos quince mil los hogares que no disponen de ninguna fuente de entrada de recursos los salarios han caído casi un cinco por ciento desde dos mil siete mientras en beneficio de las grandes empresas subieron sólo este último año un dieciséis por ciento son algunos de los datos del informe sobre el Ibex treinta y cinco de Oxfam Intermón que señala en nuestro país como el cuarto más desigual de toda la Unión Europea Chema Vera director general de Oxfam en España

los beneficios de las grandes presas subieron un dieciséis por ciento en el último año sin embargo su contribución al conjunto de la sociedad bien puestos cayó el once por ciento estas grandes empresas que conforman el Ibex treinta y cinco tie de ochocientos setenta y cinco filiales en paraísos fiscales que seguramente explican parte de esta reducción

no hacemos nada serían doce mil muertes al año en el horizonte dos mil cincuenta dos mil cien llevándolo a dinero estaríamos hablando de cincuenta mil millones de euros si tú no quieres que haya más mortalidad por calor no tienes que haber más olas de calor tú te tienes que adaptar sabemos que tenemos que subir a cero coma seis grados por década y para ello propone M