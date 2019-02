Escucha las noticias de las 03:00 (21/02/2019)

Ana Acrobat on buenas noches buenas noches el Vaticano ha mandado una carta al Gobierno español en la que reitera que no se opone a la exhumación de Franco y en la que además le dice al abad del Valle de los Caídos que tiene que cumplir lo que digan las autoridades civiles españolas Rafa Muñoz

Voz 1772

00:19

el Vaticano ha pasado de decir hace un mes que la exhumación de los restos del dictador es un asunto que corresponde a la familia a reiterar ahora que no se oponen a la exhumación la cartas el ha enviado el secretario de Estado de la Santa Sede a la vicepresidenta a Carmen Calvo en ella anuncia que forzará al abad del Valle de los Caídos a permitir que el Gobierno siga con sus planes Se le recordará su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento de respetar a las autoridades civiles dice textualmente esa carta el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes dar quince días de plazo a la familia Franco para indicar dónde quieren que se entierren los restos del dictador si no contestan o escoge en la catedral de la Almudena será el Gobierno quién elija finalmente ese lugar Moncloa alega motivos de seguridad para que Franco no termine finalmente en la catedral madrileña