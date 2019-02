Escucha las noticias de las 07:00 (21/02/2019)

estos son muy decepcionado porque nada de lo que les hemos explicado los conocía esta señora realmente lo que queríamos era que ellos no se nosotros cuál es el plan de acción cuál es la hoja de ruta como el lunes no presente un plan a escala global mundial en condiciones que el Papa Francisco va a perder toda la credibilidad

nació por momentos dramático tenso yo creo que en el balance ha sido una una buena reunión no reclama es básicamente que la tolerancia se cero sea una cosa real y no una frase hueca vacía

yo hay además cincuenta y cinco heridos según Efe el fuego ha desatado en un barrio se han propagado rápidamente las llamas por varias casas aunque todavía no se sabe cómo empezó en los deportes el Real Madrid no tendría problemas para jugar la Euroliga si abandona la ACB Sampe

Voz 1161

04:38

pese a que actualmente no lo contemplan las reglas de la competición los once propietarios no tendrían ese problema en modificarlas si votará a favor para que los blancos sigan participando pese al no jugar competición doméstica así lo confirmaba el director ejecutivo de la competición Jordi Bertomeu en El Larguero