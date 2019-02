Voz 3

00:07

soy Iman Hay con veintisiete años licenciada en Derecho y máster me tuve que marchar a unido para aprender inglés con con la idea de poder regresar Mi creo que con mucho de los españoles que viajamos a Inglaterra pensamos que tenemos el suficiente nivel de inglés para poder defendernos seguidos en volvernos cuando llegamos allí pero por ejemplo en mi caso tuve más de quince años estudiando inglés en el colegio en el Instituto de mi padre años de cursos de inglés en academias privadas me di cuenta que cuando llegue a Inglaterra en inglés era muy bajo me dediqué a estudiar inglés en escuelas de idiomas del sur de Inglaterra cartón de asco al monte vivo enseguida empecé a buscar trabajo como abogada envíe cientos de currículum a empresas de todas partes pero al no poder encontrar nada tuve que ponerme a trabajar como como Ted que es cuidando niños para que pasa que bueno nunca me vine abajo hasta que por fin consiguió trabajar en una empresa multinacional en el AVE tributación indirecta y bueno al final de este país contra una casa me casé de forma una familia pero siempre me acuerdo cuando llegue a Inglaterra porque lo pasé muy mal por eso es por ese motivo que quería comentar que crearon propia empresa invitas Ciuden para para ayudar a la gente y que no pase por lo que yo pasé cuando vino Inglaterra nosotros lo que hacemos es organizamos y gestionamos curso editor damas de estudios de inglés francés los jóvenes y los adultos puedan venir a Inglaterra den ya mejoras echamos