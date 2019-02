Escucha las noticias de las 20:00 (14/02/2019)

Voz 0194 00:00 que no sea un juicio político no impide que no se use el juicio para hacer política hoy Oriol Junqueras ha querido desquitarse después de todos estos meses sin poner voz a su ideología son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:18 sí

Voz 3 00:25 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:35 hola buenas tardes el ex vicepresidente de la Generalitat se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones por considerar que se enfrenta a un juicio político en el que de nada servirían sus explicaciones Junqueras ha dedicado una buena parte de su tiempo a defender la legalidad de todas sus decisiones y la normalidad de sus postulados políticos

Voz 0407 00:54 de vista nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votar en un referéndum no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada de lo que hemos hecho es delito nada ir de los delitos que se Nos quién atribuir no hemos hecho ni uno

Voz 0194 01:12 Juncker ha renegado de cualquier expresión violenta que atribuye exclusivamente al Estado después ha llegado el turno del ex consejero de interior de Joaquim Forn que sí ha respondido a las preguntas de la Fiscalía de la Abogacía del Estado primera demostración práctica de la diferente estrategia de defensa que van a seguir algunos de los procesados el fondo de su discurso no varía por niega que como consejero llena órdenes para facilitar la celebración del referéndum

Voz 4 01:35 insisto no permito me expreso políticamente en favor del referéndum no permito no ejerce ninguna actividad ninguna acción desde mi departamento en favor de referendo

Voz 0194 01:44 la tercera sesión acabado ya el juicio se retomará el próximo martes no se suspenderá aunque mañana al presidente anunció elecciones y lo sabremos a las diez de la mañana a esa hora Pedro Sánchez hará una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa después de que se haya celebrado un Consejo de Ministros extraordinario a las nueve de la mañana la fecha de las elecciones sigue siendo una hipótesis pero la derecha ya anda discutiendo sobre pactos postelectorales Ciudadanos se compromete a echar a Sánchez pero nada dice de no pactar con el PSOE y el PP le llama la atención Pablo Casado

Voz 5 02:15 los españoles tienen que saberlo porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestamos juntos para decir al Gobierno que se vaya luego vayamos a las urnas separados sin saber cuál al van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva

Voz 0194 02:31 si Pedro Sánchez adelanta las elecciones debe comunicárselo al Rey que hoy regresa de Marruecos Pedro Blanco

Voz 1715 02:36 que la agenda se va encajando poco a poco mañana Felipe VI estará disponible para escuchar o recibir sin que fuera necesario a Pedro Sánchez se acaba la visita de Estado ese país Marruecos la primera de Felipe VI con un evidente tono empresarial y con referencias a uno de los grandes retos bilaterales la inmigración en un ámbito de responsabilidad compartida

Voz 0623 02:54 mira que debemos seguir trabajando reforzando con el apoyo de la Unión Europea pues es mucho el sufrimiento y el drama de pérdida de vidas humanas que generan las mafias que trafican con seres humanos

Voz 1715 03:10 entre nuestros países y en Hora Veinticinco nos vamos a ocupar de la preocupación entre los trabajadores de Airbus después de la compañía haya anunciado hoy que va a dejar de fabricar su avión más grandes el A380 hay tres factorías en España que participan en ese proyecto de Amis Impact hay un impacto en toda la industria de la A380 y obviamente hay una parte en España sino analizaremos detalladamente como en otros país

Voz 6 03:33 es veremos las plantas que se ven afectadas para vez la forma en que podemos gestionar esta situación para cada una de las personas del proyecto el periplo eso indispuesta y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:45 buenas tardes en juego la jornada de ida de dieciseisavos de final de la Europa League en la segunda parte en Roma el Sevilla está ganándole cero uno a la Lazio y en Francia también en la segunda parte el Betis está perdiendo tres uno con el Rennes luego se jugarán el Celtic de Glasgow Valencia y el Sporting de Portugal Villarreal otras noticias del fútbol en el día de hoy Simeone ha renovado su contrato con el Atlético de Madrid hasta el año dos mil veintidós y la UEFA ha abierto expediente a Sergio Ramos el jugador del Real Madrid por provocar una cartulina amarilla en el partido de ayer de Champions ante el Ajax y tenemos también Copa del Rey de baloncesto primer partido de cuartos de final se enfrentan Iberostar Tenerife y Unicaja ahora mismo en el tercer cuarto Iberostar cincuenta y uno Unicaja cuarenta

Voz 0978 04:28 seis nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el cambio más significativo que tendremos las próximas horas afectará a Canarias después de unos cuantos días de calor hoy todavía máximas cercanas a los treinta grados mañana descenso notable de las temperaturas con nubes incluso algunos chubascos que pueden descargar con intensidad también viento fuerte en la Península y Baleares todo seguirá practicando de igual después de una tarde agradable esta noche se presenta fría mañana a primeras horas heladas en la mayor parte del interior fuertes en muchos casos y algunas nieblas sobretodo en la cuenca del río Segura después tiempo soleado con temperaturas máximas de quince a veinte grados subirán sobre todo en el Cantábrico sábado tiempo parecido a partir del domingo cambios en el extremo este de la península con nubes y algunas lluvias empieza hora25 Pedro Ampuero vamos ir con todo enseguida