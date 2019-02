Escucha las noticias de las 09:00 (21/02/2019)

los a polígonos Si hay una decena de carreteras cortadas con neumáticos quemados los Mossos los desalojaron y cortan otros puntos también se invaden vías de tren se ha hecho en Cercanías en sillas en ferrocarriles en San Cugat donde ya se ha restablecido la circulación pese a ello hay retrasos por servicios mínimos en esta huelga que recordemos no secundan los sindicatos

la delegación de eurodiputados del Partido Popular que viajaron a Venezuela encabezados por Esteban González Pons y que fueran expulsados Navas pisar Caracas había pedido reunirse también con el gobierno de Maduro a pesar de que ya no lo reconocen Griselda Pastor buenos días

Voz 0738

02:14

hola muy buenos días sí dice la nota que ha enviado que había enviado vamos la delegación europea en Caracas al Gobierno va maduro que en Caracas estarían de visita del diecisiete al diecinueve de febrero y que expresaban el interés en tener la oportunidad de un encuentro con el Excmo señor Jorge Arreaza ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores Icon el excelentísimo señor Iván Gil viceministro del Poder Popular para las Relaciones exteriores la misma nota agradece el acceso al salón VIP del aeropuerto internacional Simón Bolívar en la Delegación del Partido Popular aquí en Bruselas han declinado hacer declaraciones aunque apuntan que no sería la primera vez que se entrevista no se reúnen con un miembro del Gobierno Maduro en que no