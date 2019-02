Escucha las noticias de las 10:00 (21/02/2019)

son las diez las nueve en Canarias acaba de detener a una segunda persona por los incidentes en la jornada de huelga independentista en Cataluña unos paros que no cuentan con el respaldo de los sindicatos mayoritarios pero que están provocando paros en carreteras y líneas de tren Barcelona Joan Bofill

de dieciséis o la C diecisiete en el juicio al pluses turno hoy para los cuatro acusados que quedan por declarar Antonio Martín buenos días buenos días Pepa Santi Vila Carme Forcadell y los Jordi deberán declarar a lo largo de este jueves el primero va a ser el exconseller Vila que mostró su momento su desacuerdo con la deriva del Gobierno

en catalán se enfrenta a siete años de cárcel por la firma de decretos que impulsaron el referéndum ilegal desde el Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días mucha expectación ante la declaración de Santi Vila al exconseller que se bajó del barco un día antes de la declaración unilateral de independencia hay que dijo ese mismo día que el diálogo había fracasado mucho interés en ver por tanto si desarrolla esa idea hoy aquí idea que contradice las constantes a legaciones diplomáticas del resto de acusados la Fiscalía le acusa de malversación desobediencia y pide para él siete años de presidio y una multa de treinta mil euros el Papa inaugura esta obra en la cumbre contra él la pederastia en la Iglesia que se celebra en el Vaticano en Hoy por hoy acabamos de hablar con uno de los asesores del Pontífice precisamente la lucha contra los abusos a menores David sito reconoce que en aquellos países donde no haya obligación de llevar este tipo de casos ante la justicia la Iglesia va a mantener solo las recomendación moral de que se denuncia

en los países donde no es obligatorio yo creo que no se puede obligada sepuede canónicamente decir que hay un deber moral pregonó jurídico si tampoco hay un deber jurídico civil yo creo que lo haga no porque está obligada por la ley civil sino por un deber moral