Las noticias de Andalucía, 11:03 (21/02/2019)

en el Parlamento de Andalucía el PSOE ha insistido en su estrategia de presionar a la Junta para que presente cuanto antes el presupuesto porque si no es así habrá recortes el consejero de Hacienda le ha dicho que no le meta prisa que bastante tienen con el marrón que les ha dejado el anterior Gobierno Antonio Ramírez de Arellano PSOE Juan Bravo G

Voz 6

01:29

la mejor convocar elecciones que hacer presupuestos ya usted me quiere hacer a mí responsable de que ustedes no dejaron presupuesto de que yo tengo que trabajar con dos prórrogas presupuestarias y ahora me pide usted a mí como lo voy a hacer demasiado así a su partido que yo no les hijo usted debía echar la responsabilidad permítame la expresión del marrón que me ha dejado