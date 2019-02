Las noticias de Cantabria, 11:03 (21/02/2019)

Voz 0122

el sector servicios registró en dos mil dieciocho un aumento medio de su facturación del ocho coma dos por ciento en Cantabria donde el empleo creció un uno coma ocho por ciento según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística el repunte del ocho coma dos por ciento en la facturación eh ha experimentado en la región es el segundo más importante por comunidades sólo superado por Madrid y más de dos puntos superior a la subida media de la cifra de negocios en el conjunto nacional por su parte en diciembre de dos mil dieciocho la facturación del sector servicios aumentó un tres por ciento en Cantabria en relación al mismo mes de dos mil diecisiete también por encima de la media más cosas ayer se presentaba en Madrid lo hacía el ministro de Fomento José Luis Ábalos el proyecto del corredor ferroviario atlántico un corredor en el que ahora sí sea incluido un tramo entre Palencia y Santander sea incluido como vía complementaria aunque su financiación no estará clara como mínimo hasta el año dos mil veintitrés y es que este no es un proyecto nacional es europeo como también lo es el Corredor Mediterráneo cuando Bruselas dio su visto bueno el corredor Cantabria era la única región del norte en quedar fuera del mismo El ministro ha incluido a la Comunidad a través de una vía complementaria que en todo caso como decimos se llevará a cabo a medio y largo plazo el consejero de Obras Públicas y candidato del Partido Regionalista en este sentido José María Mazón eh ha asegurado que el tramo con teme complementario a Cantabria que ha incluido el Ministerio no cambia las cosas la región dice sigue siendo una isla los corredores ferroviarios esto sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actuales