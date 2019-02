la víctima es un hombre de unos sesenta años que tras sufrir el atropello ha quedado debajo del autobús y ha sido incluso necesaria la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid quiénes han levantado el vehículo y han podido rescatar a la víctima los sanitarios de Samur Protección Civil no han podido la ser Alá tu vida hayan confirmado el fallecimiento una psicóloga de Samur ha tenido que atender al conductor del autobús lógicamente muy afectado por lo ocurrido

el portavoz del Partido Popular en la Asamblea admite el despilfarro que supuso el Campus de la Justicia aunque no cree dice que algún cargo del Gobierno de entonces del que él forma formaba parte como viceconsejero de Economía y Hacienda se beneficiará de ello Enrique Ossorio yo creo que en el campus hubo mucho descontrol

Paul de del gasto pero no

Voz 0287

01:02

por qué nadie se llevara dinero sino que es verdad que hubo descontrol eso es cierto eran otros tiempos no estoy hablando de malversación es decir que hubo alegría que se hizo algún acto alguna exposición pues que a lo mejor pues no hacía falta hacer la y desde luego con la mentalidad de ahora después de la crisis no había que haberlo hecho