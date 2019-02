Escucha las noticias de las 12:00 (21/02/2019)

no no se esconde

espera ha añadido el Pontífice no sólo condenas sino medidas concretas y eficaces a aplicar para sanar las graves heridas que el escándalo ha causado los menores sigue ahora puertas cerradas con las discusiones en once comisiones de trabajo

Voz 5

03:54

te llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevamos pantalón corto en la que el tiempo pues no se me metía la mano de nos tocaba la gente has de Si no solamente fue ahí cuando los cómo era el encargado de los grupo de grupo de boy scouts pues lo sábados y hacían excursiones y en la época de buen tiempo pues no los llevaban a al río y ahí no se enseñaba a nadar también en esas circunstancias también pues abusaba