Escucha las noticias de las 13:00 (21/02/2019)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 es la una mediodía en Canarias

Voz 0228 00:06 no acaba de reanudarse la declaración de Jordi Sanchez en el juicio del proceso independentista le preguntan por los altercados en la conselleria de Economía ha explicado que otro de los acusados Joaquim Forn entonces conseller d'Interior le pidió abrir un espacio de tránsito pero ha negado cualquier responsabilidad de los incidentes informa desde el Tribunal Supremo Albert

Voz 0055 00:24 lo Pozas buenas tardes buenas tardes Jordi Sanchez combate el núcleo de la acusación por rebelión dice que se concertó con los Mossos d'Esquadra para que la manifestación imprevista no impidiese los registros de la operación a la Conselleria de Economía los destrozos en los coches de la Guardia Civil ese veinte de septiembre son reales pero dice no pueden servir para criminalizar toda la protesta bueno ha afirmado también que nunca se negó a facilitar la entrada de los agentes sino que le pidieron sacar de allí a miles de personas y él no se veía capacitado lo escuchamos en directo

Voz 2 00:57 mira porque aproximadamente unos cien metros de longitud que es la distancia que va de la calle Gran Vía hasta la calle Diputació que somos extremos que están Sony donde

Voz 0228 01:09 Eto'o desde el Supremo en Cataluña mientras tanto siguen los actos de protesta en la jornada de huelga promovida por los independentistas sin el respaldo de los principales sindicatos hay dos detenidos siete mossos d'Esquadra heridos y también un periodista que recibido una pedrada los cortes han afectado a varias carreteras y a esta hora está en marcha una manifestación que ha partido desde la plaza de la Universidad en Barcelona en ella está Soledad Domínguez adelante

Voz 1909 01:30 una manifestación convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans y Universitat por la República que ocupa ahora mismo los cuatro carriles de la Ronda Universidad los estudiantes se dirigen hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña gritando que el juicio contra los líderes independentistas es una vergüenza y una farsa por ello reclaman su inmediata puesta en libertad avisan además de que la de hoy es sólo la primera de muchas jornadas de protesta vamos aseguran a la movilización continua banderas independentistas lazos Si bufandas amarillas y ambiente completamente festivo a esta hora

Voz 0228 02:02 más cosas del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha prohibido que esa sede acoja una conferencia que había organizado un eurodiputado alemán de extrema derecha para que hablarán allí representantes de grupos ultras españoles como la Falange Democracia Nacional corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:16 exactamente sí primero dijo que él no era quién autorizada la reuniones dentro del edificio pero el martes boquilla lunes la Falange era evidente que eran demasiado para la credibilidad del presidente de la Eurocámara los eurodiputados catalanes habían enviado su protesta dolidos por la previsión de su acto la semana pasada y al final ha acabado encontrando un argumento para impedir el esto de Falange este lunes la Falange no podrá participar en la rueda de prensa organizada por un diputado de la ultraderecha holandesa para garantizar la integridad la dignidad y la seguridad de la Eurocámara estos son los argumentos de un presidente que como hemos recordado inició este debate diciendo que a él no le correspondía autorizar las reuniones y que finalmente ha rectificado

Voz 0228 02:58 de vuelta a nuestro país la Audiencia Nacional ha dado diez días a la Sociedad General de Autores para que presente sus argumentos después de la petición del Gobierno para intervenir la informa Javier T

Voz 0907 03:07 es la Audiencia Nacional no sólo ha admitido a trámite la petición del Ministerio de Cultura para intervenir la SGAE lo que supondría cambiar su junta directiva compuesta por XXXV socios por una comisión gestora de tres técnicos que gestionaría en la entidad durante en principio medio año no es sólo que haya admitido a trámite esa peticiones que ha declarado que es una pieza separada por lo tanto será examinada no será examinada junto a otros asuntos relacionados con la SGAE que se dirimen en la Audiencia Nacional ya algo más le ha dado la entidad un plazo de diez días para presentar alegaciones lo que podría indicar que la justicia quisiera resolver sobre esa petición en el menor tiempo posible y mientras tanto un grupo de socios dieciocho la mitad más uno de los que forman su junta directiva han firmado una petición para discutir una moción de censura contra José Ángel Hevia su presidente que es quien tiene que convocar una reunión para que la moción de censura se produzca

Voz 0228 03:57 Nos queda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 03:59 hola buenas tardes noticia en el Atlético de Madrid tras la victoria anoche contra la Juventus un pilar del equipo colchonero está muy cerca de cerrar su renovación de quién se trata Pedro Fullana muy buenas

Voz 3 04:08 hola muy buenas Jan Oblak el portero esloveno el Atlético de Madrid era gente de el meta están cerrando el acuerdo en la capital de España Oblak va a ampliar su contrato que expiraba en dos mil veintiuno va a aumentar la cláusula rescisión que era de cien millones de euros y será el segundo mejor pagado de la plantilla tras Griezmann cobrará cerca de diez millones de euros

Voz 1914 04:24 gracias Pedro por lo demás hoy tenemos Europa League vuelta en los dieciseisavos de final para los tres equipos españoles los tres juegan en casa y los tres con ventaja a las siete menos cinco el Valencia recibe al Celtic con el cero dos de la ida a favor del equipo de Marcelino a la misma hora Villarreal Sporting de Portugal uno cero a favor del equipo amarillo hoy desde las nueve Betis Rennes empate a tres goles en el partido de ida mañana sorteo de octavos en el que ya está el Sevilla