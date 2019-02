Escucha las noticias de las 14:00 (21/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:03 eh

Voz 3 00:11 el inglés Sir Antonio Marcos

Voz 4 00:23 muy buenas tardes el Papa admite de nuevo publica

Voz 1018 00:25 adelante que los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica son algo más que circunstancias aisladas en su mensaje inaugural de la conferencia organizada en el Vaticano con ciento noventa cardenales de todo el mundo ha utilizado un término que va más allá entre otras cosas de lo que suelen decir los obispos españoles

Voz 1061 00:41 plaga Santo topó poderío Chihuahua Santa Pueblo de Dios nos mira allí espera de nosotros no condena simples y evidentes sino que tomemos medidas concretas y eficaces en los pide concreción ante la plaga de los abusos sexuales perpetrados por hombres de la Iglesia a menores he pensado interpelar los a ustedes para que todos juntos escuchemos el grito de los pequeños que piden justicia

Voz 1018 01:07 hasta el próximo domingo los máximos responsables de la jerarquía católica estudiarán hasta dónde están dispuestos a llegar para combatir esta plaga que tiene registradas al menos cien mil denuncias que sin duda se quedan cortas con la realidad porque el miedo se ha traducido en silencio en muchos casos como el de Fernando que esta mañana contó en directo aquí en La Ser en Hoy por hoy su situación personal en Alcañiz en Teruel cuando sólo tenía seis años allá por los sesenta

Voz 5 01:29 te llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevábamos pantalón corto en la que el tiempo pues no se metía la mano bienes tocaba la indicarle si gano no solamente fue ahí sino también cuando los cómo era el encargado de los grupo entre el grupo de boy scouts los en llevaban a al río y ahí no se enseñaba a nadar también en esas circunstancias es también un pues abusaba

Voz 3 01:57 hora catorce

Voz 1018 02:00 lo del virus es el exconseller Santi Vila que dimitió por no estar de acuerdo con el RUP turismo de Puigdemont ha reconocido ante el tribunal que ejerció tareas de diálogo de búsqueda de puentes con PP PSOE

Voz 6 02:11 entonces yo llamé al president Puigdemont le digo yo que me he dado la mano con altos responsables políticos del Partido Popular que me he dado la mano con responsables políticos del PSOE que he dado mi palabra de que cumplir íbamos Si haga no podemos yo sintiendo los mucho me voy me voy infinito y este fue el motivo

Voz 1018 02:32 Jordi Sanchez que fue líder nacional de Cataluña niega la mayor en línea con otros procesados me consiguieron un preso político eso es un juicio político y creo que mi obligación como hacía

Voz 7 02:42 la danos que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad no tengo ningún temor a poder responder podía ofrecer también la verdad a mis conciudadanos

Voz 1018 02:53 en la jornada de protestas que organizan los autodenominados Comités de Defensa de la República se han producido varios incidentes hay tres detenidos siete mossos d'Esquadra heridos y a esta hora se están viviendo momentos de tensión en la estación de Renfe de la plaza de Catalunya en Barcelona Soledad Domínguez

Voz 8 03:07 momentos de tensión y enfrentamientos verbales entre estudiantes y antidisturbios de los Mossos de un grupo de universitarios haya ocupado por sorpresa ya que haya cortado la circulación de trenes al grito de vuestro conceller la prisión los estudiantes han retratado a los agentes su actuación trataban de impedir que más estudiantes accedieran a la estación y por lo tanto a las vías la tensión se ha trasladado ahora a la superficie aunque de momento sin cargas

Voz 4 03:35 que vamos de conocer el veredicto del jurado del caso del supuesto espionaje político en el PP de Madrid en el año dos mil

Voz 1018 03:40 el ocho la famosa Gesta bello Alfonso Ojea no habrá condena

Voz 0089 03:44 no habrá condenas los seis acusados de cinco miembros de las fuerzas de seguridad un trabajador de la Comunidad Autónoma de Madrid han sido declarados no culpables por los integrantes del jurado popular por tanto al ser declarados no culpables la sentencia que deberá redactar en unos días los magistrados de la Audiencia Provincial va a fijar la inocencia y la absolución de estas personas

Voz 1018 04:04 el nuevo portazo en el PP la presidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente renuncia a su cargo Se marcha del partido y además muy crítica con el actual presidente con Alfonso Fernández Mañueco

Voz 9 04:13 el rumbo que ha tomado el Partido Popular en Castilla y León con la actual dirección no va a ninguna parte no puedo seguir trabajando en este proyecto no se puede trabajar sin convicción sin ilusión sin creer en el proyecto bien quién lo dirige en este momento Alfonso Fernández Mañueco una persona que no tiene palabra que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo

Voz 0202 04:38 además lo acabamos de saber el ADN confirma que los restos encontrados en la costa de Lanzarote pertenecen a la joven desaparecida en Año Nuevo Romina celeste recordemos que su marido está en prisión provisional

Voz 0824 04:49 el pleno del Congreso aprueba este mediodía mejoras en las pensiones de orfandad de los hijos de víctimas mortales de la violencia machista el importe mínimo de seiscientos euros Se mantendrá hasta los veinticinco años y ese estudiante carece de recursos la Cámara vota también las enmiendas introducidas en el Senado la nueva ley

Voz 0202 05:03 Hipotecaria entre ellas una del Partido Popular que pretende eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados que siempre han pagado los clientes y en los últimos meses el banco