Hora 14 (21/2/19)

Voz 1315 00:13 muy buenas tardes son buenas noticias muchas veces hablamos de empleo pero poco nos detenemos en lo concreto y lo concreto pasa porque hay empresas que puedan mantener su volumen de actividad porque y les lleguen nuevos proyectos el presidente del Gobierno riojano ha anunciado que la empresa ahí hace grupo fabricará el paragolpes del Rey está del modelo Open pros flan a partir de octubre de dos mil veinte José Ignacio Ceniceros avistado y la planta de esta empresa una de las principales de esta región que cuenta con quinientos ochenta trabajadores y un volumen de facturación de ciento veinte millones de euros

Voz 1046 00:44 felicitar a los responsables de de la empresa allí hace sobre todo porque también tienen buenas noticias la empresa ha recibido muy recientemente la adjudicación a esta planta de la fabricación de los parados golpes desde estilo del modelo Opel para el año para el modelo Cruise Line X

Voz 1315 01:08 más asuntos del día a Diego García el juzgado ha acogido esta mañana el juicio sobre el proceso de primarias de Podemos al Parlamento de La Rioja ha quedado ya visto para sentencia del se

Voz 0496 01:16 Dario general de Podemos Kiko Garrido asegura que la dirección del partido confía en que el juez dicte sentencia cuanto antes para reanudar el proceso de primarias mientras Herman cantaor Ana cree que la justicia le dará la razón porque ya existe una sentencia que dice que ni una sola de las infracciones que se le imputaban para excluir la del proceso son ciertas

Voz 3 01:32 bueno yo personalmente y la dirección del partido en La Rioja lo que esperamos es que el juez dicte sentencia lo antes posible para que podamos reanudar el proceso de primarias con normalidad que tener candidatos y candidatas para el Parlamento de La Rioja

Voz 4 01:44 ya que no hay que olvidar que tenemos una sentencia previa una de de una jueza que indica que no hay ninguna ni una sola de las infracciones que se me

Voz 5 01:55 se me imputaban que fuera cierta que fuera creía

Voz 4 01:58 dado que hubiese en la más mínima prueba sino que todo parte de un acoso constante

Voz 1315 02:05 más asuntos la implantación del código sepsis en las urgencias del Hospital San Pedro consigue reducir la mortalidad asociada a esta patología

Voz 0496 02:12 este protocolo da una respuesta temprana y eficaz a una afección cuya incidencia en España es de entre cien y ciento cincuenta casos por cien mil habitantes año Javier Otxoa médico del servicio de Urgencias del Hospital San Pedro

Voz 7 02:22 la mayoría de las eh de los las personas que tiene una sepsis usó séptico que es el grado más grave esta enfermedad tiene infecciones de orina infecciones respiratorias pero el problema es que no sabemos por qué esas infecciones hacen que el huésped el paciente tengo una respuesta suero ánimo de luchar contra la infección pero que es contraproducente que empieza a hacer que todos sus órganos trabajen mal hasta que llega un punto en que no hay retorno y cada vez están peor hasta que fallece nada funciona bien

Voz 1315 02:55 y también han presentado la Guía de la Comunicación de La Rioja ya está de celebración

Voz 0496 02:59 si la Guía de la Comunicación de La Rioja ha cumplido treinta años siendo la edición referente en la región y mostrando su propia evolución en este tiempo y mostrando la evolución de la comunidad autónoma

Voz 1315 03:08 además nos quedamos con los deportes Sergio Moreno qué nos cuentas cómo estás buenas tardes hola Ana buenas tardes

Voz 0995 03:13 así tiempo de descanso para el Balonmano Logroño ayer jugó y ganó en Puente Genil al Pedro Ximénez y esta tarde comenzará a preparar el partido del sábado ante el Fouché Berlín en el Palacio de los Deportes correspondiente a la tercera jornada de la Copa EHF sea casi un fin de semana de lo más intensa en cuanto a eventos deportivos con presencia de equipos riojanos porque mañana comienza una nueva edición de la Copa de la Reina la de Voleibol donde el minis de Orly parte como favorito y viaja Canarias mañana a la búsqueda de su quinta Copa de la Reina hablaremos este mediodía en SER Deportivos La Rioja con el técnico del conjunto de Logroño Juan Diego España esta mañana también hemos podido charlar con Sergio Rodríguez que entre otras cosas ha confirmado que Borja García parece complicado que pueda estar para el partido de este sábado en Las Gaunas ante el filial del Athletic de Bilbao pero el foco

Voz 1452 03:56 el estar prácticamente despejada la enfermería está

Voz 0995 03:58 puestos sobre la falta de gol en el equipo blanquirrojo Carles Salvador reconoce que el problema no está en el remate y en el último pase

Voz 8 04:06 si al final yo creo que llegamos muchas veces relativamente cómodo no a esas zonas que es complicado no y al final por el último paso malas decisiones eso no resta no pero al final era un así con esa toma de decisiones Un poco a veces negativa no que que tenemos es lo que he dicho antes conseguimos generar ocasiones al final con la gente que tenemos arriba estoy seguro de que al final alemán van a terminar entrando

Voz 0995 04:31 yo hoy en SER Deportivos La Rioja vamos a conocerán al detalle a un buen equipo como es el Bilbao Athletic

Voz 1315 04:36 pues te escucharemos entonces gracias Sergio además en portada nos quedamos con la información de servicio todos los detalles desde la Agencia Estatal de Meteorología parece que hay sol y calor Carlos Asensio buenas tardes

Voz 9 04:47 buenas tardes hoy en La Rioja tenemos tiempo primaveral con estabilidad y cielos despejados el gran protagonista de la jornada es el viento del sur que elevará las temperaturas máximas hasta el sábado hoy tendremos dieciséis grados en Logroño diecisiete en Arnedo y Haro diecinueve en Calahorra y Alfaro en las horas centrales del día y mañana seguiremos con una situación similar con cielos despejados y seguirán subiendo las temperaturas máximas que rondarán los veinte grados en Alfaro Arnedo Calahorra y Haro los diecinueve en Logroño las mínimas seguirán sin cambios con valores negativos en Alfaro y en el resto tendrán un grado a primeras horas también habrá heladas principalmente en la sierra es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1315 05:26 en estos momentos cuando pasan ya casi once minutos de las dos de la tarde tenemos once grados aquí en el centro de Logroño en luce el sol comenzamos

Voz 10 06:01 te lo hemos contado

Voz 1315 06:02 en portada queda visto para sentencia el juicio de las primarias de Podemos

Voz 0496 06:06 ya antes de avistar secretario general de Podemos ha dicho que la dirección del partido aquí en La Rioja confía en que el juez dicte sentencia cuanto antes para reanudar el proceso de pie de primarias con total normalidad Kiko Garrido señala que si la sentencia sale relativamente rápido se podrán realizar esas primarias al Parlamento de La Rioja a tiempo

Voz 3 06:23 finalmente la dirección del partido en La Rioja lo que esperamos es que el juez dicte sentencia lo antes posible para que podamos reanudar el proceso de primarias con normalidad que tener candidatos y candidatas para el Parlamento de La Rioja yo creo que sí yo creo que si la sentencia sale rápido sean el sentido de que sea

Voz 14 06:41 tiempo suficiente como para poder hacer unas primarias un día

Voz 6 06:44 estos elegidos por la militancia es lo que todos queremos

Voz 0496 06:47 mientras Germán cántabra cree que la justicia le dará la razón porque ya existe una sentencia que dice que ni una sola de las infracciones que se le imputaban para excluirse del proceso de primarias son ciertas cántabra Ana recuerda que una jueza también indicó que se vulneró su derecho a la participación política ya la autonomía parlamentaria

Voz 4 07:03 ya que no hay que olvidar que tenemos una sentencia previa denuncia de de una jueza que indica que no hay ninguna

Voz 15 07:12 es hora de las infracciones que se me sí

Voz 4 07:14 imputaban que fuera cierta que fuera acreditada o que hubiese en la más mínima prueba sino que todo parte de un acoso constante recordemos que dice literalmente acoso constante desde enero de dos mil diecisiete por parte de la directiva regional en la que cm a bueno atentado contra mis derechos fundamentales han vulnerado mis derechos fundamentales y

Voz 16 07:34 de hecho a participación política la libertad ideológica y a la independencia la autonomía parlamentaria muy buenos le indicó que hay eh

Voz 4 07:44 amenazas falsas amenazas expedientes falsos e no hay absolutamente nada y entiendo que el juez de lo que tiene que hacer es es fallará a nuestro favor

Voz 1315 07:55 más asuntos la Federación de empresas de La Rioja afronta el Brexit potenciando sus servicios y el asesoramiento especializado en materia internacional el año pasado unas doscientas empresas riojanas desarrollaron relaciones comerciales con el Reino Unido casi ciento cincuenta de ellas lo hacen de forma regular

Voz 0496 08:10 la responsable del departamento de internacional de la FEHR dice que el reto es que las empresas riojanas tengan toda la información y servicios necesarios para afrontar el Brexit en las mejores condiciones seis larga y señala que el escenario que se plantea es de incertidumbre e inseguridad para las empresas que el Reino Unido pasará a ser un tercer país fuera de la Unión Europea lo que dejará importantes cambios por ejemplo en aduanas aranceles normativas tributarias logística o reglamentaciones

Voz 17 08:34 si hay un régimen duro que es lo bueno que entra dentro de lo posible no pues los hijos de mercancía he pues tener dejan de tener la consideración de Brassens intracomunitarias pasan estar sujetas pues a formalidades maneras a pago de aranceles impuestos de importación la gestión de las empresas especiales el sector del vino que es pues tan importante no para para nuestro comercio con Reino Unido pues también se gestionaría de otra manera distinta y luego pues a muy corto plazo pues vemos un poco el tema de la planificación logística de las operaciones comerciales que bueno las empresas tienen que valorar pues de cara pues a sus de responsabilidades contractuales de operaciones el impacto que puede tener pues el tema de de la logística de transporte no en el corto plazo

Voz 0496 09:16 ya esto se puede añadir en el caso sobre todo de un Brexit duro la devaluación de la libra Arga hizo avanza que el próximo veintisiete de febrero en el marco de la celebración de la séptima misión inversa la Federación suscribiría un acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de Londres a fin de tener un interlocutor directo para cualquier asunto relacionado con el Brexit de además argayo dice que ese Brexit afecta a muchos de los sectores de la economía pero particularmente preocupa al sector del vino

Voz 17 09:41 de el más impactado a nivel de porque el principal mercado para para para vino granos a todas el el sector más afectado por por el tema del Brexit el cuarenta y nueve por ciento de las exportaciones que se efectuaron a Reino Unido el año pasado en dos mil dieciocho de enero no tendrá que tenemos datos es es es vino de una de origen tres sector pues es muy impactado pero bueno también otro tejido de bodegas está Daniel muy acostumbrado a exportar no sólo a trabajar en un entorno comunitario sino también hacer exportaciones a terceros países

Voz 1315 10:12 dentro de los asuntos institucionales les contamos que el Gobierno de La Rioja avanza en la creación de la Agencia de la protección de la legalidad urbanística de La Rioja en apoyo a los municipios el proyecto de ley modifica Madrid modificación de la lo Tour sea remitido al Parlamento para la aprobación de este nuevo con

Voz 1452 10:27 precio este trámite ese es preceptivo para la creación de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de La Rioja un ente cuya puesta en marcha ya adelantó hace unos meses el presidente del Ejecutivo regional la medida responde a la demanda de los ayuntamientos en especial los más pequeños que carecen de los recursos técnicos y humanos suficientes para cumplir con sus obligaciones en el ámbito urbanístico Carlos Cuevas

Voz 6 10:50 Alec que cuenta con un alto grado de consenso ya que nosotros desde la Consejería de Fomento y Política Territorial tanto el director general como lo mismo hemos hablado de forma intensa reiterada con los grupos parlamentarios eh y por eso puedo decir que hay un alto grado de consenso porque no sólo hay un alto grado de consenso parlamentario sino que también muchos ayuntamientos de La Rioja ya han manifestado su voluntad de participar en este consorcio cuando se cree este nuevo organismo

Voz 1452 11:30 no será de naturaleza consorciada y contará con la participación de la comunidad autónoma en los municipios interesados en avanzar en las cuestiones relacionadas con la actividad preventiva en el ámbito urbanístico en la actualidad cerca de ochenta municipios ya han confirmado su interés en adherirse a este órgano

Voz 6 11:45 quiénes podrán formar parte del Consorcio ya lo decía la comunidad autónoma y los ayuntamientos hoy en torno a ochenta y yo estoy seguro de que pueden ser pueden ser más además les digo que por ejemplo ha habido cinco cabeceras de comarca que han manifestado su voluntad de momento las otras no han dicho que sí pero tampoco han dicho que no con lo cual no se ha encerrado en todo caso nadie es decir la puerta en cualquier momento cualquier ayuntamiento podría adherirse si no lo ha hecho con anterioridad por ejemplo hay también nueve municipios de los demás de dos mil habitantes al margen de cabeceras que también han dicho que quieren adherirse hay varios municipios de los de más de mil habitantes eh estamos hablando de una población de más de cien mil habitantes la que agrupa a todos estos ayuntamientos que han dicho que están están en disposición de adherirse a este a este consorcio

Voz 1315 12:39 entre los asuntos urbanísticos a los relacionados con la salud porque la implantación del código sepsis en las Urgencias del San Pedro consigue reducir la mortalidad asociada a esta patología

Voz 1452 12:49 en qué en concreto este código se implantó en Urgencias del Hospital San Pedro en dos mil diecisiete y establece una secuencia coordinado de actuaciones que los profesionales ponen en marcha ante una sospecha de sepsis que se puede iniciar en la misma consulta de Triangle o en cualquier momento de la atención Javier Otxoa ex médico de urgencias del hospital

Voz 7 13:09 pero es que no hace falta esperar a tener todas las pruebas todos los análisis se puede predecir quién es el que va a estar más grave por una sepsis con tres signos sencillos no cómo respira cuál es su nivel de conciencia igual es su tensión arterial puesto que es una cosa simple pues la Comunidad no científica Bodo viven hasta principios del diecisiete hay que estuvimos listos los médicos y enfermeras de Logroño de urgencia que sabemos copiar bien y entonces dijimos es que claro la clave es la anticipación la sencillez aunque las eso que se llama falsos positivos decir que alguno lo tratos como siempre pero vemos visto lo también con el tiempo y los primeros estudios que eso es irrelevante a casi todo el mundo que de entrada Se la etiqueta de una sepsis acaba teniendo

Voz 1452 14:02 ahora el diagnóstico de la sepsis Se recurre a parámetros clínicos analíticos que sugieren una inflamación una disfunción orgánica José de la Fuente es enfermero de Urgencias del San Pedro

Voz 7 14:11 pues es la que se activa desde el traje de urgencias au desde cualquier zona de urgencias lo que intenta es captar todos los casos de sepsis para activar un protocolo que evite en los casos más graves la muerte del paciente Se realiza a través de la determinación de tres de tres ítems que es la frecuencia respiratoria la tensión arterial que eh las claves Si cumple dos criterios de estos tres activa el código que desencadena la cadena de resucitación

Voz 1315 14:48 Nos quedamos a partir de estos momentos con asuntos políticos el Partido Socialista propone poner en marcha una estrategia para el empleo femenino que permita caminar hacia el equilibrio de género en el mercado de trabajo y reducir la brecha salarial

Voz 0496 15:00 mañana es el día de la igualdad salarial y hoy la candidata del PSOE al Gobierno de La Rioja se ha comprometido a introducir la perspectiva de género en las políticas de empleo educación justicia y salud Concha Andreu

Voz 18 15:11 los principales retos a los que nos enfrentamos las mujeres y por tanto las mujeres riojanas también el son la igualdad al acceso en el mundo laboral y también la igualdad salarial en las mujeres riojanas nos encontramos

Voz 1452 15:26 como el resto de las mujeres de España los encontró

Voz 18 15:29 Nos con un problema adicional para acceder de primeras al mercado laboral pero después una vez estamos en el mercado laboral nos encontramos con dificultades para tener un reconocimiento del trabajo que hacemos y por lo tanto promocionar no ello todo ello tiene que ver con un posterior salario que es siempre desigual en su mayor parte desigual al de los hombres

Voz 0496 15:50 Andreu propone poner en marcha esa estrategia que permita caminar hacia el equilibrio de género en el mercado de trabajo fomentando la igualdad en el acceso al empleo e impulsando la promoción profesional de las mujeres así como la reducción de la brecha salarial

Voz 18 16:02 es una estrategia por el empleo femenino cuyo objetivo sea el de llegar a la igualdad salarial a la igualdad entre hombres y mujeres de promoción laboral de acceso al empleo de salario porque además en este caso y tenemos que buscar la complicidad con

Voz 19 16:22 otros con todos los actores son

Voz 18 16:25 económicos con sindicatos con empresarios

Voz 19 16:27 los con los propios trabajadores con formadores

Voz 0496 16:58 y mientras el Partido Popular denuncia la falta de voluntad política del PSOE para aplicar el artículo cuarenta y seis y compensar así a La Rioja por el efecto frontera el portavoz del grupo parlamentario asegura que los socialistas riojanos están más interesados en defender los intereses de Pedro Sánchez que los intereses de La Rioja dice Jesús Ángel Garrido que sólo el PP cree y aplica el artículo cuarenta y seis

Voz 20 17:17 no ha querido compensar a La Rioja a pensar los acuerdos de las buenas palabras que ser recibió por parte del presidente Sánchez también de la ministra de Hacienda de la señora Montero esto es incumplimientos de esos compromisos obligan a nuestro entender e al presidente ceniceros actuar con la máxima contundencia en defensa de los intereses de nuestra región lamentamos hay lamentamos que en cualquier caso todo es que estos incumplimientos del partido del Gobierno central dirigido por por por el Partido Socialista hayan contado con el beneplácito expreso del tándem o com Andreo

Voz 0496 18:00 el Partido Popular asegura que no va a renunciar a ningún mecanismo de financiación para La Rioja o a ningún mecanismo de financiación que ya esté comprometido

Voz 20 18:07 desde el Partido Popular tampoco vamos a renunciar a ninguna financiación que ya este estuviese o que ya hubiese estado comprometida e comprometida por el Estado como sucede en el caso que ha en este último caso que acabamos de mencionar es en la partida de veinte millones de euros para la reforma integral del Instituto Sagasta por lo tanto no vamos a renunciar a ningún mecanismo de financiación tampoco a ninguna financiación ya comprometida por un Gobierno de España

Voz 1315 18:37 dentro de los asuntos municipales les contamos que la alcaldesa de Logroño en la presentación del nuevo integrador digital de comunicaciones del área de Interior implantado en la plataforma Smart en Logroño ha destacado que este nuevo sistema de comunicaciones de interior va a mejorar la gestión de incidencias en tiempo real por bomberos y policías Cuca Gamarra

Voz 0265 18:54 en un momento de una incidencia tienen que tener la capacidad de trabajar lo más coordinada posible ir con la mejor transferencia de la comunicación entre Policía Bomberos Protección Civil en el último los últimos siete años que es cuando empezamos a trabajar con estos eh estos objetivos hemos estado invirtiendo en torno al millón de euros año tras años para llegar a este punto todos tienen a través del sistema de Mr un eh pues en distintos instrumentos para esas conexiones entre los propios miembros de los que de los distintos cuerpos pero ahora el gran avance es conseguir que pueda interactuar Inter comunicarse entre todos ellos y sobre todo compartir esa información esto que puede parecer algo fácil o lleno de toda lógica eh es algo en lo que para llegar al punto actual ha habido que trabajar muchísimo llevar a cabo los desarrollos necesarios y sobre todo ir avanzando de manera individual en cada una de las seis unidades

Voz 1315 19:57 idea Logroño nos desplazamos también hasta Villamediana

Voz 0496 20:00 sí porque al presidente del Gobierno regional ha participado en la clausura del acto de presentación del polígono industrial de ese municipio ya ha destacado el tesón y el empuje de sus promotores que apostaron hace casi veinte años ya por dotar a la localidad de su propio espacio empresarial José Ignacio Ceniceros ha destacado la inmejorable ubicación para pymes y profesionales de este polígono por sus comunicaciones con la AP68 la circunvalación de Logroño o La dos tres dos el polígono industrial cuenta con una superficie de unos doscientos mil metros cuadrados de los cuales ciento treinta y tres mil están destinados específicamente a equipamiento industrial ya se han instalado algunas empresas José Ignacio Ceniceros

Voz 1046 20:34 cuatro cinco empresas Falco que es una empresa que se caracteriza por por la rapidez a la hora de distribuir los medicamentos que parece ser es es vital también neumáticos Marín gasóleo Jubera seguramente se que ellos que se piensas cómo lo Pionir hay que es Serrería Iregua que ya consolidado y ampliado además su su actividad gracias a este polígono aquí como bien decía en alcaldesa pues hay varias empresas que han tomado ya la decisión de de instalarse en que se encuentra él se diferentes fases de un momento de implantación lo cierto es que Javi superado ya el cincuenta por ciento de la superficie el polígono comprometida lo cual habla por sí mismo de que polígono es atractivo

Voz 1315 21:30 también les contamos que la Guía de la Comunicación de La Rioja ha cumplido treinta años siendo la edición un referente en la región y mostrando la propia evolución en este tiempo de nuestra comunidad autónoma Elena Martínez ex compañera trabajadora de la Asociación de la Prensa de La Rioja

Voz 1640 21:45 treinta años de una publicación que surgió en mil novecientos ochenta y nueve gracias al empeño de de un equipo de grandes compañeros que además nos han acompañado hoy y que bueno pues alcanza esta edición creciendo en páginas creciendo en número de registros y recogiendo toda la actualización y las novedades de la sociedad riojana

Voz 20 22:03 al final es un área donde

Voz 1640 22:05 aunque sabemos que que va a ir modificando en el tiempo porque es lo que la actualidad manda recoge la información de todos esos cambios que había en la administración autonómica en la estructura ministerial en datos como médico y párrocos de los ciento setenta y cuatro municipios riojanos renovaciones de partidos políticos en los colegios profesionales en todas aquellas entidades y asociaciones que día a día están cambiando y evolucionando como lo hace como las de nuestra sociedad no también tenemos que agradecer eso que la gente siempre está pendiente de poder contactar con nosotros para que la asociación que han creado en tal municipio aparezca poder pone sus páginas web sus redes sociales para que la gente les pueda localizar no

Voz 1315 22:46 la Asociación de la Prensa de La Rioja lleva tres décadas realizando este trabajo que para muchos de nosotros es imprescindible nos aporta la estructura de la sociedad riojana es lo que muchas veces hemos denominado el quién es quién de esta comunidad además Martínez ha destacado que esta guía es posible porque hace treinta años treinta compañeros consideraron que era necesaria una publicación como esta y el paso del tiempo les ha dado la razón porque estamos ante la publicación con mayor tirada de las que se editan en nuestra comunidad y también la más veterana de las que se publican en España además de que es una guía que se edita en papel gracias a la colaboración de cinco patrocinadores también en estos treinta años podemos ver la evolución del diseño de esta guía este año realizado por un miembro de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de La Rioja David Fernández

Voz 5 23:29 ese es el treinta y uno de la vida de la comunicación de La Rioja entonces planteamos hacer una especie de recuerdo a lo que ha sido estos treinta años inutilizando el icono del ojo que es icono bastante importante que no se identifica también con la mirada la búsqueda pues intentamos interpretar lo que es la

Voz 21 23:47 la la la portada Koons colores naranja

Voz 5 23:50 has queda fue el primer color la diferencia es que esta vez tiene anillas como llevamos ya veintiocho años porque son las dos primeras dolidos llamaban el lomo porque ascendían los funciona mejor y bueno básicamente suele reinterpretación modernizada de cielo por decirlo de alguna manera pues más limpia con con tipografía psicóloga después más actuales así claramente la idea lidera inspirar no sobre todo lo que es lo que ha sido que es muy importante para tanto para los periodistas como para el resto de riojanos que al final es una especie de esa del quién es quién y quiénes somos y hacia donde vamos en nuestra comunidad