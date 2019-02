Las noticias de Navarra, 16:03 (21/02/2019)

he tenido en Tudela un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos por agredir a su ex pareja y al padre de ella en su vivienda a la que acudió para llevarse a la hija que tienen en común tras una acalorada discusión el hombre abandonó la vivienda amenazándoles de muerte los agentes acompañaron a las presuntas víctimas al centro de salud donde identificaron visualmente al presunto autor de los hechos por lo que procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales en Estella tienen una nueva forma de guardar el patrimonio inmaterial o lo que es lo mismo lo que nuestros abuelos y abuelas acaban llevándose a la tumba sin nadie lo guarda en su memoria Radio Estella Patricia esa Gazette

Voz 4

01:41

no procede no si haces un mal gesto procede no