Las noticias de Asturias, 16:03 (21/02/2019)

Voz 2

00:06

buenas tardes el juez ha absuelto a la conductora acusada del atropello de un niño de nueve años en el concejo del franco en dos mil diecisiete al considerar que no hay pruebas que acrediten que pudo incurrir en una imprudencia grave ni que la conducción estuviese influenciada por sustancia alguna la sentencia recoge la tesis alegada por la defensa que en el juicio celebrado el pasado día trece mantuvo que la conductora no había podido esquivar al menor que circulaba en bicicleta y que se estrelló contra el lateral delantero derecho de su coche en una zona que según ha incidido el abogado defensor carecía de visibilidad paramos el mismo abogado reconoció también que la rápida intervención de la conductora al atender al menor en cuanto pudo parar el vehículo de una forma rápida y eficaz una de las claves para que el niño se haya salvado la conductora había admitido ante el juez de lo Penal número dos de Avilés que el veintiuno de junio de dos mil diecisiete cuando se produjo el atropello había fumado un porro de marihuana pero la sentencia refleja que su consumo no influyó en el accidente y esta mañana en Gijón un conductor olvidó accionar el freno de mano al estacionar su vehículo en las cercanías de un bar localizado en la carretera del Piles Infanzones y el coche se precipitó por un terraplén no hubo que lamentar heridos y el consejero de Educación Genaro Alonso han justificado esta mañana en el pleno de la Junta General del Principado los argumentos de los servicios jurídicos para presentar recurso contra la última sentencia que vuelve a dar la razón al Colegio Nazaret de Oviedo en su rechazo a la supresión por parte de la Consejería de la segunda línea del ciclo infantil de tres a cinco años el titular de Educación reconocía su hartazgo ante una cadena de pleitos que se remonta al curso dos mil dieciséis diecisiete de la imposibilidad de un entendimiento con los responsables de este centro