Las noticias de Galicia, 16:03 (21/02/2019)

Voz 1271

00:04

la patronal gallega a un paso de la ruptura los nuevos estatutos no han salido adelante y ahora los empresarios de Pontevedra y Ourense se plantean su continuidad en la Confederación no han no han dudado en mostrar su decepción y tristeza porque se ha perdido dicen la oportunidad de hacer de la hacer una organización moderna del siglo XXI Jorge Cebreros expresidente en Pontevedra y José Manuel Díaz vicepresidente en Ourense