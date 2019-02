SER Deportivos La Rioja: 'El problema es el pase'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 2 00:12 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 0116 00:17 Javier Fernández a los mandos de la técnica hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja hoy es juez

Voz 0301 00:29 si queremos detenernos un poquito en el próximo rival de la Unión Deportiva Logroñés que el sábado se dieron un auténtico partidazo en Las Gaunas

Voz 3 00:38 este sábado juega la Unión Deportiva Logroñés

Voz 0419 00:50 desde las cinco y cuarto de la tarde en ser más en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en nuestra aplicación móvil que en tres W punto Radio Rioja punto es podrás vivir el Logroñés Bilbao Athletic con el sonido inconfundible de la Cadena SER

Voz 0116 01:09 pero antes como siempre vamos a repasar los principales titulares deportivos de la jornada

Voz 2 01:15 quiero tu casa de apuestas de ofrece los titulares deportivos

Voz 0116 01:23 esta mañana Carles Salvador ha atendido a los medios de comunicación el jugador de Castellón tan sólo se ha perdido un partido en lo que va de temporada ya sido por acumulación de tarjetas amarillas es sin duda uno de los fijos en el esquema de Sergio Rodríguez y ante la sequía goleadora de su equipo la estrategia que está asumiendo tanto el cuerpo técnico como también la propia plantilla es quitar presión a sus delanteros escuchamos a Carles Salvador

Voz 4 01:45 no no al final lo bueno está claro que sabemos que es un aspecto a mejorar pero bueno al final con los pocos goles no que parece que que hemos metido estamos terceros yo creo que hay que seguir con con esa dinámica que nos ha llevado a ahí

Voz 0116 02:01 y para muestra de esta estrategia de dar baño y masaje a los delanteros de la Unión Deportiva Logroñés para quitarle responsabilidad en esos sólo veinte goles marcados hasta el momento el reconocimiento de que ahora lo que toca es mirar un poquito más atrás de los delanteros es decir hay que pone el foco sobre los que están encargados de dar el último pase entre ellos el propio Carlos Salvador Se trata de reconocer que hay que ponerles mejores balones a los delanteros Carles

Voz 0301 02:25 lo asume con total naturalidad como juega a fútbol

Voz 4 02:28 si al final yo creo que llegamos muchas veces la tribalente cómodo no a esas zonas que es complicado no y al final por el último paseo malas decisiones eso no resta no pero al final de un así con esa toma de decisiones Un poco a veces no negativa no que que tenemos es lo que he dicho antes conseguimos generar ocasiones al final con la gente que tenemos arriba estoy seguro de que al final alemán van a terminar entrando

Voz 5 02:55 ahora que le preguntará

Voz 0301 02:56 Carles Salvador pone el balón que le puso por ejemplo el pasado fin de semana el otro día en Irún a Marcos André por ejemplo pero ya sabemos que los delanteros trabajan mejor sin presión y que se reparten mejor por el resto de las líneas pero los datos son caprichosos y hay un dato muy importante y que ha recopilado Bin

Voz 0116 03:12 estas Stat que se encarga de llevar la contraria a Sergio Rodríguez y a toda su plantilla a este equipo no le falla el último pase con dieciocho remates a puerta por ejemplo la Unión Deportiva Logroñés fue el cuarto equipo que más remató a puerta la pasada J

Voz 5 03:27 nada en toda la segunda B pero el problema es que no sea cierto o no que no se remate bien

Voz 0116 03:36 la enfermería está prácticamente vacía pero no va hacia del todo o César Caneda está lesionado y le queda al menos un mes para volver a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros parece que se suma a esta lista de bajas Borja García que anda con molestias musculares el propio Sergio Rodríguez lo explicaba así esta mañana

Voz 1536 03:52 bueno vamos a Juan respecto a la convocatoria pasada cesarlo está ahí Borja seguramente tampoco porque tiene unas molestias entonces bueno pues eh esos dos pareces parece

Voz 0301 04:04 qué

Voz 1536 04:04 que hay posibilidades de esa seguro y Borja tenemos que esperar a mañana pero pero bueno es lo único casi reseñable

Voz 0116 04:12 ayer por la tarde el Calahorra presentó su último fichaje este trata el Defensor Gonzalo Pereira el zaguero catalán llega la planilla tras quedar libre con el Reus el club tarraconense fue expulsado de segunda división hace algunas semanas todos sus jugadores residir recibieron la carta de libertad acumula seiscientos cuarenta nueve seiscientos cuarenta y nueve minutos en la categoría de plata ya actúa como defensor central una posición muy reforzada la verdad en Calahorra durante este mercado de invierno no le vendrán nada mal asola a tener más opciones

Voz 0301 04:39 porque por ejemplo para este don para este sábado

Voz 0116 04:42 Cristian se perderá el partido en Anduva por lesión veremos si debuta Finalmente Gonzalo Pereira y ayer por la noche en tierras cordobesas el Balonmano Logroño ganó al Pedro Ximénez en Puente Genil veintisiete veintinueve final con seis goles de Javi Muñoz como el más destacado de los visitantes ahora bien el partido se ganó gracias a la gran defensa del equipo riojano durante la primera mitad esto no para porque el balonmano regresa este sábado a las siete y media de la tarde al Palacio de los Deportes visita Logroño el poderosísimo Fouché Berlín así que ese viene por delante un fin de semana de lo más intenso y estaremos muy pendientes aquí en la Cadena Ser La Rioja de lo que suceda en Canarias a partir de mañana ya

Voz 0301 05:23 a la Copa de La Reina de Voleibol femenino donde en principio el minis de parte como uno de los favoritos a reeditar este título que dominan durante los últimos años busca su quinta victoria consecutiva lo que sin duda les les abriría un hueco importante en la historia Juan Diego España es el técnico del equipo buenas tardes cómo se maneja este favoritismo MR

Voz 1960 05:45 hola buenas tardes eh soy Juan Diego García no ponerlos

Voz 5 05:48 perdón Juan Diego García Juan Diego

Voz 1960 05:51 todo lo manejamos de la de además de la manera

Voz 6 05:55 sí

Voz 1960 05:56 más fácil que que existe que es entrenar bien cada día mejor cada día hay pensar en en jugar bien que lo único que al final te puede llevar a a conseguir una victoria

Voz 0301 06:06 el viajáis mañana sino tengo mal oí porque evidentemente al ser primeros en la fase regular pasáis directamente a semifinales junto con el

Voz 5 06:16 Barça

Voz 1960 06:17 sí correcto viajaremos mañana estaremos allí para ver el cuarto de final del que sale nuestro rival lo bien Alcobendas lo bien Menorca y así poder presenciar el partido en directo poder descansar tranquilamente allí llega el día del partido entrenar en la mediana

Voz 5 06:32 el otro partido de cuartos es contra contra palmas de estos dos partidos aquí en ves más favoritos

Voz 1960 06:40 pues no lo sé no lo sé porque es está dando una serie de resultados a lo largo de la temporada donde todos los equipos no hemos podido ganar entre todo ha habido algunas derrotas evidentemente es un poco aventurado poder dar un pronóstico

Voz 5 07:00 cómo gestiona es esto del favoritismo esto de ser claros favoritos como lo llevan las las jugadoras

Voz 1960 07:08 nosotros los sinceramente no lo pensamos no pensamos en eso pensamos en el entrenamiento en que hay que hacer en este ejercicio que hay que hacer en el otro directamente prepararnos de la mejor manera posible para poder jugar después lo que tenga que ocurrir en los partido ocurrirá y lo que ocurrió en el pasado ya es algo que es inamovible

Voz 0301 07:30 a poner el foco precisamente en la gran final que se disputaría el domingo a las cuatro de la tarde con Teledeporte en directo

Voz 7 07:36 no

Voz 5 07:37 para que lo sepan también los oyentes de la SER

Voz 1960 07:39 sí es bueno que exista esta retransmisión del gol que exista en directo pero nosotros estamos centrado en en nuestro primer partido que es el partido de semifinal que es en el que nos tenemos que centrar en no podemos pensar más allá de eso

Voz 0301 07:56 dónde está la clave de esta semifinal

Voz 5 07:58 al adaptarse bien a la cancha por dónde vas qué que podéis tener más problemas

Voz 1960 08:03 bueno es una cancha que conocemos porque no hace mucho tiempo allí todas las jugadoras han participado mínimo una vez en esa cancha con lo cual es más fácil tendremos con un entrenamiento por la mañana antes del partido y yo creo que la clave puede estar en en estar tranquilo jugar como venimos haciendo durante la fase regular ir proponer las mejores soluciones posible a los problemas que nos plantee el rival que nos toque

Voz 0301 08:30 pues Juan Diego García en primer lugar buen viaje hasta las islas Canarias buen inicio de competición desearon mucha suerte ya ver si Recker seis con un nuevo título para el deporte riojano en este fin de semana de Copa de la Reina del voleibol femenino del bueno

Voz 1960 08:45 muchas gracias a ustedes prometemos hacerlo lo mejor posible

Voz 0301 08:49 pues Juan Diego García técnico del minis de Arnau y en Radio Rioja en la Cadena SER hacemos un breve parón de titulares nos metemos con el tema central del día

Voz 8 09:02 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives el deporte a lo grande en Kirkuk punto este ofrecemos las mejores apuestas registra punto es ya

Voz 3 09:19 estará menores de práctica abusiva de juego puede crear adicción

Voz 1 09:24 dio Rioja emisora decana de la Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 9 09:34 dice el Bilbao Athletic un equipo la verdad que a mí me reí

Voz 0116 09:37 muy muy interesante es un muy buen equipo con

Voz 0301 09:40 suele pasar en Segunda B lógicamente no es ni mucho menos perfecto os cuento cómo va el asunto en las cinco primeras jornadas ganó cuatro partidos empató Hunosa tuvo estuvo con el Barakaldo y el Racing de Santander en esas primeras jornadas iniciales donde la deportiva es la verdad que fue un absoluto desastre para después de las cinco jornadas siguientes perder cuatro partidos y empatar otro encuentro desde entonces gana en casa lo que pierde fuera esa el segundo mejor equipo en su campo con treinta y dos puntos sólo mejor a estos resultados el Racing de Santander pero es el peor visitante del campeonato suma sólo cinco punto cinco puntos fuera de Lezama sí uno que sigue de cerca este filial pues no lo aquí la de entender tiene muy buenos jugadores en una muy buena edad y observa como un candidato a amargarle la cuarta posición a cualquiera sinceramente el Bilbao Athletic y la Real Sociedad B dan la sensación de que estarán al final de campeonato entre los mejores por eso el partido de este domingo es tan importante para la Unión Deportiva Logroñés así que este jueves le abrimos un hueco a analizar al el Athletic porque es un rival directo porque queremos entender un poco mejor cómo es posible ser tan bueno en Lezama tan malo fuera de estas fantásticas instalaciones deportivas Javier Beltrán maestros bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 10 10:50 qué tal Sergio como estaba encantado de hablar contigo y viene

Voz 0282 10:54 lo la casa también es compañero de la SER

Voz 0301 10:56 lo del del diario As escribe muy buenos reportajes del fútbol vizcaíno en el correo la verdad es que es un es un multiusos fantástico un periodista un periodista de raza pero lo primero y lo más importante vas a venir por Logroño este fin de semana

Voz 10 11:08 joe pues pues la verdad que no no puedo porque tengo la final

Voz 0282 11:11 ya me gustaría conocer muy bien pero cuando voy a Logroño no voy a ver fútbol efectivamente oye te igual con el tengo Xavier explican

Voz 0301 11:20 tampoco estoy Bilbao Athletic al que seguimos al que reconocemos pero al que no lo acabo de entender

Voz 10 11:27 pues fíjate los datos que han hecho tú que son exactos y correcto si perfectos resulta que con Aritz Solabarrieta que bueno que para que la gente que Logroño y sustituyó Gaizka Garitano cuando la va a haber hecho digo hubo un poco un cambio de un cambio de cromos no aquí a sabes que en Lezama normalmente se promociona los entrenadores de la base que tú el el del Baskonia en este caso Solabarrieta y Jendel juvenil ves subió al al Baskonia Solabarrieta en el banquillo de los diez partidos que lleva a los con el filial ha ganado los cinco de casa haya perdido los cinco escuela

Voz 0301 12:01 y entonces es curiosísimo no entonces

Voz 10 12:03 el otro día en la rueda de prensa tras el partido contra el oído Vetusta Se lo interrogó y seguía incluso un poco incómodo o con la pregunta es qué pasa no resulta que en casa serán además cómodamente

Voz 0282 12:13 no no con mejores resultados muy holgados con colgado sin ningún problema más USA pasando muy pocos apuros encajando muy poco una práctica cuando se encajado así o por fallo del Port de los porteros curioso

Voz 10 12:24 así hubo fallos de deporte conocido fallo de la defensa ni ir bueno entonces el dice que bueno que quieren mejorar fuera gran tampoco encuentra explicación a estuvo súper una cosa muy muy extraña porque es verá como decías que tiene hechuras de de filial potente un equipo que nada que hubiese sacado hago fuera estaría mucho más arriba en la conciliación claro es que tú nunca están a sólo cinco puntos en todo el año fuera de casa pues es así es imposible estar entre los cuatro kilos

Voz 0301 12:51 y lo ve esto con lo ves tú con opciones de de realmente espabilar Se de aquí a final como con el visitante

Voz 10 12:57 pues no sé yo yo creo que si un equipo bien me parece un equipo muy muy potente y eso que las tramos las lesiones hay que decir también que el honor al equipo que los dos medios centros titulares o de que los tres medios centros dos de ellos están lesionados desde principio de temporada

Voz 0301 13:13 Hong Sang se J y eso entendí

Voz 10 13:16 niego Vaqué sobre todo en el caso de que quizás esos por de la cantera con más calidad timbas ir más predicamento de Lezama ahora mismo jugador tipo para que la gente Gorka tipo Javi Martínez por de Portugal he altísimo fuerte que con la integración su diecinueve que ya hizo lo que protectorado con comer y Choi que seguro que va a acabar en prisión bueno pues en estos dos jugadores se las apaña algo derbi para ir aguantando el temporal e estar ahí no luego también latido muchos problemas en la defensa ha habido momentos en que tengo con un lateral de central en fin este tipo de cosas que también ocurre en otros equipos pero que quizás son un filial pues a veces inciden más sólo en en el engranaje de un de un entrenador

Voz 0301 13:56 más allá de las dinámicas de este equipo que ya hemos dicho esos datos increíbles gran inicio después cinco partidos sin ganar cambia de entrenador se gana en Lezama lo que se pierde fuera en lo individual más allá de esas lesiones que tal Unai vencedor de este jovencito jovencísimo futbolista

Voz 10 14:12 que volviera hay una generación soso del del los mil que ahora tienen dieciocho años en la que los los jugadores los tres jugadores que ya de esos desde desaceleración en dos mil tres jugadores están ya digo Athletic uno es una idea que cuentas otro es que hemos hablado yo Teresa Asier Córdoba el

Voz 0301 14:29 si el hermano de el hermano pequeño cordón

Voz 10 14:32 extremo izquierdo y luego en el Baskonia el tercer siguen que va como una moto los dos últimos veinticuatro puntos ha conseguido veinte haya estar ocho jugadores del dos mil hay que decirlo y ocho más tres once jugadores del año dos mil entre los dos filiales es una barbaridad pero que es un trabajo muy bien planificado en Lezama que también el tu muchas veces no se reconoce bueno pues me decías tú lo de unirse a favor también internacional sub diecinueve va a hacer la pretemporada con el con el Athletic y es un medio centro para tipo Guardiola de los digamos de toque pero encima es agresivo de hecho llevado que son dos ciclos de tarjetas porque dio entrada todo un chaval muy potente y que viene como un tiro la verdad de su jugador

Voz 0301 15:13 Sama para los oyentes de la SER lo cambiaron en el descanso porque no vivía ahí que algo no funcionaba bien y fue sustituido en el descanso pero la verdad que es un futbolista fantástico hoy te quería preguntar porque además esta semana nos contabas porque te seguimos leemos con mucha atención que vía libre al está pasando lo mismo que a Borja Iglesias en su momento que no puede subir con el primer equipo pese a llevar quince goles que es que lleva cinco goles menos que la Unión Deportiva Logroñés él solito

Voz 10 15:37 sí es última es un tema y normativo de reglamento pero bueno no es por un fallo

Voz 0301 15:43 no no no no porque no no que es como como le pasó a a Borja Iglesias en el Celta que simplemente una cuestión normativa de la Federación

Voz 10 15:50 sí pero no me me refiero que el que el club lo sabía la gente también se vamos a ver vía libre es un jugador muy potente tiene veintiún añitos sólo el año pasado estuvo cedido en dos equipos en el Valladolid en el en Lorca no terminó de despuntar y entonces se consideró este año que se quedaban en la plantilla porque hay que la pretemporada con derecho accionan los no no no pasó el corte o se quedaban es Fidel tranquilito con su familia arropado su chaval especial hay que hay que debe cariño con él hizo que la policía no iba a ir cedido en Segunda como había segundas interesados otra vez y al final bueno pues es verdad que por tener doble ficha primero con el equipo y después con el con el filial por normativa una cosa son la pero bueno no no puede subir pero tampoco se asumía porque se quería que este años pues en una el despegue otra vez estar un pasito atrás para para el tío estará asentado meter vuelos jugar muchos minutos que es un paso prácticamente lo jugó lleva quince goles en veinticinco partidos un jugador imprescindible en equipo un jugador que yo creo que si se le sale la cariños siempre trata bien puede jugar en breve son también tranquilamente porque espacios es muy fuerte es que es agresivo y luego tiene gol como se está demostrando ese segundo máximo goleador de Segunda B de los cuatro grupos

Voz 0301 16:57 oye y dos últimos apuntes en lo individual este Íñigo Vicente también por supuesto Larrazábal

Voz 10 17:05 sí pues Íñigo Vicente no va a estar en Logroño porque tiene acumulación

Voz 0282 17:08 amonestaciones una muy buena noticia para ninguna buena o muy buena nota

Voz 10 17:12 o sea para el para el Logroñés a un chaval con una calidad inmensa le llaman el mago en el vestuario es un chaval que en categorías inferiores metía pues es cincuenta cincuenta y cinco goles y que juega de mediapunta

Voz 0282 17:24 la tiene una clase tremenda entre líneas

Voz 10 17:27 los filtra balones tiene muchísima calidad lo que pasa es que también es equipo selección poco y pues a trabajar con el tema defensivo de que con tanto talento a veces le cuesta más tirar hacia atrás pero también corta muchos balones eso por ya te digo que que es muy bonito de ver nuevamente en Lezama lleva siete goles y nueve asistencias

Voz 1384 17:45 para en fin es lo mejor que

Voz 0282 17:48 que va que va a acabar seguro pero bueno lo va a estar de eso

Voz 10 17:51 Clemente para el Atleti buenos un poco para el equipo de Sergio es que lo conoce muy bien en cuanto a me preguntas por las Gaizka Larrazábal joven curioso porque aquí cada uno tiene su historia a Larrazábal prácticamente hasta hace tres años no jugaron generado o en la ikastola con los amigos su padre Aitor Larrazabal actual entrenador del de lo que fue bueno mítico la III del Atleti me acuerdo a que lo es

Voz 0282 18:17 sabes que metros penalti que metió una feria

Voz 10 18:19 el penalti seguidos sin fallar el tío bueno pues su hijo o lo quería tener poco protegido Si ya sabía él que si el chaval saliese iba para arriba lo iba iba a hacer pues esto es así ha sido

Voz 0301 18:30 exacto vaya historia más curiosa no es decir con un padre futbolista que además luego sigue como entrenador tiene es alijo un poquito fuera de lo que es la disciplina

Voz 0282 18:38 el circuito digamos cuando con los amigos en la ikastola OTAN resulta cabo era bastante bueno lo fiche al no vale

Voz 10 18:44 es aquí un poco el el el el equipo de de que es más importante el juvenil de honor ya te hablo ese año se sale hilo fichar Zamudio en tercera que es un equipo de tercera que apuesta por chavales jóvenes está muy bien la temporada tremenda y lo fichó el Atlético

Voz 0301 19:00 pues sí

Voz 10 19:03 este es su segundo año y eso con lo que que yo creo que es devoción más tardía evidentemente es el del noventa y siete grueso de los Veintisiete a los más veteranos entre comillas del equipo porque ya te digo que todos son del noventa y ocho del veintinueve ya él está francamente bien en banda derecha en muy potente físicamente no juega como su padre Éste es derecho tiene mucha ya la lleva siete goles aunque con con con la Solabarrieta está jugando algo menos quizás que con Huesca británicos que también a tener en cuenta Hay que siempre es punzante y crea peligro al al equipo contrario

Voz 0301 19:39 pues Javier Beltrán que queríamos saber cómo este equipo es capaz de ganar todo en Lezama y hacerlo tan mal porque se puede decir así fuera de de Bilbao pero bueno es las cosas del del fútbol porque además fuera de casa sólo han ganado en Sarrià Ana Leiva solo

Voz 0282 19:55 de todas formas a Mérida

Voz 10 19:57 ha merecido algo por lo menos algunos empate fuera de hecho hay que decirlo que ha habido un poco a poco ve mala suerte pero es verdad que su rendimiento ha bajado bastante lejos

Voz 0301 20:07 pues Javier Beltrán que ha sido un auténtico placer hablar contigo que no nos veremos este próximo sábado pero bueno

Voz 11 20:12 el olor a labores años tu casa así que gracias sí me gusta

Voz 10 20:17 y gracias a un abrazo

Voz 11 20:20 pues nosotros continuamos aquí en Ser Deportivos La Rioja

Voz 1 20:24 dio Rioja emisora de caña de la abrió onda media y frecuencia modulada

Voz 3 20:31 pero quien quiera oírlo natural está de moda simple camiseta básica los jarrones vamos hombre aparca tus excusas

Voz 12 20:40 sólo este mes ven a la red lleva te un Renault Mégane Limited súper equipado con hasta cuatro mil

Voz 3 20:45 euros al renovar tu coche

Voz 13 20:51 de la naturaleza tu mesa puente vetadas ponía a disposición de mineral en todos los formatos desde botellines hasta máquinas dispensadores las fuentes citadas seiscientas diez didáctica doscientos cuarenta y siete quinientos ochenta y cuatro de la naturaleza a tu vida

Voz 5 21:14 es el momento de darnos una vuelta por Logroño Deporte para conocer ese otro deporte amateur al que siempre

Voz 0301 21:20 apetece abrir un hueco aquí en Ser Deportivos La Rioja

Voz 3 21:23 espacio patrocinado por Logroño Deporte

Voz 0301 21:28 y como es jueves evidentemente y bien sabéis en nos encanta

Voz 5 21:31 Nos hasta Logroño Deporte para hablar con Javier Merino con Suu

Voz 0301 21:35 presidente y conocer diferentes en cuestiones que sin duda son del interés de los oyentes de la Cadena Ser en La Rioja y hoy Nos gustaría dar la bienvenida a Javier Merino muy buenas tardes

Voz 14 21:47 qué tal buenas tardes y me para

Voz 5 21:49 ver lugar tratar un tema importante que es el reconocimiento a todos esos campeones y campeonas

Voz 15 21:55 que participaron en el circuito de carreras en la quinta edición y la verdad que que habéis tenido el detalle

Voz 0301 22:01 conocerles aquellos que han participado

Voz 5 22:04 más en más carreras no

Voz 14 22:08 la semana pasada una precisamente a esas veintitrés personas que de minaron que finalizaron más de diez carreras de las que se es que con muchos yo es un reconocimiento y un agradecimiento a muchas horas de esfuerzo a muchos kilómetros procurado muchos son muchos enterramientos y sobre todo a ese compromiso con la ciudad de carreras ya ese compromiso duración probables costes

Voz 16 22:34 son deportistas populares pero son

Voz 5 22:37 claro ejemplo de constancia y esfuerzo no porque hay gente que ha corrido hasta quince carreras

Voz 14 22:43 claro estamos hablando durante los meses de una carrera antes por lo menos sino sólo una caso correr una carrera también supone entrenar muchos días a la semana para cobrar esas carreras que bueno pues ellas son de una o si la falta de ahí que lo requiere no sólo correr un día a la semana sino correr y entrenar al vino son siete entre sí por lo tanto su el cuerpo a esos corredores populares que tan tan comprometidos con el deporte como tú vamos al Betis como deportistas profesionales pero desde luego como grandes atletas populares que Amanda rápido a la ciudad y que sobre todo a más grande con dos

Voz 0301 23:24 nos ayudan a comprender que el deporte amateur tiene un espacio diario muy importante que son muchos los logroñeses que cada día logroñesas que cada día salen a correr por los parques que rodea la capital esto nos permite visibilizar les

Voz 16 23:39 y ellos mismos además de mostrar sus amistades que hoy tantos por dos horas para entrenar hoy para una recompensa una recompensas una recompensa de de tu ayuntamiento en este caso que te premia

Voz 14 23:56 con un distintivo con un diploma con con un reconocimiento que habla de

Voz 16 24:01 que aún siendo amateur pues estas eh haciendo mucho deporte porque además ya nivel como decías intenso uno más ocasiones es duro porque hablamos de maratones medias maratones o de intriga el lunes jugadores eso significa mucho entrenamiento es mucho sacrificio y una vida muy saludable que también es importante transmitir esa forma de águila saludable es también nuestro objetivo como como Logroño Deporte a través del circuito de carrera corre yo entreno y que por lo tanto llego una vida saludable

Voz 0301 24:32 Javier está dominando la lista no aparece ni tú ni yo pero el año que viene en esta edición hacemos propósito de enmienda nos tenemos que poner las pilas aunque tú bueno ya sé que que qué haces tus tus grandes pinitos en grandes pruebas pero bueno dieciséis carreras quince carreras en un año este año también se puede hacer

Voz 16 24:47 claro y aquí es que es muy importante también la conciliación familiar con el deporte la conciliación laboral con el deporte eso es otros de los retos que como sociedad tendremos como ciudad tenemos tenemos eh crear

Voz 17 25:01 formas programas

Voz 16 25:03 sobre todo facilidades para que todos podamos conciliar Nostra nominada Laura en la familia con el deporte no dejar el deporte por el trabajo no deja el deporte por atender también a la familia tiene que ser un complemento y por eso no está este calendario esta agenda lo que permite es programarse con mucho tiempo para poder correr pero efectivamente Sergio tenemos que estar en más carreras para al menos diez Jara vía idea

Voz 0301 25:28 tenemos ya está en marcha el sexto circuito de carreras se han disputado ya dos pruebas si bien este fin de semana la tercera que además tiene un carácter muy interesante no que es que es ese factor de del deporte unirlos siempre con la solidaridad

Voz 5 25:44 si el conocimiento de otras realidades

Voz 16 25:47 efectivamente la carrera entre culturas Ésta es la tercera que celebramos del Circuito dos mil diecinueve es muy especial por ese fin que tiene Solidario que con la inscripción estamos ayudando a que más de doce mil niñas puedan tener acceso a la educación en África en América Latina cosas que creíamos que ya está garantizado en todo el mundo pero que eh pues no hay en partes del mundo que por ser niña ni siquiera tienen acceso a la educación y con eso también con esta pequeña prueba con esta pequeña aportación también va a ser posible ayudado esos personas porque esta carrera durante el mes de febrero entre culturas la va a celebrar al menos en doce ciudades españolas y Logroño está sumándose a ese esfuerzo pero también es especial por el entorno en el que se celebra que es el parque natural de La Grajera al rodeando el campo de golf es un circuito con mucha subirse mucho Abbas y eso también permite disfrutar de un entorno una del medio natural espectacular paga mi opinión de los mejores que tenemos en la ciudad

Voz 0301 26:44 es este domingo veinticuatro a las once de la mañana en La Grajera y que no se asustó porque es verdad que es un circuito muy rompepiernas como bien decía Javier Merino muchas subidas y muchas bajadas pero hay diferentes distancias eh hay diez kilómetros probablemente para los mejor preparados físicamente cinco kilómetros una marcha también carreras infantiles osea que la Fiesta está asegurada la fiesta del deporte

Voz 16 27:07 es una gran fiesta además creo que va a hacer Buendía buen tiempo va a lucir el sol es una fiesta diferente distancias aquí no se trata de llegar el primero la primera que también lo sabrá pero sino determinar el explotar esta carrera que Luis de Lugo a pesar de tener muchos toboganes pues eh se disfruta mucho

Voz 0301 27:25 Javier en esta estamos a tiempo de va a apuntar no se mañana se cierra el plazo de inscripciones

Voz 16 27:31 efectivamente vamos a intentar estar vamos a intentar

Voz 0301 27:34 es decir para también los oyentes que que digan bueno no me había planeado sí que es cierto que ellos hago yo hago diez kilómetros cinco concierta facilidad bueno pues hasta mañana viernes están a tiempo de apuntarse Se puede hacer a través de la página web o sea que que sin problema

Voz 16 27:49 incluso presencialmente allí entre culturas montaba una carpa para el mismo domingo también poder inscribirse hay muchas facilidades yo animo a la gente que no se asuste por por las distancias porque bueno pues se trata de disfrutar y también hay que decirlo Si alguien se cansa está muy forzada como todo en la carrera no pasa nada por parar tres minutos caminar y volver a empezar a correr que eso también es muy

Voz 17 28:12 ah

Voz 0301 28:12 lo importantes a animarse a esta acción deportiva solidaria decíamos la luz de las niñas doce mil setecientas niñas que viven en países en vías de desarrollo en zonas de conflicto ya a las que los logroñeses y logroñesas que se animen a participar este domingo les van a ayudar Javier esto es lo imprescindible y lo que tenemos que dejar muy claro en el en el día de hoy

Voz 16 28:32 deporte y solidaridad es una apuesta alcancemos en muchísimas pruebas y en muchísimos eventos y esto yo esta es una de las importantes además con la garantía de la ONG Entreculturas que como vivas no sólo una internacional está haciendo mucho eh por muchas causas importantes y como tú decías más de doce mil niñas te puedan tener acceso a la educación por lo tanto hay muchas causas están cubriendo este domingo insinuó apoyando desde la fila

Voz 0301 28:58 el la sexta edición de este circuito de carreras de Logroño por delante le quedan numerosas pruebas esta va a ser la tercera cuáles destacaría es Javier

Voz 16 29:10 bueno tenemos esa subida Clavijo de nuevo que esa es importante tenemos eh Lhasa la primera etapa de la Ultra Trail que está también a la vuelta de la esquina tenemos llega enseguida comenzaría con medias maratones esto ya se empieza a poner ya se tras la primavera la verdad dentro de la primavera y las cosas ya se empiezan a ponerse más seria si ya no hablamos tanto de diez kilómetros pero si hablamos ya hay pruebas Un poquito más duras pero pero bueno creo que está demostrando que es que en Logroño como decíamos al inicio de la entrevista hay corredores populares perdedores es muy muy muy preparados por lo tanto cada día veremos en las carreras más gente disfrutando y más gente corriente

Voz 0301 29:53 en total son diecisiete pruebas trescientos veinticinco kilómetros es un reto muy bonito el decir a final de año hacer un balance cerrarlo con la San Silvestre además precisamente idea pues mira he corrido en pruebas oficiales trescientos veinticinco kilómetros diecisiete carreras

Voz 16 30:08 sí y además hay gente que se hace su tabla de Excel iba anotando y registrando los kilómetros recorridos se eh pruebas y caminen entrenamientos ya al final del año como el coche del cuántos kilómetros le hemos hecho no pues pues es muy bonito y sobre todo es una vida más saludable es importante también transmitir sino también a los más pequeños de la casa lo importante que es el fin de semana disputar pruebas pero también entre semana preparase para esas pruebas a fin y al cabo es un modo de vida más saludable de dirigido por el deporte eh no sólo por el deporte en la tele sino practicarlo y eso nos hace ciudadanos más saludables y sobre todo con una con una salud más fuerte para bueno enfrentarnos a lo que cada mes

Voz 0301 30:51 pues Javier Merino que ha sido un auténtico placer que te pillamos además en pleno desplazamiento de ese arte buen viaje y gracias por atender los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 16 30:59 muchísimas gracias eje un abrazo

Voz 0301 31:02 ya lo sabéis este domingo todos a correr hacer deporte un día prácticamente primaveral y sin duda se va a tratar de una acción en los solidario muy importante te invitamos aquí en Ser Deportivos La Rioja a que participes

Voz 1 31:15 Bio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 18 31:21 a ver claros metálicos con Aimar ferretería especializado en todo tipo de halladas residenciales industriales ganaderos y recintos deportivos disponemos de todo tipo de equipamiento de jardín artificial las últimas novedades en el sector cercados metálicos que Aimar Gonzalo de Berceo

Voz 0116 31:42 a ocho

Voz 18 31:46 más de veinticinco años de experiencia a sus servicios

Voz 19 31:51 este sábado a las doce treinta súper su subasta en Carrefour Las Cañas una selección de artículos de electrónica precios

Voz 8 32:00 no te lo pierdas even a las cañas

Voz 3 32:12 esta cinta

Voz 5 32:12 a Jairo Morgan buenas tardes no es tan bueno como la de los infla titulares del fútbol que la gente anda enchufadísimo está suena bien tiene pegado que a sacarme cuatro oye que voy a hacer el treinta y uno de marzo del dos mil diecinueve

Voz 7 32:28 no sé seguro donde voy a comer pero sé que después Weber

Voz 5 32:30 lo va a seguir Adarraga porque se ha producido una noticia que no por esperada

Voz 21 32:35 era menos feliz y es que otro riojano se va a meter en el circuito de la pelota de la seria esta no de la de la gorda del cable gordo

Voz 5 32:44 el campeón del mundo eso no lo dice cualquiera no no ya lo dijimos Un día que tú puedes decir que eres campeón del mundo en algo negativo negativo yo tampoco Javier Zavala buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 0282 32:55 buenas tardes muchas gracias y Felicity

Voz 5 32:58 hemos por lo de ser campeón del mundo ya te felicitamos tampoco vamos a estar todo el día eh dándote la píldora y te felicitamos porque se ha producido lo que todos esperábamos que lo recibimos además con una sonrisa de oreja oreja como los recibes tú

Voz 1384 33:12 bueno pues lo primero muchas gracias por acordaros de mí y bueno muy contento la verdad hace que bueno algún día ya algún día que había estado ya hay varias y bueno la verdad que que ya tengo ganas de que de que sea ese lo está cosas hacía jugar no

Voz 5 33:27 cómo cómo gestionan estos días de preparación para ese partido además en el Adarraga que te leía hoy en los compañeros de nueve cuatro punto com

Voz 0301 33:36 que es bueno que es un frontón que le tienes cogido un poquito

Voz 5 33:38 el el nervio al asunto

Voz 1384 33:40 sí sí sí eso contó donde yo quería jugar el primer partido donde más a gusto juego mal que vaya a toda mi gente así bueno estos últimos días pues bueno seguir aún queda aún

Voz 10 33:49 mes y medio

Voz 1384 33:51 bueno de un mes seguida toque entrenando normal ya en las últimas semanas

Voz 0282 33:55 pues ya bajar un poquito de intensidad para llegar al treinta ahí no a todas las posibles

Voz 5 34:00 tiene este muchacho te van a jugar a la pelota

Voz 7 34:04 en una planta que asusta es un chaval es un mozo letón que que podría jugar casi a cualquier deporte con la envergadura que tiene la fuerza y la clase y sobre todo tiene una postura del Monzón preciosa se colocan exdelantero va a pesar de ser tan alto se coloca en el cuatro abre las manos y por ahí no pasa nadie ahí tienen que rodear le luego tiene una potencia y una vistosidad en su golpeo que precioso tiene mucha potencia y además pues sabe rematar el tanto sabe acabarlo la verdad que es un pelotari de los que gusta ver

Voz 5 34:40 cómo se quiere es un tío con la cabeza bien amueblada Javier te vea

Voz 22 34:44 pedir que nos confiesa es que tienes que mejorar que me imagino que con lo joven que es muchas cosas pero donde todavía qué dices bueno aún me queda mucho que que afeitar me por ahí

Voz 1384 34:53 bueno pues hay que trabajar es igual el gancho un poquito más que ya

Voz 23 35:02 sí poco a poco cogiendo confianza Hay y cada vez mejor bueno un poquito la defensa Lancho y así también me cuesta un poquito más estamos el

Voz 0301 35:11 Jairo este salto es muy importante en el ritmo en la forma de jugar los partidos

Voz 5 35:17 toma nota la verdad es que

Voz 7 35:20 afortunadamente casi todos los que debutan pues ya se sabe que van a ser pelotaris profesionales tiempo porque pues para eso tienen buenos perdedores las empresas los ojeadores y lo siguen pero el tema es que todos los pelotaris salvo muy contadas excepciones pasan un periodo de mérito viaje de prueba según a profesionales porque es súper duro cambio de material mucha más exigencia física de juego por los propios Baños conozco juegas y sobre todo sobre todo sobre todo donde más en otras en la defensa los primeros meses lo pasan fatal defendiendo porque claro no están acostumbrados

Voz 5 35:57 de ahí precisamente como ha comentado Javier va a ser también

Voz 7 35:59 su gran trabajo porque Javier está acostumbrado a dominar entonces uno que estaba una dominar después le toca barrer el suelo IU hay hay que haya hay que meter muchas horas desde Lancho para dentro de otra vez al la en todas las tablas ya correr otra vez lo que es jugar a pelota el que sabe ya a estas alturas con esas edades ya poco van a aprender el que no sabe manejar la izquierda tiene un palo en la izquierda no aprender con veinte años en cambio vamos a defender hasta el día que se retire tienes que seguir aprendiendo cómo vas a esta cuestión

Voz 1384 36:30 pues sí la verdad que tiene toda la razón del mundo el cambio es muy muy duro la verdad pero bueno yo ya llevo como tres años así con con Aspe precontrato he tenido la la suerte de poder ir a entrenar cada semana allí con ellos IAS coge la verdad entrenando con ellos ves ves la diferencia las pelotas todo

Voz 22 36:54 oye cuánto te ha costado alcanzar este sueño de tu querías ser pelotari profesional cuando eras más pequeño iba a decir pequeño con más pena que no lo nuestro dramático

Voz 1384 37:05 sí desde el primer día que que este tuvo una flota yo quería quería llegar hasta hasta donde estoy llegando ahora la verdad que sí

Voz 5 37:15 ah perdón hablando con Víctor nos decía Javier nos decía bueno es que mi frontón era el de Ezcaray

Voz 0301 37:21 he leído por hay muchas cosas sobre Ci yo no sé si cuál era tu el de Logroño el de Cordovilla

Voz 15 37:28 en el de El Llano de de dónde tenemos que decir es el de la cuenca del Najerilla de del

Voz 5 37:36 corro gordo de libro de donde te ponemos

Voz 1384 37:39 pues mira yo estime os pasa de Clotas fuera Club de Nájera y luego bueno se hizo siete años ya me vine me vine a Logroño empecé en Las Gaunas en Castroviejo y Titín pero bueno yo creo que que frontones al que más juego

Voz 0301 37:56 lo ha sido a lo grande al Adarraga así señor

Voz 5 38:01 las esto ya somos pues ahora vas a estar ante el reto de llenar el a

Voz 0301 38:07 haga que ojalá ese día llegue ojalá lo

Voz 7 38:10 podamos contar hice lo contigo Jairo porque será sin duda una gran noticia no ojalá y sobre todo que que disfrute jugando a pelota que no tenga problemas de manos que nos olvidemos de esos problemillas y que despliegue su juego que tiene un potencial tremendo y una vez que saque la pelota que lleva dentro los demás son los que van a tener que detrás de él y nosotros a animar y a pasarlo bien

Voz 0116 38:29 a dominar en los cuadros alegres Javier Javier

Voz 24 38:32 Zavala y el mano a mano vamos a tener

Voz 7 38:34 alguien también que le dé al mano a mano en condición

Voz 5 38:37 la bueno Nos alegramos un montón has sido un auténtico placer pues grabada en la Cadena Ser en SER Deportivos La Rioja oye chavales jóvenes despuntando no todo van a ser referentes de a hombre la tarea de

Voz 7 38:51 los peores profesionales riojanos los últimos años sobre todo de Dean pues ha hecho una gran camada de de chavales que quieren ser profesionales

Voz 1894 38:59 ahí están no hables cuando tiene que hay otra figura hay que ir a ver si Víctor lo hace cosas importantes y así pues la gente se va animando también los chavales los la gente afrontó en otra ve que ha habido un pequeño bajón hay que ir al frontón y así disfrutamos todos