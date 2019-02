Las noticias de Catalunya, 16:03 (21/02/2019)

Voz 2

00:04

qué tal bona tarda dos trenes de regalías continúan tensas circulaba entre Arc de Assange a Barcelona Despres con manifestantes las vías a plaza Cataluña la una la tarda ahora no queda K manifestaron a las vías si al andando pero las esculpió continúe interrumpido fin de Segura que no queda recta entra que estas hasta Jones San Atanasio entre manifestantes y policía también usuarios Kabul al tren aquel a la pese a es un grupo de manifestantes ATA la vía fugas ya dos carriles Talant Hindu Hubert AMS Antic Frank sabida da sens dos carriles Tajani Hindu Wert ancho Antic França también la vía ya complicaciones también a los centros según se informó la Guardia Urbana al tránsito hasta Talat Aragón Pau Claris parque entra siguió da personas a la calzada Duran total día Yahoo también diversas protestas a total Territori que acabado han cuatro Latin Kings dos Girona un agur yendo a Barcelona mella Good veinte personas fallidas dos de las cuales son Jens dos Mossos d'Esquadra ya que esto ahora también y al Tribunal Supremo la la ciudad al ex presidenta al ANC Jordi Sanchez han en fin supremo último hora hay rap y también al Brad bona tarda