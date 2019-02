el Gobierno regional dedicará el cero coma siete por ciento de la recaudación de los locales de juego o a la lucha contra la ludopatía la medida que se enmarca en el nuevo decreto para regular el juego se aprobará en abril podemos celebra que el Partido Popular de ahora este paso cuando en esta legislatura ha rechazado hasta dos veces esa misma propuesta Emilio Delgado ex diputado de Podemos

archivada la querella contra la alcaldesa de Guadarrama Carmen María Pérez del Molino por un presunto delito de prevaricación administrativa a los ediles de Sí Se Puede la marca de Podemos en esa localidad denunciaron a la alcaldesa por negarles información que les permitiera fiscalizar al equipo de gobierno pero el juez considera que la denuncia no está justificada Raquel Fernández

argumenta el juzgado que las diligencias ponen de manifiesto que no está debidamente justificada la perpetración del delito de prevaricación y que no se ha impedido a los ediles ejercer su labor de fiscalización y control de la actividad municipal Carmen María Pérez del Molino es la alcaldesa uno no