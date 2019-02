Escucha las noticias de las 17:00 (21/02/2019)

jamás imaginé buenas tardes que podía haber una situación de violencia el uno de octubre de dichos Jordi Sánchez hace unos minutos todas las miradas se han posado el presidente del tribunal Manuel Marchena el fiscal ha sacado a colación un correo en el que alguien propone Jordi Sanchez cortar las calles con coches Jordi Sanchez ha negado conocerlo igual que Marchena no sabía que el PP celebraba internamente su candidatura a presidente del Poder Judicial

perdone no quiero ser impertinente hay whatsapp que se han enviado que han comprometido la la dignidad y el buen nombre de presidente de esta sala y es evidente que por lo que él ha dicho él no sabía nada

Voz 1454

01:05

sigue aumentando el número de afectados después de comer en el restaurante riffs de Valencia la Conselleria de Sanidad ha informado hoy de que son ya veintinueve los casos de personas intoxicadas en todos excepto de la persona fallecida han presentado una sintomatología muy leve la inspección que se realizó el pasado lunes no detectó deficiencias relacionadas con factores que hubiesen podido contribuir a esa Toxo infección alimentaria en Venecia de la continúan los movimientos políticos con la distribución de la ayuda humanitaria de fondo anunciada para dentro de cuarenta y ocho horas por Why do Maduro ha contra por A contra programado allí Estados Unidos empieza a hacer gestos José Luis García Íñiguez buenas tardes