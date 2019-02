Las noticias de Castilla y León, 18:03 (21/02/2019)

Voz 3

01:01

he podido comprobar que este proyecto el Partido Popular para Castilla y León carece de ambición no tiene contenido no hay iniciativas para conducir a Castilla y León hacia un futuro mejor yo no creo en este proyecto no puedo creer en quién no tiene palabra y no tiene ambición por eso me bajo de este proyecto no quiero ni puedo seguir en él soy una persona de convicciones auténticas y sólo puedo trabajar cuando creo en lo que hago cuando creo a quién sirvo en este caso no puedo seguir trabajando porque no existe servicio a los castellanos y leoneses